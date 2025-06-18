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ŞOK'a Crocs terlikler geliyor! 18 Haziran 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
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ŞOK'a Crocs terlikler geliyor! 18 Haziran 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek MYNET YAZARI
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ŞOK Aktüel broşürünün yeni sayısını bekleyenlerdenseniz doğru yerdesiniz! ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu'nun 18 Haziran 2025 tarihli yeni sayısı yayınlandı. Alışveriş severlerin her hafta yüzünü güldüren ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu'nda bu hafta da yok yok! Bu hafta ŞOK'ta Crocs terliklerden gıdaya birçok ürün uygun fiyatlarla yer alıyor. ŞOK'taki indirimli ürünleri merak ediyorsanız, detaylar yazımızda...

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

ŞOK Haftanın Fırsatları'nı merak edenler buraya! Alışveriş severlerin her hafta yüzünü güldüren ŞOK Çarşamba Fırsatları bu hafta da dolu dolu! Gıdadan hijyene, giyimden oyuncağa ihtiyacınız olan her şeye uygun fiyatlarla sahip olmanın yollarını arıyorsanız 18 Haziran 2025 tarihli ŞOK Aktüel Kataloğu'na mutlaka göz atmalısınız. Her hafta olduğu gibi bu hafta da onlarca ürünü cazip fiyatlar ile alışveriş severlerle buluşturan ŞOK'ta bu hafta, Crocs terlikler ve Vans ayakkabılar ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu'nu süslüyor. Gelin, 18 Haziran 2025 tarihli ŞOK Aktüel listelerindeki indirimli ürünleri birlikte keşfedelim.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

ŞOK'a Crocs terlikler ve Vans ayakkabılar geliyor!

6

Sizin için ayakkabı kategorisinde seçtiklerimiz

7'den 70'e herkesin favorisi! Yaz aylarının vazgeçilmezi Crocs terliklerde indirimler burada devam ediyor.

Spor giyimin yıldızı Adidas ayakkabılardaki indirim burada.

PUMA'da %50'ye varan indirimler var. Buraya tıklayarak ürünleri inceleyebilirsiniz.

Gıda ürünlerinde indirim var!

1

Sizin için gıda kategorisinde seçtiklerimiz

Gıda kategorisinde indirimli tüm ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

Kahve severler buraya! Çeşit çeşit kahvelerde indirim başladı, burada.

Kasa arkası ürünlerde indirim başladı!

3

Sizin için seçtiklerimiz

Şampuanlardaki indirimleri kaçırmamak için acele edin! Ürünler burada.

Deterjanlardaki indirimleri incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Nakit ihtiyacınız varsa 75.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

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Çocukların yüzünü güldürecek oyuncaklar da burada

4

Sizin için oyuncak kategorisinde seçtiklerimiz

Oyuncaklardaki indirimlere buradan göz atabilirsiniz.

Çeşit çeşit LEGO'larda indirimleri kaçırmamak için buraya tıklayın.

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5

Sizin için seçtiklerimiz

Koton'dan Defacto çocuk giyim ürünlerinde indirimler kaçmaz. Ürünler burada.

Müzik keyfini zirveye taşıyacak kulaklık modellerindeki indirimler için buraya tıklayabilirsiniz.

Ne alırsan 25 TL!

2

Ve kazan kazan fırsatı!

7

Bu içerik 18 Haziran 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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