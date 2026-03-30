Sözün bittiği yer! Gazze'deki zulmün en acı görüntüsü

Eli kanlı İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı saldırılar kısa sürede soykırım noktasına gelmiş ve binlerce masumu hayattan koparmıştı. İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı saldırılar üçüncü yılına doğru giderken, şimdiye kadar 72 binden fazla can kaybı yaşandı.

Başta Türkiye olmak üzere dünyadan birçok tepkinin yağdığı İsrail soykırımı sürdürmekte diretirken, tepkiler kadar tepkisizlikler de dikkat çekiyor. Bazı ülkeler İsrail'in bu tutumunu sözde eleştirmekten öteye gidemiyor.

GAZZE'DE HAYATTA KALMA MÜCADELESİ

Tüm bunların ışığında ise Gazze'deki zulüm devam ediyor. Soykırım nedeniyle abluka altında olan Gazze'de açlık, susuzluk, tıbbi yardım yetersizliği gibi hayati problemler giderek büyüyor.

AÇLIK, HASTALIK VE GÜVENLİK RİSKLERİ ARTTI

Uluslararası yardım kuruluşları ve insan hakları örgütleri, bölgedeki insani durumun kritik seviyede olduğunu defalarca vurgulamış; açlık, hastalık ve güvenlik risklerinin artığına dikkat çekmişti.

DÜNYAYA İSRAİL ZULMÜNÜ BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ

Zulmün ve soykırımın getirdiği olumsuzlukları en acı şekilde yaşayanlar ise çocuklar oluyor. Bu çocuklardan birinin ortaya çıkan görüntüsü ise yürekleri dağladı.

KENDİNDEN AĞIR YÜKLERLE GÜÇLÜKLE YÜRÜDÜ

Kendisinden ağır yükleri taşımaya çalışan çocuk, Gazze'de yaşananların en acı örneği olarak gözler önüne serildi. Ağır yüklerle zorlanarak yürümeye çalışan çocuğun bu hali dünyaya Gazze'de yaşananların ne denli zor olduğunu açık bir şekilde gösterdi.