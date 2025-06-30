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Toshiba VIDAA 43UV3463DT 43" Akıllı TV'de indirim var
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Toshiba VIDAA 43UV3463DT 43" Akıllı TV'de indirim var

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek MYNET YAZARI
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Her akşam aynı şeyleri izlemekten sıkıldıysanız, değişim zamanı gelmiş olabilir. Artık televizyonlar sadece ekran değil, evin eğlence merkezi. Yüksek çözünürlük, hızlı erişim ve akıllı sistemlerle izleme alışkanlıkları tamamen değişiyor. Toshiba VIDAA 43UV3463DT Smart TV, bu yeni dünyanın kapılarını açıyor. Üstelik şu an indirimde! Kısacası Kendinize keyifli bir izleme alanı yaratmak için en doğru zaman! İşte detaylar...

Günümüzde televizyonlar yalnızca yayın izlemek için değil, aynı zamanda eğlenceyi, bilgiyi ve bağlantıda kalmayı bir arada sunan akıllı yaşam alanlarının merkezi haline geldi. Film geceleri, oyun saatleri ya da favori dizilerin keyfi artık çok daha etkileşimli ve kişiselleştirilebilir. Akıllı televizyonlar sayesinde içeriklere anında ulaşmak, yüksek görüntü kalitesiyle evde sinema deneyimi yaşamak mümkün hale geliyor. Bu deneyimi evinize taşımak isterseniz, Toshiba VIDAA 43UV3463DT 4K Smart TV, sunduğu gelişmiş özelliklerle dikkat çekiyor. Üstelik şu an indirimli fiyatla satışta. Ürün ile ilgili detaylar içeriğimizde...

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Toshiba VIDAA 43UV3463DT 43" 108 Ekran 4K Ultra HD Smart TV

Toshiba VIDAA 43UV3463DT 43" Akıllı TV'de indirim var 1

Toshiba VIDAA 43UV3463DT, 43 inçlik ekranı ve 4K Ultra HD çözünürlüğüyle evde eğlence anlayışını bambaşka bir boyuta taşıyor. Gelişmiş LED paneli ve HDR desteği sayesinde renkler daha canlı, detaylar daha net ve sahneler çok daha gerçekçi. VIDAA işletim sistemiyle donatılan bu Smart TV, kullanıcı dostu arayüzüyle sevdiğiniz içeriklere kolayca ulaşmanızı sağlarken, dahili Wi-Fi özelliğiyle de bağlantı sorununu ortadan kaldırıyor. Geniş uygulama desteği, güçlü ses sistemi ve şık tasarımıyla Toshiba 43UV3463DT, film, dizi, maç ve oyun keyfini ev konforunda zirveye taşıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Kargo hızlı bir şekilde elime ulaştı. TV beklediğimden çok daha iyi ürün geldikten sonra servisi aradım 2 saat içinde gelip kurulumunu yaptılar. Kesinlikle tavsiye ederim pişman olmazsınız."

  • "Görüntü ses ve hızı mükemmel.çok beğendim. Kargo bir günde elime ulaştı ve yetkili servis ücretsiz kurulumu 1 gün sonra yaptı. 3 yıl garantili.gerçekten çok beğendim."
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Toshiba VIDAA 43UV3463DT 43" Akıllı TV'de indirim var 2

Bu içerik 30 Haziran 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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