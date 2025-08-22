Ev Yaşam Ev Yaşam
Adidas, Puma, Skechers... Marka spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim
Adidas, Puma, Skechers... Marka spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

Okula Dönüş Fırsatları hız kesmeden devam ediyor! 1 Eylül'e kadar devam edecek kampanya kapsamında spor ayakkabılarda %50’ye varan indirimler başladı. Hem şehre dönüş hazırlıklarınıza rahatlık katmak hem de okul sezonuna enerjik bir adım atmak için Adidas, Puma, ve Skechers gibi dünyaca ünlü markaların en sevilen modellerine uygun fiyatlarla sahip olmak isterseniz içeriğimizi okumadan geçmeyin.

Alışveriş yaparken hem kaliteyi yakalamak hem de bütçesini korumak isteyenler için şimdi tam zamanı! Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları sayesinde ünlü markaların spor ayakkabılarında %50’ye varan indirimler ve sürpriz avantajlar sizleri bekliyor. Okul kombinlerine stil katacak ikonik tasarımlardan doğada sağlam adımlar atmanızı sağlayacak outdoor modellere kadar her ihtiyaca uygun seçenekler var. Adımlarınızı konfor ve güçlü atmak için gelin, sizin için seçtiğimiz markalara göz atalım!

1. Klasikleşmiş tercih: Adidas

Adidas, Puma, Skechers... Marka spor ayakkabılarda %50 ye varan indirim 1

Adidas, spor ayakkabı denince akla gelen ilk markalardan biri ve bu güveni yıllardır koruyor. Taban desteği ve nefes alan yapısıyla uzun süreli kullanımlar için oldukça uygun olan Adidas'ın ayakkabılarını ister spor yaparken ister şehirde dolaşırken kullanın, her zaman aynı desteği alıyorsunuz. Ayrıca, markanın ikonikleşen üç çizgili tasarımları her kombine spor bir hava katıyor. Okul ve şehre dönüş sezonunda rahatlıkla tercih edebileceğiniz Adidas ayakkabılar, hem konfor hem de stil arayanlara hitap eden yapılarıyla Okula Dönüş Fırsatları'nda kaçırılmayacak indirimlerle sizi bekliyor!

2. Her adımda tarz: Puma

Adidas, Puma, Skechers... Marka spor ayakkabılarda %50 ye varan indirim 2

Hafif yapısı ve rahat taban desteğiyle günlük kullanımlarda öne çıkan Puma ayakkabıların en çok tercih edilme sebeplerinden biri de hem spor salonunda hem de şehirde rahatlıkla giyilebilmesi. Esnek yapısı sayesinde ayağı sıkmadan gün boyu konfor veren Puma spor ayakkabılar, her sezon yenilenen renkleri ve yenilikçi detaylarıyla hem çocukların hem gençlerin hem de kendini genç hissedenlerin favorisi. Sokak stiline dinamizm katan özgün tasarımlarıyla her kombininizi tamamlamak için harika bir tercih olan Puma'ya Okula Dönüş Fırsatları bitmeden bir göz atmak isteyebilirsiniz!

3. Performans odaklı: Under Armour

Adidas, Puma, Skechers... Marka spor ayakkabılarda %50 ye varan indirim 4

Sporda verimi ön planda tutan ayakkabılarıyla tanınan Under Armour, her modelinde ayağı saran yapısı sayesinde koşu ve antrenman sırasında destek verirken zemine daha kuvvetli basmanıza yardımcı oluyor. Hafif malzemeleriyle uzun süre giyildiğinde bile ayaklarda ağırlık hissi yaratmayan Under Armour ayakkabıları, kalitesiyle de uzun ömürlü bir kullanım yaşatıyor. Günlük hayatta spor bir görünüm yakalamak isteyenler gibi aktif sporla ilgilenenler için de harika bir tercih olan Under Armour ayakkabılara Okula Dönüş Fırsatları bitmeden göz atmayı unutmayın!

4. Gün boyu enerjik adımlar: Skechers

Adidas, Puma, Skechers... Marka spor ayakkabılarda %50 ye varan indirim 5

Rahatlık denince ilk akla gelen markalardan biri olan Skechers, ayakkabılarındaki hafif yapısı ve yumuşak taban teknolojisiyle ayak sağlığını düşünenler için büyük avantaj yaratıyor. Özellikle gün boyu ayakta kalan öğrenciler veya yoğun tempoda çalışanlar için birebir. Spor şıklığı günlük kombinlere taşıyan Skechers, biribirinden farklı beğeniye uyan modelleriyle de her yaşa hitap ediyor. Konforlu olmasının yanı sıra iyi görünmek isteyenlerin de sıkça tercih ettiği Skechers ayakkabıları, Okula Dönüş Fırsatları bitmeden incelemenizi tavsiye ederiz!

5. Sokak modasının yıldızı: Vans

Adidas, Puma, Skechers... Marka spor ayakkabılarda %50 ye varan indirim 6

Gençler arasında ikonikleşmiş bir marka olan Vans, özellikle kaykay kültüründen doğan ayakkabılarının özgün tasarımlarıyla yıllardır sokak modasının vazgeçilmezi. Rahat yapısı sayesinde gün boyu giyebileceğiniz ayakkabılardan her kombinle uyum sağlayan klasik modellerine kadar dolapların vazgeçilmezi haline gelmiş durumda. Okul kombinlerinde de sıkça tercih edilen Vans ayakkabılar, tarzıyla fark yaratmak isteyen herkese hitap ediyor. Tarzınızı bir üst seviyeye taşımak için Okula Dönüş Fırsatları bitmeden Vans ayakkabılardaki indirimleri değerlendirmeden geçmeyin deriz!

6. Modern dizaynlar ve rahatlık hep sizinle: Camper

Adidas, Puma, Skechers... Marka spor ayakkabılarda %50 ye varan indirim 7

Minimalist ve yenilikçi tasarımlarıyla stil sahibi bir görünüm sunan Camper, sade ama şık çizgileriyle ofisten okula, seyahatten günlük giyime kadar her kombine zarif bir dokunuş katıyor. Markanın ayakkabılarında kullandığı rahat tabanları sayesinde uzun süre giyildiğinde bile ayakları yormuyor. Okula dönüş döneminde hem şık hem de tarzınızı öne çıkaracak bir ayakkabı arıyorsanız Okula Dönüş Fırsatları sürerken Camper markasına göz atmadan geçmeyin çünkü eminiz ki hem çok şaşıracak hem de çok sevineceksiniz!

7. Doğayı sevenler için: Salomon

Adidas, Puma, Skechers... Marka spor ayakkabılarda %50 ye varan indirim 8

Salomon, doğa yürüyüşlerini sevenlerin vazgeçilmez markalarından biri. Özellikle outdoor ayakkabılarında sağlam taban yapısı, suya dayanıklılığı ve kaymaz taban özelliği ile bilinen markanın zorlu koşullarda dahi konfor veren ayakkabıları her zaman ayağı koruyarak güvenli bir kullanım sunuyor. Genel olarak outdoor aktivitelerini sevenlerin favorisi olsa da Salomon, şehir hayatına renk katan modelleriyle her beğeniye uyum sağlıyor. Hem doğayı sevenler hem de şehirde güçlü bir tarz oluşturmak isteyenler için Salomon, bu fırsat döneminde çok daha uygun fiyatlarla satışta!

8. Kaymaz adımların adresi: Merrell

Adidas, Puma, Skechers... Marka spor ayakkabılarda %50 ye varan indirim 9

Özellikle zorlu arazilerde sunduğu dayanıklılıkla öne çıkan Merrell ayakkabılar, sağlam yapısı ve özel taban teknolojileriyle uzun yürüyüşlerde bile ayakları rahat ettiriyor. Hem outdoor aktivitelerde tercih edilen hem de şehir hayatında oldukça kullanışlı olan Merrell ayakkabılar, nefes alabilen yapısı ile ayalarınızın gün boyu kuru kalmasını da sağlıyor. Günlük hayatta olduğu kadar doğa keşiflerinde de size eşlik edecek uzun ömürlü bir ayakkabı arıyorsanız Merrell, Okula Dönüş Fırsatları'nda doğru adres!

9. Hem outdoor maceralarında hem şehirde: Columbia

Adidas, Puma, Skechers... Marka spor ayakkabılarda %50 ye varan indirim 10

Columbia, outdoor dünyasında kendini kanıtlamış köklü bir marka. Suya dayanıklı malzemeleri, sağlam tabanları ve çeşitli teknolojileriyle doğada güven veren bir seçenek sunan Columbia, soğuk ve yağmurlu outdoor maceralarınızda ayaklarınızı korurken şehir hayatındaysa şık tasarımlarıyla her stile uyum sağlıyor. Fonksiyonel olmasının yanı sıra dizaynlarıyla da dikkat çeken Columbia ayakkabılar, hem doğa yürüyüşlerinde hem de okul ve şehir hayatında uzun süreli kullanım için tercih edilebilecek güçlü bir marka.

10. Dayanıklılığın simgesi haline gelen: Jack Wolfskin

Adidas, Puma, Skechers... Marka spor ayakkabılarda %50 ye varan indirim 11

Jack Wolfskin, özellikle de ayakkabıları ve outdoor maceralarında yarı yolda bırakmayan kıyafetleriyle bilinen bir marka. Zorlu hava koşullarına dirençli malzemeleriyle uzun yıllar boyu dolabınızda yerini koruyan Jack Wolfskin ayakkabılarsa güçlü taban teknolojileri ve kaymaz yapılarıyla güvenli adımlar atmanıza yardımcı oluyor. Günlük kullanımda da rahatlığıyla öne çıkan markalardan olan Jack Wolfskin, doğada vakit geçirmeyi sevenler ya da şehirde sağlam bir ayakkabı kullanmak isteyenler için harika bir tercih. Siz de Okula Dönüş Fırsatları'nda %50'ye varan indirimler son bulmadan Jack Wolfskin ayakkabılara göz atmayı unutmayın!

Bu içerik 22 Ağustos 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

adidas ayakkabı camper ayakkabı columbia ayakkabı jack wolfskin merrell ayakkabı puma ayakkabı salomon ayakkabı skechers ayakkabı under armour ayakkabı
