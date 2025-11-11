HABER

13. HbbTV Symposium & Awards 2025, Tvekstra eş ev sahipliğinde gerçekleşiyor

Hibrit yayıncılık teknolojileri alanında dünyanın en prestijli etkinliği olan HbbTV Symposium & Awards, bu yıl 12–13 Kasım 2025 tarihlerinde İstanbul’da, Tvekstra’nın co-host (eş ev sahibi) olduğu organizasyonla düzenleniyor.

13. HbbTV Symposium & Awards 2025, Tvekstra eş ev sahipliğinde gerçekleşiyor

Etkinlik, televizyonun dönüşümünü hızlandıran teknolojiler , adreslenebilir TV reklamcılığı, HbbTV-TAd, DVB-I, operator applications ve veri odaklı yayın çözümleri – üzerine odaklanacak. Yayıncılık, reklam ve teknoloji dünyasından yüzlerce liderin bir araya geldiği bu buluşma, TV ekosisteminin geleceğini şekillendiren inovasyonları sahneye taşıyacak.

Tvekstra: Televizyonun Dijital Evriminde İtici Güç

Connected televizyon reklam teknolojileri alanında Türkiye’nin öncü şirketlerinden Tvekstra, etkinliğe co-host olarak ev sahipliği yapıyor.
Şirket, televizyon yayıncılığı ile dijital dünyayı birleştiren yenilikçi çözümleriyle, adreslenebilir TV reklamcılığında küresel rekabet gücü kazandırmayı hedefliyor.

Tvekstra Ceo’su ve Kurucu Ortağı Merve Eraslanoglu, konuyla ilgili şöyle konuştu:

“Televizyonun geleceği artık veriye, etkileşime ve kişiselleştirmeye dayanıyor. TVekstra olarak, bu dönüşümün merkezinde yer alıyor; reklamverenlerin, yayıncıların ve izleyicilerin değer kazandığı bir televizyon ekosistemi inşa ediyoruz.

HbbTV Symposium & Awards’ı İstanbul’a taşımak, hem Türkiye’nin teknolojik potansiyelini göstermek hem de yerel inovasyonu küresel sahneye taşımak açısından büyük bir fırsat.”

Connected TV Ekosisteminde Yeni Ufuklar

Etkinlik, hibrit yayın (broadcast + broadband) dünyasında gelir modelleri, veri analitiği, kullanıcı deneyimi, dinamik reklam sunumu ve yapay zekâ tabanlı içerik etkileşimi gibi başlıklarda oturumlara ev sahipliği yapacak.

12 Kasım’da sektör liderleri sahnede olacak; 13 Kasım’da ise “unconference” formatında, katılımcıların gündemi birlikte şekillendirdiği yenilikçi bir paylaşım ortamı oluşturulacak.
Ayrıca, HbbTV Awards 2025 töreninde sektördeki en yaratıcı projeler ödüllendirilecek.

İstanbul: Bölgesel İnovasyon Köprüsü

Avrupa, Asya ve MENA bölgelerini birbirine bağlayan konumuyla İstanbul, bağlantılı televizyonun bölgesel büyüme merkezi olarak öne çıkıyor.
Bu yılki sempozyum, yalnızca teknoloji paylaşımı değil, aynı zamanda iş birlikleri, yatırım fırsatları ve endüstri entegrasyonu açısından da yeni kapılar açmayı hedefliyor.

Bu yıl HbbTV Symposium & Awards’ın İstanbul’da düzenlenmesi, sadece Türkiye için değil, tüm bölge için önemli bir dönüm noktası niteliğinde.
İstanbul; Avrupa, Asya ve Orta Doğu yayın ekosistemlerini bir araya getiren, inovasyonun ve dijital dönüşümün kesişiminde yer alan stratejik bir merkez konumunda.

Tvekstra Kurucu Ortağı Murat Atay bu konuda şunları söylüyor:

“HbbTV topluluğunun İstanbul’da buluşması, Türkiye’nin teknolojik kapasitesinin ve bölgesel etkisinin global düzeyde tanınması anlamına geliyor.
Bu etkinlik, ülkemizi sadece bir pazar değil, geleceğin televizyon teknolojilerinin üretim ve inovasyon merkezi olarak konumlandırıyor.”

