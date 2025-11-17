Yeni nubia Neo 3 5G, Turkcell mağazaları ve Pasaj’da satışta!

Yeni nubia Neo 3 5G, güçlü donanımı, 5G teknolojisine hazır altyapısı, yüksek pil kapasitesi ve gelişmiş oyun özellikleriyle oyunseverlerin, genç kullanıcıların ve performans tutkunlarının yeni favorisi olmaya aday. nubia Neo 3 5G, 20 GB’a kadar artırılabilir RAM kapasitesi, güçlü işlemcisi ve 6000 mAh’lik bataryasıyla kullanıcılarına kesintisiz ve üst düzey performans sunuyor.

Cihaz, 6,8 inç büyüklüğündeki 120 Hz yenileme hızına ve 1000 nit parlaklığa sahip ekranıyla her koşulda canlı ve akıcı görüntüler oluşturuyor.

AI destekli oyun modu, özel tetik tuşları ve optimize edilmiş soğutma sistemiyle Neo 3 5G, oyun performansında fark yaratıyor.

Teknoloji ve tasarımı bir arada sunan yeni nesil oyun telefonu nubia Neo 3 5G, yüksek performans ve modern tasarımı bir araya getirerek “güç, hız ve estetik” üçlüsünü aynı deneyimde buluşturuyor. Yüksek yenileme hızına sahip ekranı, güçlü bataryası ve hızlı şarj desteğiyle uzun süreli oyun ve eğlence deneyimi sağlıyor.

Marka, kullanıcılarına her an daha fazlasını sunma hedefiyle geliştirdiği Neo 3 5G modeliyle, “Be Yourself” felsefesini ileriye taşıyor.

Zhu: Üstün mobil deneyimini Türkiye’de daha fazla kişiye ulaştıracağız

nubia Ülke Müdürü Jiade Zhu şunları söyledi: “Neo 3 5G, üst düzey özelliklerine rağmen erişilebilir fiyatıyla Türkiye’de kullanıcıları bekliyor. Turkcell işbirliği sayesinde çok daha geniş bir kitleye ulaşarak üstün mobil deneyimi Türkiye’de daha fazla kişiye ulaştırmayı hedefliyoruz.”

Turkcell avantajlarıyla sunuluyor

Neo 3 5G, lansmana özel olarak Turkcell’lilere 20 GB internet, 2 aylık TV+, 3 aylık fizy ve 1 aylık Game+ aboneliği hediyesiyle geliyor. Böylece kullanıcılar cihazın güçlü teknik özelliklerinin yanı sıra, Turkcell’in sunduğu katma değerli dijital servisleri de deneyimleyebiliyor.

Ayrıntılı bilgi için www.nubia.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Satın almak için bu linki takip edebilirsiniz.