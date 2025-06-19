ABD'nin ardından şimdi de Çin! Savaşa dahil mi olacaklar? Gelen açıklama tüm dünyada yankı uyandırdı

İran-İsrail savaşı 7. günde daha da şiddetlendi. İsrail, İran'a ait nükleer tesisin çevresini hedef alırken, gelen misilleme ise çok sert oldu. İran füzeleri İsrail kentlerini vurdu. İsrail borsa binası ve bir hastane isabet alırken, onlarca kişi yaralandı.

ÇİN: "KAYITSIZ KALAMAYIZ"

Orta Doğu'da tansiyon her geçen gün daha da yükselirken, ABD'nin İsrail'e açık destek vermesi ve Donald Trump'ın İran ve Hamaney'e yönelik tehditleri sonrası bir diğer süper güç olan Çin'den gelen açıklama gündem yarattı. Çin, İsrail ile İran arasındaki çatışmanın daha da büyümesine kayıtsız kalamayacaklarını belirtti.

3 KARGO UÇAĞI GÖNDERİLMİŞTİ

Savaşın başlamasının ardından Pekin yönetiminin geçtiğimiz günlerde İran’a üç kargo uçağı gönderdiği bildirildi. Bu uçakların askeri malzeme taşıdığına yönelik iddialar gündemde.

Öte yandan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, Trump'ın sosyal medya platformu Truth Social'da paylaştığı mesajla ilgili sorulan soruya yanıt verdi.

Çin'in İran ile İsrail arasında süregelen gerilimden derin endişe duyduğunu ifade eden Sözcü Guo, Birleşmiş Milletler Şartı'nın amaç ve ilkelerine aykırı olarak bir ülkenin egemenliğinin, güvenliğinin ve toprak bütünlüğünün ihlal edilmesine karşı olduklarını dile getirdi.

Guo, Orta Doğu'da gerilimin daha fazla yükselmesinin kimsenin çıkarına olmadığını belirterek, "İsrail üzerinde özel etki sahibi ülke, adil ve objektif bir tutum takınmalı, sorumlu davranarak gerilimin düşürülmesi ve çatışmanın yayılmasının önlenmesi için olumlu ve yapıcı rol oynamalı." dedi.

TRUMP, HAMANEY'İ TEHDİT ETMİŞTİ

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, İran lideri Hamaney'e yönelik, "Nerede saklandığını tam olarak biliyoruz. O kolay bir hedef ama orada güvende. Onu ortadan kaldırmayacağız, en azından şimdilik." ifadesini kullanmıştı.

Trump, daha sonra yaptığı bir paylaşımda ise İran'ı kastederek "Koşulsuz teslimiyet." ifadesine yer vermişti.