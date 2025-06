Göz alıcı tasarım, güçlü performans! En favori Apple ürünlerini sizin için seçtik

Gün içinde birçok işimizi tek dokunuşla halletmek istiyoruz; bazen bir mesaj, bazen bir toplantı hatırlatıcısı ya da sadece keyifli bir müzik listesiyle anı güzelleştirmek… İşte tam da bu noktada hayatı kolaylaştıran teknolojilere ihtiyaç duyuyoruz. iPhone’dan iPad’e, Apple Watch’tan AirPods’a Apple ürünleri, günlük yaşamın temposuna akıllıca eşlik ediyor. İster işte olun, ister yolda ya da evde dinleniyor olun; her zaman elinizin altında. Sizin için en sevilen Apple ürünlerini bir araya getirdik. Detaylar içeriğimizde...

Prime üyesi olmak ve ayrıcalıklardan yararlanmak için buraya tıklayın.

Günün Fırsatları kapsamındaki indirimlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

1. Apple iPhone 16 Pro (1 TB)

iPhone 16 Pro, güçlü A18 Pro çipiyle sınırları zorlayan performansı ve büyüleyici titanyum tasarımıyla fark yaratıyor. Geliştirilmiş 48 MP kameraları, Fotoğrafik Stiller ve Kamera Denetimi gibi yaratıcı araçlarla her çekimi profesyonel hale getirirken, 5 kat Telefoto özelliğiyle uzaktaki detayları bile yakalayabiliyor. 27 saate kadar video oynatma süresi sunan uzun pil ömrü, USB-C ve MagSafe desteğiyle kullanım kolaylığı sağlıyor. iOS 18 ile kişiselleştirme seçenekleri artarken, Trafik Kazası Algılama gibi hayat kurtaran güvenlik özellikleri de cihazı daha da özel kılıyor. iPhone 16 Pro, cebinizde taşıyabileceğiniz bir stüdyo ve çok daha fazlası.

Kullanıcılar ne diyor?

"Apple kalitesi tartışılımaz."

"iPhone 7'den buna geçince çağ atlamış gibi oldum. "

2. Apple iPad Pro

iPad Pro, gücünü yeni nesil M4 çipten alan performansı, Ultra Retina XDR ekranı ve ince tasarımıyla profesyonel bir deneyimi her an yanınıza taşıyor. Apple Intelligence destekli yapay zeka özellikleri, üretkenliğinizi artırırken verilerinizi koruma altına alıyor. 13 inçlik etkileyici ekranı, gelişmiş kamera sistemi, Apple Pencil Pro ve Magic Keyboard uyumluluğuyla çizimden video düzenlemeye kadar her iş için ideal bir platform. Tüm gün süren pil ömrü, Wi-Fi 6E ve Thunderbolt/USB 4 bağlantılarıyla da hem ofiste hem yolda sınır tanımıyor. iPadOS’un çoklu görev ve uygulama desteğiyle birleşen donanımı ile hayal gücünüzü sınırlamadan her şeyi mümkün kılıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

"iPad 8. Nesilden geçtim. Desen tasarımcısıyım ve Procreate ile beraber kullanıyorum. Ekranı baya büyük ve tatmin edici. Ekran dokusu da öyle, kalem (Apple Pencil Pro ile) rahat hareket ediyor. Bana baya hızlı geldi eski modelden geçiş yaptığım için. Pıtır pıtır açıyor her şeyi art arda."

"Klasik olarak Apple kalitesi sunuyor. Beklentim yüksekti ve şaşırtmadı. Gerçekten premium bir ürün."

3. Apple Watch Series 9 GPS + Cellular 41 mm Yıldız Işığı

Apple Watch Series 9, hem sağlık takibi hem de günlük yaşam için güçlü özellikleri bir arada sunarak bileğinizdeki akıllı asistanınız oluyor. Kanda oksijen ve EKG ölçümleri, uyku evreleri takibi, sıcaklık sensörü ve ruh hali kayıtlarıyla sağlığınızı yakından takip edebilirsiniz. Yeni nesil S9 çip sayesinde ekran çok daha parlak, kontrol ise çift dokunuş hareketiyle daha hızlı ve kolay. Düşme ve trafik kazası algılama gibi güvenlik özellikleri, acil durumlarda size destek olurken; antrenman uygulamalarıyla da aktif yaşam tarzınızı destekliyor. iPhone ve diğer Apple cihazlarla kusursuz uyumu, kişiselleştirilebilir kadran ve kayış seçenekleriyle hayatınıza stil katıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

"Klasik Apple kalitesi. Düşünmeden alın derim .kızım için almıştım beğendi. Tavsiye ederim."

"Uyurken kullanıyorum. Ona rağmen ortalama 1 gün gidiyor şarjı."

Nakit ihtiyacınız varsa 75.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

4. Apple Silikon Kılıf - Laciverttaş

%55 oranında geri dönüştürülmüş silikon malzemeden üretilen Magsafe özellikli silikon kılıf, ipeksi dokusuyla elde yumuşak bir his sunarken iç yüzeydeki mikrofiber kaplama ile cihazınızı çizilmelere karşı koruyor. Yerleşik mıknatıslar sayesinde iPhone’a zahmetsizce oturuyor ve hızlı kablosuz şarjı destekliyor. Kamera Denetimi’ne uyumlu safir kristal detay, parmak hareketlerinizi kusursuz şekilde algılıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

"Magsafe özelliği harika kılıf takıldığı anda telefonun ekranında magsafe kılıf algılandı uyarısı çıkıyor. Ürün orjinal apple ürünüdür renk olarak ve hissiyatı harika."

"Yeşil iphone 16 için aldım, kalitesi muhteşem. malzeme kalitesi dokunma hissiyatı gerçekten apple ürünü ve kalitesi olduğunu hissettiriyor. Tok bir rengi var ve çok şık duruyor. hayal ettiğimden çok daha iyi. 16 gerçekten çok ince ve hafif, kılıfla daha iyi oldu".

5. Apple Sayısal Tuş Takımlı Magic Keyboard

Apple Sayısal Tuş Takımlı Magic Keyboard, günlük işlerinizi konfor ve hızla tamamlamanızı sağlayan zarif bir klavye deneyimi sunuyor. Bluetooth bağlantısı sayesinde Mac, iPad ve iPhone’la anında eşleşiyor; şarj edilebilir dahili pili ise haftalarca kesintisiz kullanım imkânı veriyor. Genişletilmiş tasarımı, tam boy ok tuşları ve sayısal tuş takımıyla özellikle tablolar ve hesaplamalar üzerinde çalışanlar için büyük kolaylık. Hassas ve sessiz tuş yapısıyla yazı yazmak hem daha keyifli hem daha verimli. USB-C – Lightning kablosu ile kolayca şarj edilebilen klavye, iş akışınıza kusursuz şekilde entegre oluyor.

Kullanıcılar ne diyor?

"Çok güzel ve kaliteli."

"Ürün gayet hızlı geldi ve orjinal ürün paketlemesi de iyi yapılmış teşekkür ederim."

6. Apple Magic Trackpad

Apple Magic Trackpad, üretkenliği artıran zarif ve sezgisel bir dokunmatik deneyim sunuyor. Geniş cam yüzeyi sayesinde kaydırma, yakınlaştırma ve tıklama gibi çoklu dokunmatik hareketler daha rahat ve hassas hale geliyor. Bluetooth ile kablosuz bağlantı kuran ve şarj edilebilir piliyle haftalarca kullanım imkânı tanıyan trackpad, Mac ve iPad’lerle anında eşleşerek zaman kazandırıyor. Trackpad altındaki gelişmiş sensörler, bastığınız kuvveti algılayarak içeriklerle daha güçlü ve doğal bir etkileşim sunuyor. Kutudan çıkan örgü USB-C kablosu ile hem şarj hem eşleştirme işlemleri kolaylıkla tamamlanabiliyor.

Kullanıcılar ne diyor?

"Mükemmel bir cihaz. Eğer bir şeyler üretiyor ve tasarlıyorsanız kesinlikle almalısınız. Asla Farenin yerine geçemez ama ikisi beraber olursa, üretkenliğinizi iki katına çıkartırsınız."

"Mac kullanıcıları için olmazsa olmaz bir aksesuar olan Apple Magic Trackpad, pratik kullanımı ve dokunmatik hareket desteği sayesinde macOS deneyimini çok daha akıcı ve keyifli hale getiriyor."

7. Apple Watch Band

Apple Watch Spor Kordon, hem sağlamlık hem de konfor sunmak için özel olarak tasarlanmış. Yüksek performanslı floroelastomer malzemesi sayesinde dayanıklılığından ödün vermiyor. Yumuşak ve pürüzsüz dokusuyla bilekte konforlu bir his yaratırken, yeni nesil pim mekanizması saatinizi bileğinize tam oturacak şekilde sabitliyor. 40 mm kasayla uyumlu Apple Watch kordon, Kırmızı Erik rengiyle şıklığı da tamamlıyor. Hem spor hem de günlük kombinler için de harika bir tercih.

Kullanıcılar ne diyor?

"Ürün çok şık bayıldım."

"Çoook güzel bir renk."

8. Apple iPhone 13 (512 GB) - Yeşil

iPhone 13, güçlü donanımı ve şık tasarımıyla kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıyor. A15 Bionic çipi sayesinde hızlı ve akıcı bir performansa sahip olan ürünün gelişmiş çift kamera sistemiyle her anı profesyonelce yakalayabilirsiniz. Super Retina XDR ekranı, görselleri ve videoları daha parlak ve net hale getiriyor. Uzun pil ömrü, dayanıklı Ceramic Shield tasarımı ve IP68 suya dayanıklılığı sayesinde günlük kullanımda güven veriyor. 512 GB geniş depolama alanı ile tüm anılarınızı yanınızda taşımanız da cabası.

Kullanıcılar ne diyor?

"iPhone 13 yaklaşık 7 aydır kullanıyorum. Fiyat performans olarak şuan bile çok iyi. Şarjı çok yoğun kullanmadığınız sürece 1 günü rahat çıkarıyor."

"İyi bir ürün. Vadettiğini yapıyor."

9. Apple iPad Air 11 inç (M2)

iPad Air 11 inç (M2), taşınabilirliğiyle öne çıkan güçlü bir üretkenlik aracı. Göz alıcı Liquid Retina ekranı ve M2 çip performansıyla yaratıcı işlerden oyunlara kadar her alanda akıcı bir deneyim sunuyor. Gelişmiş kameraları, Touch ID ile güvenli erişim, Apple Pencil Pro ve Magic Keyboard desteği sayesinde hem profesyonel hem de günlük kullanım için uygun. Üstelik uzun pil ömrü ve Wi-Fi 6E ile her an her yerde bağlantıda kalabiliyorsunuz.

Kullanıcılar ne diyor?

"Her zamanki iPad ve Apple kalitesi. Ekosistemimin değişmezi. Diğer markalar ile yan yana gelince anlıyorsun farkını."

"9.nesil iPad’den geçtim. 10. Nesil almak hiç aklımdan geçmedi, çünkü 2020’de çıkan İPhone 12 ile aynı işlemciyi kullanıyor. Pro serisinin OLED ekranlı m4 modellerine bütçeniz yetmiyorsa bence 2025 yılı için alınabilecek tek cihaz budur."

10. Apple Watch Series 10 GPS + Cellular 46 mm

Apple Watch Series 10, daha büyük ve parlak ekranı, ince ve hafif tasarımıyla gün boyu konfor sunarken; EKG’den uyku takibine kadar uzanan gelişmiş sağlık özellikleriyle yaşam kalitenizi destekliyor. Hücresel bağlantı sayesinde telefonunuz yanınızda olmasa bile iletişimde kalabiliyor, antrenmanlarınızı detaylı şekilde takip edebiliyorsunuz. Düşme Algılama ve Acil SOS gibi güvenlik özellikleri ise her an yanınızda bir destek hissi veriyor

Kullanıcılar ne diyor?

"Ürün çok hoş. Watch Ultra büyüklüğünü tercih etmeyip e-sim destekli tek seçenek."

"Gold rengi kadranıyla birleşince çok güzel uyum sağlamış. Elbette e-sim fiyatının yüksek olmasının temel sebebi. Yeni ekran teknolojisi gayet başarılı."

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.