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Modern tasarım, ultra konfor! Adidas Ultraboost 5'te fırsat zamanı
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Modern tasarım, ultra konfor! Adidas Ultraboost 5'te fırsat zamanı

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek MYNET YAZARI
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Bazı günler enerjiniz düşük olabilir ama doğru bir ayakkabı tüm motivasyonunuzu geri getirebilir. Ayağınızı yormayan, her adımda destek sağlayan bir modelle gününüz daha rahat geçer. Adidas Ultraboost 5, sadece koşarken değil günlük kullanımda da bu konforu fazlasıyla sunuyor. Hafif yapısı ve modern tasarımıyla hem şık görünüyor hem de performansınızı destekliyor. Üstelik şu an 1349 TL indirimli fiyatla satışta! İşte detaylar...

Her gün ne giyeceğini düşünmek bazen gerçekten zor olabiliyor. Hem rahat hem de şık bir şeyler giymek istiyorsunuz ama dolabınız size yeterince yardımcı olmuyor. Böyle zamanlarda, her kombine uyum sağlayan kaliteli bir ayakkabı işleri kolaylaştırabiliyor. Şıklığıyla dikkat çekerken her adımda destek sunan adidas Ultraboost 5 ise bu ihtiyaca güçlü bir yanıt veriyor. Üstelik şu anda 1349 TL indirimde olan bu model, kaliteli bir ayakkabıyı avantajlı fiyatla alma fırsatı sunuyor. Kombinlerinize zahmetsizce uyum sağlayacak ürün, spor stilinizi bir adım öteye taşıyabilir. Ürün hakkında detaylar içeriğimizde...

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adidas Ultraboost 5 Koşu Ayakkabısı

adidas Ultraboost 5 Koşu Ayakkabısı

adidas Ultraboost 5, Light BOOST V2 orta tabanı ve PRIMEKNIT örgü yüzeyi ayağı nazikçe sararak konforlu bir kullanım sunar. Torsion System doğal adım hareketlerini desteklerken, Continental™ kauçuk dış taban sayesinde zemine güvenle basarsınız. Kalıp dış topuk desteği ekstra dengeyi de beraberinde getirir. Hafif yapısı ve %20 oranında geri dönüştürülmüş malzeme kullanımıyla çevre dostu bir deneyim sunan model, hem performansa hem de sürdürülebilirliğe önem veren kullanıcılar için de ideal bir tercihtir.

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