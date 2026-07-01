Yaz aylarında beyaz eşya pazarı: Tüketici 2026'da neyi bekliyor?

Yaz Sezonunda Hangi Ürünler Öne Çıkıyor?

Mayıs ve Haziran ayları, beyaz eşya satışlarında klimanın tartışmasız liderliğe geçtiği aylar. Sıcakların erken bastırması bu yıl talebi öne çekmiş durumda. Buzdolabı tarafında ise yenileme döneminin yaza denk düşmesi tipik bir tüketici alışkanlığı; eski cihazlar yaz aylarında daha fazla zorlandığı için arıza yapıyor, tüketici de bu dönemde değişim kararı veriyor. Vantilatör ve küçük soğutucu cihazlar da sessiz sedasız payını büyütüyor. Beyaz eşya karşılaştırma platformlarından Jebinde gibi servislerin verileri de bu eğilimi doğruluyor: yaz başında klima ve buzdolabı kategori aramaları belirgin biçimde yükseliyor.

Online Karşılaştırma Platformları Neden Bu Kadar Popüler?

Pandemi sonrası tüketicinin alışveriş alışkanlıklarındaki en kalıcı değişim, mağazaya gitmeden önce internetten kapsamlı araştırma yapma davranışı. Beyaz eşya gibi yüksek bütçeli ürünlerde bu eğilim daha da belirgin. Tüketici artık bir ürünü dört beş farklı satış kanalında karşılaştırmadan, kullanıcı yorumlarını okumadan, teknik özelliklerini incelemeden alım kararı vermek istemiyor.

Karşılaştırma platformlarının yükselişinin ardında bu davranış değişikliği var. Mağazaların raf düzeniyle sınırlı seçenek havuzu yerine, onlarca markanın yüzlerce modelini tek ekranda görmek; kampanya dönemlerini yakından takip etmek; teknik karşılaştırma yapabilmek tüketici için bir lüks değil, artık standart beklenti haline geldi.

2026'da Bütçe Planlaması ve Fiyat Trendleri

Enflasyon ve döviz kuru hareketliliği, beyaz eşya gibi ithal bileşen oranı yüksek kategorilerde fiyat planlamasını zorlaştırıyor. Tüketicinin bu yıl daha temkinli davrandığı, kampanya dönemlerini beklediği, taksit imkânlarını öne çıkardığı gözlemleniyor. Sezon başı kampanyaları, sadakat programları ve ikinci el / takas alternatifleri bu yıl daha fazla konuşulan başlıklar arasında. Güncel beyaz eşya fiyatları ile ilgili karşılaştırmalı verileri sunan platformlar, alıcıların bütçe planlamasında giderek daha kritik bir referans noktasına dönüşüyor.

Tüketicinin 2026 Yaz Alışverişinde Dikkat Etmesi Gerekenler

Birinci nokta enerji sınıfı. Avrupa Birliği'nin yenilediği etiketleme sistemiyle birlikte A sınıfı bir cihaz, gerçekten yıllık elektrik faturasında somut bir tasarruf sağlıyor. Yaz aylarında uzun süre çalışan klima ve buzdolabı için bu fark daha da görünür hale geliyor.

İkinci nokta servis ağı ve yedek parça erişimi. Özellikle uzak şehirlerde yaşayan kullanıcılar için, ürünün yerel servise sahip olup olmadığı, yedek parça temininin ne kadar sürdüğü, satın alma kararında en az fiyat kadar belirleyici olabiliyor.

Üçüncü nokta garanti ve iade koşulları. Online kanaldan alınan beyaz eşyada nakliye sırasında oluşabilecek hasarlar, kurulum desteği, ek garanti paketleri gibi başlıklar tüketicinin gözünden kaçmamalı.

Sezon Sonunda Pazarın Ne Tarafa Gideceği

Yaz sonu itibarıyla beyaz eşya pazarındaki en büyük belirsizlik, küresel tedarik zincirindeki olası dalgalanmalar ve enerji fiyatlarındaki seyir. Ancak şimdiden gözlemlenen belirgin bir eğilim var: tüketici bilgiye ve karşılaştırmaya dayalı alışverişten vazgeçmeyecek. Bu da hem markaların hem de aracı platformların önümüzdeki dönem stratejilerini şekillendirecek temel veri.

Kısa vadede yaz aylarına özgü taleple birlikte ürün stokları zorlanabilir; doğru zamanlama ve doğru kanal seçimi tüketici açısından bu yaz da belirleyici olacak gibi duruyor.

#işbirliği