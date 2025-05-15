Türkiye'nin yeni e-ticaret sitesi: Rodoplustore.com

2024 Ocak ayında faaliyete geçen rodoplustore.com kısa sürede 50.000’i aşkın müşteriye ulaşarak Türkiye e-ticaret sahnesinde dikkatleri üzerine çekti.

Platformda yapı market, ofis ve kırtasiye, ev ve yaşam ve kitap olmak üzere dört ana kategori yer alıyor. Bu kategoriler altında toplam 200’e yakın alt başlık ve 1.200’den fazla ürün seçeneği sunuluyor. Tadilat ve tamir işleriyle uğraşanlardan okul çağındaki öğrencilere, dekorasyon meraklılarından kitap tutkunlarına kadar 7’den 70’e her kullanıcıya hitap eden bir alışveriş deneyimi vaat ediliyor.

Rodoplustore.com içinde güçlü markaların hırdavat ürünleri, yapıştırıcı çözümleri, masaüstü düzenleyicileri, mutfak gereçleri, kişisel bakım ürünleri ve İş Bankası Kültür Yayınları’nın seçkin kitapları gibi birçok ihtiyaç tek bir çatı altında toplanıyor. Bu da kullanıcıların farklı kategorilerdeki alışverişlerini tek seferde ve güvenle yapabilmesini sağlıyor.

“Bugün al, yarın kapında” anlayışıyla çalışan platform; İyzico güvenceli ödeme altyapısı, 12 aya varan taksit seçenekleri, SSL sertifikalı güvenli alışveriş sistemi, hızlı teslimat, canlı destek ve müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımıyla öne çıkıyor. Sade arayüzü sayesinde hem genç kullanıcılar hem de internet alışverişine yeni başlayanlar için kolay bir deneyim sunuyor.

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