PAEN'de %50'ye varan indirim başladı

Sabah ne giyeceğinizi düşünmek artık bir stres kaynağıysa, çözüm bazen sadelikte saklıdır. Uyumlu, konforlu ve işlevsel parçalar hayatınızı kolaylaştırırken stilinizden de ödün vermezsiniz. İşte PAEN tam da bu ihtiyaca cevap veriyor. Sade tasarımlarını modern dokunuşlarla buluşturan marka, Mugo’dan PAEN’e uzanan yolculuğunda basic giyimi günlük hayatın konforlu ve zamansız bir parçasına dönüştürüyor. Üstelik şu anda markanın sevilen ürünlerinde sepette cazip indirimler var. Tişörtlerden çantalara, işlevselliğiyle öne çıkan parçaları sizin için bir araya getirdik.

1. PAEN Basic Unisex Eşofman Altı

PAEN Basic Unisex Eşofman Altı, gün boyu konfor sunan hafif yapısıyla öne çıkıyor. %65 pamuk ve %35 polyester karışımı kumaşı sayesinde yumuşak bir his sunarken, dayanıklılığından da ödün vermiyor. Yan ve arka cepleriyle işlevsellik kazanan unisex tasarım, hem kadınların hem erkeklerin günlük stiline kolayca uyum sağlıyor. Spor yaparken, evde dinlenirken ya da şehirde aktif bir gün geçirirken ihtiyacınız olan rahatlığı ve hareket özgürlüğünü bir arada sunuyor.

Kullanıcılar ne diyor?

"Çok çok iyi, fiyat performans olarak ülkede daha iyisi yok."

İndirimde olan tüm eşofman modellerini burada bulabilirsiniz.

2. PAEN Premium Kaşkorse Short

PAEN Premium Kaşkorse Short, sıcak havalarda konforu ve sadeliği bir arada arayanlar için harika bir ürün. %100 pamuk kaşkorse kumaştan üretilen şort, nefes alabilen yapısıyla gün boyu ferahlık sunarken, standart kesimi ve diz üstü boyuyla hem şık hem rahat bir duruş yakalıyor. Elastik bel bandı ve ayarlanabilir bağcıkları sayesinde vücuda tam uyum sağlarken, yan cepler ve arka cep de pratikliği artırıyor.

İndirimdeki bütün şort modellerini burada inceleyebilirsiniz.

3. PAEN Premium Kaşkorse T-shirt

Günlük kombinlerden ev rahatlığına kadar her anınıza eşlik edebilecek PAEN Premium Kaşkorse T-shirt, klasik çizgilerden ayrılmayanlar için özenle üretildi. %100 pamuktan üretilmiş özel dokulu kaşkorse kumaşı sayesinde gün boyu nefes alıyor ve yumuşak yapısıyla teninizi sarıyor. Standart kesimi, kısa kollu tasarımı ve yuvarlak yakasıyla hem kadın hem erkek stiline kolayca uyum sağlıyor. Hem rahat hem stil sahibi bir alternatif arıyorsanız, bu unisex model dolabınızın joker parçası olacak.

4. PAEN Fitilli Baby Kadın T-shirt

PAEN Fitilli Baby Kadın T-shirt, minimal şıklığı ve konforu bir araya getiren güçlü bir basic parça. Vücuda oturan esnek yapısı sayesinde formunuzu zarifçe vurguluyor ve %100 pamuklu fitilli kumaşıyla gün boyu nefes alıyor. Crop kesimiyle modern ve enerjik bir duruş sergileyen model, hem sade hem iddialı görünmek isteyen kadınlar için uygun.

5. PAEN Classic Orta Boy Valiz

PAEN Classic Orta Boy Valiz, konforlu ve güvenli seyahatlerin vazgeçilmez tamamlayıcısı olarak öne çıkıyor. 65 litrelik geniş iç hacmiyle maksimum 22 kg’a kadar taşıma kapasitesine sahip ürün, yalnızca 3,4 kg’lık ağırlığı sayesinde taşımayı zahmetsiz hale getiriyor. 360 derece dönebilen dört tekerleği, dar alanlarda bile rahat hareket edebiliyor; ultra güçlü gövdesi ve güvenli kilit sistemiyle eşyalarınızı her koşulda koruma altına alıyor. Sık seyahat ediyor ve hem hafif hem dayanıklı bir model arıyorsanız, bu valiz tam size göre.

Orta boy valizlerindeki indirim tümü burada.

6. PAEN Classic Kabin Boy Valiz

PAEN Classic Kabin Boy Valiz, sadece 2,7 kg ağırlığında olmasına rağmen 40 litrelik taşıma kapasitesiyle eşyalarınızı düzenli ve güvenli bir şekilde taşımanıza olanak tanıyor. 360 derece dönebilen dört tekerleği ile havaalanlarında, dar koridorlarda ya da kalabalık sokaklarda kullanılabiliyor. Sağlam çekçek sistemi ve kilitli yapısı ile uzun ömürlü kullanım sunuyor. Hem iş seyahatleri hem kısa tatiller için konforlu, hafif ve güvenilir bir yol arkadaşı arıyorsanız, bu valiz tüm beklentilerinizi karşılayacak.

Kullanıcılar ne diyor?

"Çok kaliteli ve şık. Kesinlikle fotoğraflarda göründüğü gibi. Tavsiye ederim."

"Ürünün dış kaplaması bayağı sağlam çizilme vs. olmuyor iç bölmeleri de çok kullanışlı."

Kabin boy valizlerdeki indirimlerin tümüne buradan ulaşabilirsiniz.

7. MUGO Classic Bel Çantası

MUGO Classic Bel Çantası, hafif ve dayanıklı yapısıyla gün boyunca sizi yormazken, suya dayanıklı kumaşı ve waterproof fermuarları sayesinde eşyalarınızı her koşulda güvenle koruyor. 3 litrelik geniş iç hacmi; telefon, cüzdan, anahtar ve daha fazlasını kolayca taşımanıza imkan tanıyor. İçindeki fermuarlı astar cep ve file bölmeleri ve ayarlanabilir dokuma kayışı ile düzen arayanlar için fonksiyonel bir çözüm.

Kullanıcılar ne diyor?

"Kumaşı, iç bölmeleri ve rengi harika! Çok kullanışlı bir çanta. boyutu da çok ideal. Hızlı kargo teslimatı için teşekkürler."

"Günlük kullanım için oldukça uygun. Kaliteli ve f/p ürün."

Bel çantalarındaki indirimleri incelemek için buraya tıklayın.

8. MUGO Lite Cüzdan

MUGO Lite Cüzdan, ultra hafif yapıya sahip. Üstelik %100 polivinilklorür kaplaması ve su geçirmez fermuar mekanizmasıyla eşyalarınızı her koşulda güvende tutuyor. 8 kart yuvası ve üstten erişilebilen para bölmesiyle günlük kullanıma uygun. Kompakt boyutuna rağmen sunduğu işlevsellikle, her anınıza uyum sağlayacak akıllı bir tasarım.

Kullanıcılar ne diyor?

"Rengi, malzeme kalitesi ve şıklığı ile çok hoşuma gitti. Kargo ve paketlenmesi de çok iyiydi. Teşekkürler."

"Cüzdanın kalitesi tam bir fiyat performans ürünü. Dikişli. Asla bu fiyatlarda olan yapışkan hissi yok. Sadece biraz büyük. Alırken dikkat edilmeli."

Cüzdan ve kartlıklardaki indirimleri tamamı burada.

9. MUGO Basic Unisex Sweatshirt

MUGO Basic Unisex Sweatshirt, %70 pamuk, %30 polyester karışımlı kumaşıyla yumuşacık ve rahat bir ürün. MUGO’nun ikonik nakış logosuyla detaylandırılan sweatshirt, her mevsim rahatlıkla kullanabileceğiniz unisex bir model. Günlük stilinize zahmetsiz bir dokunuş katmak istiyorsanız, MUGO sweatshirt gardırobunuzun kurtarıcı parçalarından biri olacak.

Kullanıcılar ne diyor?

"Daha önce sadece çanta almıştım. İlk kez sweatshirt ve tişört aldım. Kalitesini beğendim."

"Hayatımda gördüğüm en kaliteli kıyafet; kumaş tasarım rahatlık ve 24 saatte kargo elime ulaştı."

MUGO sweatshirtlerdeki indirimlere buradan ulaşabilirsiniz.

10. MUGO Work Sırt Çantası

MUGO Work Sırt Çantası, suya dayanıklı kumaşı sayesinde eşyalarınızı her hava koşulunda güvende tutuyor ve 15-16 inç arası laptoplara uygun kadife korumalı bölmesiyle teknolojik cihazlarınızı özenle saklıyor. 22,5 litrelik geniş hacme sahip sırt çantasının yan matara cepleri, düzenleyici iç ve ön bölmeleri sayesinde gün boyunca ihtiyaç duyduğunuz her şeye kolayca ulaşabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

"Fuar için çanta ihtiyacım vardı. Yetişir mi diye tedirgin olurken 2 gün içinde teslim aldım. Kullanışlı bütün ihtiyaçlarım tek çantaya çok kolay sığıyor."

"Başta endişe etmiştim ama çok kaliteli ve kullanışlı bir çanta geldi.Başka yerde çook daha pahalı fiyat vermeye gerek yok."

Sırt çantalarındaki indirimler burada.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.