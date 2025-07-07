8 askerimiz böyle şehit düşmüş! Mağarada neler yaşandı? Abdullah Ağar, acı detayları paylaştı

Irak'ın kuzeyinde bir mağarada yapılan arama tarama faaliyeti sırasında yaşanan acı olay Türkiye'nin yüreğini yaktı. Metan gazından etkilenen 19 askerden 8'i tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Acı haberle birlikte Türkiye'nin dört bir yanına şehit ateşi düşerken; yaşanan olayın perde arkasını Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, anlattı.

AĞAR: "MAĞARANIN İÇİNDE BUNLAR YAŞANDI"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ağar, "Üzülerek söylemek zorundayım. Kavrayabildiğim kadarıyla büyük olasılıkla mağaranın içinde bunlar yaşandı." diyerek acı olayın detaylarını aktardı.

Metan gazının sinsi, renksiz, kokusuz ve emaresiz olduğunu söyleyen Ağar, "Anladığım kadarıyla olay şöyle gelişti" diyerek paylaştı;

"İSTİHBARAT ALINDI"

"Şehit Üsteğmenimizin kayıp naaşı, şehit olduğundan beri aranıyordu. Naaşın o meşhur Hastane Mağarasında gizlendiği/gömüldüğüne dair bir duyum/istihbarat alındı.

"MAĞARANIN YAPISI BOZULMUŞ, MÜHÜRLENMİŞTİ"

Zap’ın doğusu, Avaşin bölgesindeki 852 rakımlı tepeye teröristlerce inşa edilmiş Hastane Mağarası daha önce hikayesiyle birlikte mühürlenmişti. Yani hem içeriden, hem dışarıdan müdahalelerle/patlatmalarla girişleri ve mazgalları kapatılmış, böylece teröristler tarafından bir daha kullanılmasını engellenecek şekilde “yapısı bozulmuş” ve mühürlenmişti.

Doğal olarak içinde kalanlarla birlikte. Bildiğiniz gibi, teröristler bir mağaraya birkaç yıllık gıda, su, akaryakıt, ilaç, barınma, ısınma malzemesi, silah ve mühimmat stokluyor. Mehmetçik silah ve mühimmatı alıyor. Geriye kalanı yerinde imha ediyor. Şimdi siz bu imhaya hayvansal artıkları da dahil edin.

METAN GAZI NASIL OLUŞTU?

Metan mağarada işte böyle oluşuyor:

Oksijensiz (anaerobik) ortamlarda (mühürlenmiş mağaralarda örneğin) yaşayan metanojenik bakteriler, organik maddeleri parçalayarak metan gazı üretiyor. Bu süreç temelde yeraltındaki bataklık alanlarda, mağaralarda ya da kömür yataklarında gerçekleşiyor. Özellikle çürüyen bitki ve hayvan kalıntılarının bulunduğu nemli, havasız mağaralarda metan oluşuyor. Hastane Mağarasında biriken metanın hikayesi bu.

"ŞEHİT DÜŞEN İSTİHBARAT ÜSTEĞMENİMİZ BAŞTAYDI..."

Bizim sonu acı dolu görevimizde, işte, ilk defa karşılaşacağımız bu metanik ortamda başlıyor. Şehit düşen istihbarat üsteğmenimiz başta, görevli müfreze (ağırlıklı istihkamcılar) mağarayı açarak, mağaranın derinliklerinde çalışmaya başlıyor.

Ama metan sinsi, renksiz, kokusuz, emaresiz.

NEDEN BU KADAR TEHLİKELİ?

Metan gazı mağarada neden tehlikelidir?

Kapalı alan: Havalandırma yok.

Metan, özellikle Hastane Mağarası gibi derin mağaralarda birikir.

Oksijen azalır → hipoksi gelişir → bilinç kaybı ve ölüm olabilir.

"ÜZÜLEREK SÖYLÜYORUM. İÇERİDE BUNLAR YAŞANDI"

Metan’ın belirtileri şunlar:

1.Baş dönmesi

2.Sersemleşme

3.Bilinç kaybı

4.Nefes darlığı

5.Ve boğulma

6.Ve şehadet.

Üzülerek söylemek zorundayım. Kavrayabildiğim kadarıyla büyük olasılıkla mağaranın içinde bunlar yaşandı.

"KAHRAMANLIK, FEDAKARLIK, ACI VE ÖLÜM İÇ İÇE…"

Ve sonrası ölümcül bir kurtarma çabası.

Yine ölümü göze alarak, bir bilinmezin ve karanlığın içinde, çaresizce acı içinde.

Kahramanlık, fedakarlık, acı ve ölüm iç içe…

ETKİLENEN SAYISI NEDEN FAZLA?

Hangi ülkenin askeri sonunu düşünmeden, içerde ne olduğuna, ölümün sinsi tehlikesine bakmadan tekrar içeri girer? İçerde silah arkadaşları fenalaşan dışarıdaki Türk askeri, nasıl şehit üsteğmenimizin naaşını geride bırakmayacak ise Hastane Mağarasında felanalaşan, havasız kalan silah arkadaşlarını orada, yalnız bırakmadı ve etkilenen asker sayısında artış oldu…

Tamamlayıcı bilgi:

Bugün televizyonlar olayı hep metan zehirlenmesi olarak anlattılar.

Tamamen yanlıştı.

Metan zehirlemez. Metan doğrudan toksik (zehirleyici) ya da kimyasal (silah) kapsamında değildir.

Metan boğucu gazdır. Yüksek konsantrasyonda oksijenin yerini alarak boğulmaya neden olur.

Ama patlarsa da yakar, yanmanın kimyasal etkileri ortaya çıkar.

%5–15 arası metan–hava karışımı patlayıcıdır.

Patlama olursa insanlar yanabilir, göçük olabilir, ölümcül sonuç doğurur. Olayın vuku bulduğu Hastane Mağarasında ise patlama verisi yok. Yani bu olasılık ortadan kalkıyor.

Geriye de; “Metan’ın Nefessiz Bırakma” özelliği kalıyor.

Bugün bütün gün yaptığım çalışmalardan ve yapmaya çalıştığım empatiden (eksiğiyle-fazlasıyla) çıkardığım sonuçlar bunlardır.

Tekrar başımız sağ, Mehmetçiklerimiz ruhları şad, mekanları cennet olsun.

Aradığım cevaplardan biri de şudur:

Bize ne demek istiyor Allah?"