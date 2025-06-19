A101'e Sony Playstation 5 Slim Oyun Konsolu geliyor! İşte 19 Haziran 2025 A101 Aldın Aldın Kataloğu

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Alışveriş severlerin her hafta perşembe günü heyecanla beklediği A101.com.tr İnternete Özel Aldın Aldın Kataloğu'nun yeni sayısı yayınlandı. A101'de 19 Haziran 2025 tarihinden itibaren satışa sunulan onlarca ürün içinde Playstation 5 Slim oyun konsolundan küçük ev aletlerine, Birkenstock terlikten akıllı televizyona yok yok! Sevilen markaların kaliteli ürünlerine avantajlı fiyatlarla sahip olmanızı sağlayan A101 İnternete Özel Aldın Aldın Kataloğu'nu sizin için bu içeriğimizde bir araya getirdik. İşte detaylar!

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Sony PS5 Slim Oyun Konsolu 25.999 TL!

*Sizin için elektronik kategorisinde seçtiklerimiz

Akıllı televizyonlardaki indirimleri kaçırmamak için acele edin. İndirimdeki ürünleri burada bulabilirsiniz.

ACER, HP, Lenovo... Laptoplarda fiyatlar en dipte, burada.

Müzik keyfini zirveye taşıyacak kulaklık modellerinde kaçırılmayacak indirimler var! Buradan ürünlere ulaşabilirsiniz.

Gıda ürünlerinde indirim var!

Sizin için gıda kategorisinde seçtiklerimiz

Gıda ürünlerindeki indirimlere buradan ulaşabilirsiniz.

Çeşit çeşit kahvelerde indirim var, burada.

Philips 9'u 1 Arada Saç&Sakal Şekillendirici Erkek Bakım Seti 1.199 TL!

Sizin için seçtiklerimiz

Foreo lazer epilasyon cihazında cazip indirim var, burada.

Karaca öğütücülü kahve makinesinde fiyat düştü. Buraya tıklayarak ürüne göz atın.

Blender setlerindeki indirimler burada.

Nakit ihtiyacınız varsa 75.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Ve çocukların yüzünü güldürecek oyuncaklar

Sizin için oyuncak kategorisinde seçtiklerimiz

Çocukları mutlu edecek oyuncaklar indirimde, burada.

7'den 70'e herkesin favorisi LEGO'larda indirim zamanı! Ürünler burada.

Kamp sandalyelerinde fiyatlar düştü!

Sizin için kamp ve doğa yürüyüşü kategorisinde seçtiklerimiz

Kamp malzemelerindeki indirimler kaçmaz. Buraya tıklayarak ürünleri inceleyebilirsiniz.

Her mutfağın ihtiyacı pratik mutfak gereçlerinde cazip fiyatlar

Sizin için mutfak kategorisinde seçtiklerimiz

Pratik mutfak gereçlerinde avantajlı fiyatlardan yararlanmak için acele edin. Buradan ürünlere göz atabilirsiniz.

Sofralarınızı güzelleştirecek yemek takımlarındaki indirimler burada.

Bardak takımlarındaki indirimlerden faydalanmak için buraya tıklayın.

Pikelerdeki indirimler kaçırmamak için acele edin

Sizin için ev yaşam kategorisinde seçtiklerimiz

Çift ve tek kişilik pikelerde indirimler başladı! Ürünlere buradan göz atabilirsiniz.

Temizlik aletlerindeki indirimleri incelemek için buraya tıklayın.

A101'e Birkenstock terlikler geliyor!

Sizin için moda kategorisinde seçtiklerimiz

Yaz aylarının favorisi Crocs terliklerde indirimler burada sizi bekliyor.

Spor giyim markası adidas'ta indirim devam ediyor. Buradan ürünlere ulaşabilirsiniz.

PUMA'da fiyatlar yarıya düştü, burada.

Mobilya ihtiyacı olanlar buraya

Havalar ısındı! Klimalardaki indirimi kaçırmayın!

Sizin için ısıtma ve soğutma kategorisinde seçtiklerimiz

LEVOIT kule fan indirime girdi. Buraya tıklayıp ürünü inceleyebilirsiniz.

Katlanabilir elektrikli bisiklet 19.990 TL!

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Sizin için bisiklet kategorisinde seçtiklerimiz

Bisiklet ve bisiklet aksesuarlarında indirimli fiyatlar, burada.

Metal tek kişilik karyola 2.499 TL!

Beyaz eşyalara bakmadan geçmeyin

Bu içerik 19 Haziran 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.