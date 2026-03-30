HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Sözün bittiği yer! Gazze'deki zulmün en acı görüntüsü

İçerik devam ediyor
Melih Kadir Yılmaz

İsrail'in Gazze'ye yönelik yaptığı saldırılarda şimdiye kadar binlerce masum hayatını kaybederken, binlercesi de vatanlarını geride bırakıp gitmek zorunda kaldı. İsrail ablukasında olan Gazze'de kalan masumlar ise açlık, susuzluk ve birçok sorunla mücadele ediyor. Küçük bir çocuğun çekilen görüntüsü ise adeta yürekleri dağladı. Bu görüntü; İsrail soykırımının en acı görüntülerinden biri olarak hafızlara kazındı.

Eli kanlı İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı saldırılar kısa sürede soykırım noktasına gelmiş ve binlerce masumu hayattan koparmıştı. İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı saldırılar üçüncü yılına doğru giderken, şimdiye kadar 72 binden fazla can kaybı yaşandı.

Başta Türkiye olmak üzere dünyadan birçok tepkinin yağdığı İsrail soykırımı sürdürmekte diretirken, tepkiler kadar tepkisizlikler de dikkat çekiyor. Bazı ülkeler İsrail'in bu tutumunu sözde eleştirmekten öteye gidemiyor.

GAZZE'DE HAYATTA KALMA MÜCADELESİ

Tüm bunların ışığında ise Gazze'deki zulüm devam ediyor. Soykırım nedeniyle abluka altında olan Gazze'de açlık, susuzluk, tıbbi yardım yetersizliği gibi hayati problemler giderek büyüyor.

AÇLIK, HASTALIK VE GÜVENLİK RİSKLERİ ARTTI

Uluslararası yardım kuruluşları ve insan hakları örgütleri, bölgedeki insani durumun kritik seviyede olduğunu defalarca vurgulamış; açlık, hastalık ve güvenlik risklerinin artığına dikkat çekmişti.

DÜNYAYA İSRAİL ZULMÜNÜ BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ

Zulmün ve soykırımın getirdiği olumsuzlukları en acı şekilde yaşayanlar ise çocuklar oluyor. Bu çocuklardan birinin ortaya çıkan görüntüsü ise yürekleri dağladı.

KENDİNDEN AĞIR YÜKLERLE GÜÇLÜKLE YÜRÜDÜ

Kendisinden ağır yükleri taşımaya çalışan çocuk, Gazze'de yaşananların en acı örneği olarak gözler önüne serildi. Ağır yüklerle zorlanarak yürümeye çalışan çocuğun bu hali dünyaya Gazze'de yaşananların ne denli zor olduğunu açık bir şekilde gösterdi.

Anahtar Kelimeler:
İsrail Gazze
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.