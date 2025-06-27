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Ömür boyu garantili Stanley termoslarda fiyatlar düştü
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Ömür boyu garantili Stanley termoslarda fiyatlar düştü

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek MYNET YAZARI
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Her sabah kahvenizi evde hazırlayıp yolda içmeyi tercih ediyorsanız, termos seçimi ciddi bir konudur. Sızdıran kapaklar, kısa sürede soğuyan içecekler ya da ağır gövdeler can sıkıcı olabilir. İşte tam bu noktada ömür boyu garantili Stanley termoslar, sizi yolda da ev konforuyla buluşturuyor. Üstelik markanın en sevilen modelleri bugüne özel indirimde...

Sabah evden aceleyle çıkarken hazırladığınız kahvenin hâlâ sıcak kalmasını, gün boyu tazeliğini korumasını kim istemez ki? Veya yaz sıcağında dışarıda geçirdiğiniz uzun bir gün boyunca buz gibi suyunuzun ilk anki serinliğini… İşte tam da bu yüzden iyi bir termos, artık lüks değil; günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası. Hem işe giderken hem de gün içinde her an yanınızda taşıyabileceğiniz Stanley termoslar ise hem performansları hem de şıklıklarıyla öne çıkıyor. Üstelik şu an pek çok Stanley modeli indirimdeyken kaliteli bir termos edinmenin tam zamanı! İşte detaylar...

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1. Stanley The Everyday Termos Bardak (0,23 Litre)

Adsız tasarım (60)

Stanley The Everyday Termos Bardak 0.23 Litre, 18/8 paslanmaz çelikten üretilen sağlam gövdesi, BPA içermeyen yapısıyla sağlıklı ve uzun ömürlü kullanıma sahiptir. Çift cidarlı vakum yalıtımı sayesinde içeceklerinizi 1 saat sıcak, 2 saat soğuk, 10 saat ise buzlu olarak muhafaza eder. Kompakt boyutu, tek fincanlık kahve makineleriyle uyumlu yapısı ve bas-aç Tritan kapağı ile ofiste, evde ya da hareket halindeyken maksimum kullanım kolaylığı sağlar. Sızdırmaz özelliği sayesinde çantanızda güvenle taşıyabilirsiniz. Ürün bulaşık makinesinde yıkanabilir.

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2. Stanley IceFlow Flip Straw Pipetli Termos Matara (1,9 Litre, Beyaz)

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Stanley IceFlow Flip Straw 1.9 L termos matara, geniş hacmi ve çift duvarlı yalıtımıyla içeceklerinizi 20 saate kadar soğuk, 4 güne kadar ise buzlu tutar. 18/8 paslanmaz çelikten üretilen sağlam gövdesi, darbelere karşı dayanıklıdır ve BPA içermeyen malzemelerle sağlığınızı ön planda tutar. Flip kapaklı entegre pipeti sayesinde kullanımı kolaydır, ergonomik kulbu sayesinde ise rahatlıkla taşınabilir. Kapak kısmında %25 oranında geri dönüştürülmüş balık ağı kullanılmıştır. Bulaşık makinesinde yıkanabilir.

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3. Stanley Klasik Vakumlu Termos

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Sıcak bir kahve ya da serinletici bir içecekle nefes almak istiyorsanız, Stanley Klasik Vakumlu Termos 0,75 Lt tam size göre. Çift duvarlı vakum yalıtımı sayesinde içeceklerinizi 20 saate kadar sıcak ya da soğuk, buzlu içeceklerinizi ise 4 gün boyunca ilk tazeliğinde tutar. Sızdırmaz yapısı sayesinde çantanızda güvenle taşıyabilir, kapağını pratik bir şekilde bardak olarak kullanabilirsiniz. BPA içermeyen ve bulaşık makinesinde yıkanabilir oluşuyla hem sağlıklı hem de kullanım kolaylığı sağlar.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Bebeğim için aldım. Sıcak suyu ılıtıp içine koyarsanız eğer aynı sıcaklıkta iki gün mama suyu olarak kullanabiliyorsunuz. Anne taşıma çantasına da sığıyor. Daha büyüğünü almayın çünkü termos zaten çok kaliteli olduğu için(burda kastım çelik kalınlığı ve boyu) 750ml olanı dahi bir çaydanlık uzunluğunda. Daha büyüğünü ancak ev içi kullanabilirsiniz."

  • "Araba için aldım ve çok memnun kaldım, sabah doldurduğum sıcak su, gün sonunda bile çay, kahve içilebilir haldeydi."
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4. Stanley The AeroLight™ Termos

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Stanley The AeroLight™ Transit Mug 0.60 lt, yoğun tempolu yaşam tarzını benimseyenler için özel olarak tasarlanmış, son derece hafif ve dayanıklı bir termos. Stanley’nin gelişmiş çift cidarlı vakum izolasyon teknolojisi sayesinde içeceklerinizi saatlerce ideal sıcaklıkta tutar; sıcak içecekleri 6-8 saat, soğuk içecekleri ise 8-12 saate kadar muhafaza eder. AeroLight yapısı, klasik termoslara göre %33 daha hafiftir; ürünü çantanızda, aracınızda ya da elde taşırken ekstra konfor sağlar. Kilitlenebilir ve sızdırmaz kapağı, doğrudan içim kolaylığı sunarken, dökülme riskini ortadan kaldırır. 18/8 paslanmaz çelikten üretilen, BPA içermez ve bulaşık makinesinde yıkanabilir. Üstelik araba bardaklıklarına da uyumludur.

Ürünü İncele

Aynı modelin krem rengi de indirimde. Ürünü burada bulabilirsiniz.

Gri renk 0,60 lt Stanley The AeroLight™ Termos da indirimde. Buraya tıklayarak ürüne göz atabilirsiniz.

Nakit ihtiyacınız varsa 75.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

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5. Stanley The AeroLight Transit Termos Bardak

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Stanley The AeroLight Transit Termos Bardak, AeroLight teknolojisi sayesinde klasik paslanmaz çelik termoslara göre %30’a varan oranda daha hafiftir ve çantada taşımaya son derece uygundur. Çift duvarlı vakum yalıtımı sayesinde içeceklerinizi 6 saat sıcak, 8 saat soğuk ve 30 saate kadar buzlu tutar. Sızdırmaz, kilitlenebilir kapağı doğrudan içim kolaylığı sağlar. BPA içermez. Araç bardaklıklarına uyumludur ve bulaşık makinesinde yıkanabilir.

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6. Stanley Adventure The Pre-Party Matarası

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Stanley Adventure The Pre-Party Matarası, 226 ml’lik kompakt yapısıyla şıklığı ve işlevselliği bir arada sunar. Sağlam paslanmaz çelik gövdesi sayesinde darbelere karşı dayanıklıdır ve çantada ya da cepte kolayca taşınabilir. 8 ons (yaklaşık 226 ml) kapasitesiyle sevdiğiniz içeceği gittiğiniz her yere yanınızda götürmenizi sağlar. Sızdırmaz kapağı dökülme riskini ortadan kaldırır.

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7. Stanley IceFlow Bottle Flip Straw 2.0 Pipetli Su Şişesi (1,06 Litre, Siyah)

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Stanley IceFlow Bottle Flip Straw 2.0, 1.06 litrelik geniş hacmi ve %33 daha hafif AeroLight™ teknolojisiyle gün boyu serin kalmanın en pratik yolu. 15 saate kadar soğuk, 3 güne kadar buzlu içecek koruma süresine sahip olan şişe, Flip Straw 2.0 kapağı ve yerleşik pipetiyle kolayca içim imkânı sunarken, katlanabilir taşıma sapı sayesinde çantaya atıp çıkmak için de son derece pratiktir. BPA içermez. Çıkarılabilir ağızlığı sayesinde hijyen ve temizlik konusunda ekstra güvence sağlar.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ürüne bayıldım. Kargo çok hızlıydı. Ürün orijinal. Ömür boyu garantisini yaptım. Barkodu mevcut, çok sevdim."

  • "Ömür boyu garantisini yaptım. Ürün orijinal, gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Diğer pipetli versiyonlarından çok daha güzel bir model. Yaz-kış soğuk su içen biri olarak benim için bir nimet."
Ürünü İncele

Bu içerik 27 Haziran 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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