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Tüm gün ayakta kalanların seçimi: Adidas Fluidflow 3.0 Spor Ayakkabı indirime girdi
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Tüm gün ayakta kalanların seçimi: Adidas Fluidflow 3.0 Spor Ayakkabı indirime girdi

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek MYNET YAZARI
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Koşu bandı değil, hayat sizi yoruyorsa doğru ayakkabıyla tanışma zamanı gelmiş demektir. Adidas Fluidflow3.0, günün her anında ayaklarınızı rahat ettirmek için var. Ne zaman, nerede, nasıl hareket edeceğiniz belli olmaz ama konforunuzdan ödün vermeyeceğiniz kesin. Destekleyici ve minimalist tasarımıyla, konforu ve şıklığı aynı potada eriten model, şu an indirimde! Detaylar içeriğimizde...

Gün boyu koşturmacayla geçen bir hayatın içindeyiz; işe yetiş, yürüyüşe çık, alışveriş yap, arkadaşlarınla buluş… Ayakkabının rahatlığı tüm bu tempo için sandığınızdan daha önemli. Hem konforlu hem de stil sahibi bir seçenek arıyorsanız, tam da ihtiyacınıza göre bir önerimiz var: Adidas Fluidflow 3.0 spor ayakkabı. Üstelik şu anda indirimli fiyatla satışta! Gelin
ürün hakkında detaylara birlikte göz atalım!

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Adidas Fluidflow 3.0 Spor Ayakkabı

Adidas Fluidflow 3.0 Spor Ayakkabı

Hafif yapısıyla neredeyse ayağınızda yokmuş hissi veren Adidas Fluidflow 3.0 Spor Ayakkabı, yumuşak örgü saya ve esnek kumaş üst yüzeyiyle gün boyu konfor sunar. Minimalist tasarımına rağmen performanstan ödün vermeyen model, hafif Bounce yastıklama özelliği ile her adımda esneklik sağlayarak, hareket etmeyi kolaylaştırır. Kauçuk dış tabanı ise sağlam zemin tutuşuyla güven verir.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ürün çok güzel , ayaktaki duruşu ve görünüşü harika."

  • "Tam istediğim gibi! Teşekkürler. Kargo da hızlıydı."
Ürünü İncele

Nakit ihtiyacınız varsa 75.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

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Bu içerik 27 Haziran 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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