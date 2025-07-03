Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
UV korumalı, su ve leke tutmaz Columbia gömlek bugüne özel %50 indirimli
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

UV korumalı, su ve leke tutmaz Columbia gömlek bugüne özel %50 indirimli

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günümüzün hızlı ve dinamik yaşamında, her an karşımıza çıkabilecek sürprizlere karşı hazırlıklı olmak büyük bir önem taşıyor. Özellikle açık hava aktivitelerinde karşılaşabileceğiniz zorluklara karşı en iyi dostunuz su tutmaz yapısı ve leke dayanıklılığı sayesinde doğanın sunduğu her maceraya özgürce atılmanıza olanak sağlayan: Columbia Blood And Guts IV Woven Erkek Kısa Kollu Gömlek. Bugüne özel yarı fiyatına satışta olan bu gömleğe bir şans vermeye ne dersiniz?

Hayal edin; göl kenarında balık tutarken ani bir dalgayla ıslanıyorsunuz ya da ormanda yürüyüş yaparken kayıp ıslak toprağa düşüyorsunuz veya bir müze turunda kahveniz aniden üzerinize dökülüyor. Columbia’nın su ve leke tutmaz bu gömleği sayesinde bu tür beklenmedik durumlarla kolayca başa çıkabilirsiniz. Unutmayın, doğa yorucu olabilir ama doğru ekipmanla her macera keyifli hale gelir. Siz de doğada, şehirde her anı keyifli kılmak isterseniz bugüne özel indirimdeki bu gömleğe bakmadan geçmeyin.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Faiz yok, masraf yok! İşte 6 ay taksitli 60.000 TL'ye varan kredi Faiz yok, masraf yok! İşte 6 ay taksitli 60.000 TL'ye varan kredi

Columbia Blood And Guts IV Woven Erkek Kısa Kollu Gömlek

UV korumalı, su ve leke tutmaz Columbia gömlek bugüne özel %50 indirimli 1

Hafif ve nefes alabilir kumaştan yapılmış Columbia Blood And Guts IV Woven Erkek Kısa Kollu Gömlek, sıcak havalarda rahat bir kullanım sağlar. "Blood And Guts" serisi, suya ve lekelere karşı dayanıklı özelliklere sahip olup özellikle balık tutma gibi etkinliklerde avantaj sağlar. Gömlek, UV ışınlarına karşı da korumalı yapısıyla öne çıkar. Hareket kabiliyetini artırmak için kullanılan elastik kumaşı, uzun süreli giyimde konfor sağlar. Gömlekte birden fazla cep ve havalandırma gözleri bulunur.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Harika gömlekler! Mükemmel kalite ve renk seçimi."

  • "Kaliteli yapılmış bir gömlek! XL giyiyorum. Balıkçılık için veya sıcak bir yaz gününde harika gömlek. Sizi serin tutar ve nemi emer."
Ürünü İncele

Nakit ihtiyacınız varsa 75.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

UV korumalı, su ve leke tutmaz Columbia gömlek bugüne özel %50 indirimli 2

Bu içerik 3 Temmuz 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Çok satanlarda bir numara! Karizmatik beylerin favorisi...

Çok satanlarda bir numara! Karizmatik beylerin favorisi...

 Gün boyu ultra rahatlık! Columbia ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

Gün boyu ultra rahatlık! Columbia ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

 Plaj çantalarının olmazsa olmazı! Nivea güneş kremleri indirimde

Plaj çantalarının olmazsa olmazı! Nivea güneş kremleri indirimde

Satış rekorları kırıyor! Ömür boyu garantili Stanley termos indirimde

Satış rekorları kırıyor! Ömür boyu garantili Stanley termos indirimde

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
gömlek columbia gömlek gömlek erkek gömlek modelleri
İş birliği İçerikleri
Satış rekorları kırıyor! Ömür boyu garantili Stanley termos indirimde

Satış rekorları kırıyor! Ömür boyu garantili Stanley termos indirimde

Serinlikten fazlasını arayanlar için...

Serinlikten fazlasını arayanlar için...

Gün boyu ultra rahatlık! Columbia ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

Gün boyu ultra rahatlık! Columbia ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

Plaj çantalarının olmazsa olmazı! Nivea güneş kremleri indirimde

Plaj çantalarının olmazsa olmazı! Nivea güneş kremleri indirimde

Kaçırılmayacak fırsat burada! Sıcak yaz günlerinin vazgeçilmezi...

Kaçırılmayacak fırsat burada! Sıcak yaz günlerinin vazgeçilmezi...

Çok satanlarda bir numara! Karizmatik beylerin favorisi...

Çok satanlarda bir numara! Karizmatik beylerin favorisi...

Çok satanlarda bir numara! Karizmatik beylerin favorisi...

Çok satanlarda bir numara! Karizmatik beylerin favorisi...

BİM'e North Pacific termos geliyor!

BİM'e North Pacific termos geliyor!

ŞOK'a Sinbo vantilatör geliyor!

ŞOK'a Sinbo vantilatör geliyor!

Hande Erçel’den ilham alan parçalar

Hande Erçel’den ilham alan parçalar

Güçlü bir izlenim için Dior Sauvage erkek parfümü

Güçlü bir izlenim için Dior Sauvage erkek parfümü

Taşıması kolay, kurması hızlı! Kamp keyfinizi artıracak çadırlar

Taşıması kolay, kurması hızlı! Kamp keyfinizi artıracak çadırlar

Taşıması kolay, kurması hızlı! Kamp keyfinizi artıracak çadırlar

Taşıması kolay, kurması hızlı! Kamp keyfinizi artıracak çadırlar

Karizmatik beylerin tercihi: Guess Seductive Homme Red indirimde

Karizmatik beylerin tercihi: Guess Seductive Homme Red indirimde

Akıllı TV arıyorsanız Toshiba'daki bu fırsat tam size göre...

Akıllı TV arıyorsanız Toshiba'daki bu fırsat tam size göre...

Tüm gün ayakta kalanların seçimi: Adidas Fluidflow 3.0 indirime girdi

Tüm gün ayakta kalanların seçimi: Adidas Fluidflow 3.0 indirime girdi

BİM'e şarjlı saç sakal tıraş makinesi geliyor!

BİM'e şarjlı saç sakal tıraş makinesi geliyor!

Plajda en tarz siz olacaksınız! İşte çok beğenilen erkek mayoları

Plajda en tarz siz olacaksınız! İşte çok beğenilen erkek mayoları

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
Satış rekorları kırıyor! Ömür boyu garantili Stanley termos indirimde

Satış rekorları kırıyor! Ömür boyu garantili Stanley termos indirimde

Serinlikten fazlasını arayanlar için...

Serinlikten fazlasını arayanlar için...

Gün boyu ultra rahatlık! Columbia ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

Gün boyu ultra rahatlık! Columbia ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

Plaj çantalarının olmazsa olmazı! Nivea güneş kremleri indirimde

Plaj çantalarının olmazsa olmazı! Nivea güneş kremleri indirimde

Çok satanlarda bir numara! Karizmatik beylerin favorisi...

Çok satanlarda bir numara! Karizmatik beylerin favorisi...

BİM'e North Pacific termos geliyor!

BİM'e North Pacific termos geliyor!

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Batman'da otomobilin motoruna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Batman'da otomobilin motoruna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Boş arazide battaniyeye sarılı halde bulunmuştu... Cesedi kamyonetle kilometrelerce taşımışlar!

Kilometrelerce taşınan ceset hayvanlara yem olmuş!

PKK ne zaman silah bırakacak? Dikkat çeken kulis haberi... "Çok güvendiğim kaynaktan aldığım bilgi" diyerek tarih verdi

PKK ne zaman silah bırakacak? Dikkat çeken kulis bilgisi

Satış rekorları kıran Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos indirimde

Satış rekorları kırıyor! Ömür boyu garantili Stanley termos indirimde

Camdan sarktı ikna edilemeyince müdahale edildi

Camdan sarktı ikna edilemeyince müdahale edildi

Motosiklet yarışı yapan 18 yaşındaki genç kamyonete çarparak hayatını kaybetti

Motosiklet yarışı yapan 18 yaşındaki genç kamyonete çarparak hayatını kaybetti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.