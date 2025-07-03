UV korumalı, su ve leke tutmaz Columbia gömlek bugüne özel %50 indirimli

Hayal edin; göl kenarında balık tutarken ani bir dalgayla ıslanıyorsunuz ya da ormanda yürüyüş yaparken kayıp ıslak toprağa düşüyorsunuz veya bir müze turunda kahveniz aniden üzerinize dökülüyor. Columbia’nın su ve leke tutmaz bu gömleği sayesinde bu tür beklenmedik durumlarla kolayca başa çıkabilirsiniz. Unutmayın, doğa yorucu olabilir ama doğru ekipmanla her macera keyifli hale gelir. Siz de doğada, şehirde her anı keyifli kılmak isterseniz bugüne özel indirimdeki bu gömleğe bakmadan geçmeyin.

Columbia Blood And Guts IV Woven Erkek Kısa Kollu Gömlek

Hafif ve nefes alabilir kumaştan yapılmış Columbia Blood And Guts IV Woven Erkek Kısa Kollu Gömlek, sıcak havalarda rahat bir kullanım sağlar. "Blood And Guts" serisi, suya ve lekelere karşı dayanıklı özelliklere sahip olup özellikle balık tutma gibi etkinliklerde avantaj sağlar. Gömlek, UV ışınlarına karşı da korumalı yapısıyla öne çıkar. Hareket kabiliyetini artırmak için kullanılan elastik kumaşı, uzun süreli giyimde konfor sağlar. Gömlekte birden fazla cep ve havalandırma gözleri bulunur.

Kullanıcılar ne diyor?

"Harika gömlekler! Mükemmel kalite ve renk seçimi."

"Kaliteli yapılmış bir gömlek! XL giyiyorum. Balıkçılık için veya sıcak bir yaz gününde harika gömlek. Sizi serin tutar ve nemi emer."

Nakit ihtiyacınız varsa 75.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Bu içerik 3 Temmuz 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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