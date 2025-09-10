Apple’ın 6.3 inçlik yeni amiral gemisi: İşte iPhone 17'nin özellikleri, fiyat listesi ve Türkiye çıkış tarihi

Apple, uzun süredir merakla beklenen iPhone 17’yi duyurdu. Tanıtımda en çok dikkat çeken özellikler arasında Center Stage ön kamera, optik kalitede 2x telefoto destekli 48 MP Fusion kamera sistemi, ProMotion teknolojisine sahip 6.3 inç Super Retina XDR ekran ve gücünü yeni A19 çipten alan yüksek performans yer aldı.

IPHONE 17 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Yeni iPhone, Lavanta, Sis Mavisi, Ada Çayı, Beyaz ve Siyah olmak üzere beş farklı renk seçeneği ile geliyor. Ön siparişler 12 Eylül’de başlayacak, resmi satış tarihi ise 19 Eylül.

IPHONE 17 ÖZELLİKLERİ: 120 HZ EKRAN, A19 ÇİP VE YAPAY ZEKÂ

Apple’ın yeni telefonu, 120 Hz’e kadar uyarlanabilir yenileme hızına sahip ProMotion ekran ile geliyor. Bu özellik ile birlikte cevabı en çok merak edilen sorulardan biri olan "iPhone 17 kaç Hz olacak?" sorusu da böylece yanıt buldu: cihaz 120 Hz destekliyor.

Telefon ayrıca A19 çip ile donatılmış durumda. Apple Intelligence destekli iOS 26 sayesinde cihazda iPhone 17 AI özellikleri de kullanıma sunuluyor.

IPHONE 17 KAMERA SİSTEMİ

iPhone 17, Apple'ın iddiasına göre şimdiye kadarki en güçlü kamera sistemiyle geliyor. Yeni Center Stage ön kamera, 48 MP çözünürlük ve ultra stabilize video kaydıyla öne çıkıyor. Arka tarafta ise 48 MP Fusion Ana kamera ve 48 MP Fusion Ultra Geniş kamera yer alıyor.

Yapay zekâ destekli Ana Sahne özelliği ile grup fotoğraflarında kadraj otomatik olarak genişletilebiliyor. Ayrıca Sinematik mod ve 4K Dolby Vision video seçenekleri bulunuyor.

IPHONE 17 TÜRKİYE FİYATI VE SATIŞ TARİHİ

Apple, yeni modelin başlangıç fiyatını 77.999 TL olarak açıkladı. iPhone 17 fiyat listesi tam olarak şu şekilde:

iPhone 17 256 GB başlangıç fiyatı: 77.999 TL

iPhone 17 512 GB başlangıç fiyatı: 89.999 TL

"iPhone 17 Türkiye’ye ne zaman gelecek?" sorusu da yanıtını buldu. Türkiye'de 12 Eylül’de ön siparişe açılacak olan cihaz, 19 Eylül 2025’te satışa çıkacak.