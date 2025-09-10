Karşınızda AirPods Pro 3! Özellikleri ve Türkiye fiyatı açıklandı: Canlı çeviri özelliği, kalp atış hızı ölçümü, gelişmiş ANC...

Apple, yeni nesil kulaklık modeli AirPods Pro 3'ü iPhone 17 etkinliğinde görücüye çıkardı. AirPods Pro 3 özellikleri arasında yer alan çeviri özelliği (live translation), yenilenen tasarımı, kalp atış hızı ölçümü ve geliştirilmiş Aktif Gürültü Engelleme ile dikkat çeken cihaz, “AirPods Pro 3 ne zaman çıkacak?” sorusuna da yanıt veriyor. Ön siparişe açılan ürün, 19 Eylül’de hem ABD’de hem de Türkiye’de satışa sunulacak.

AIRPODS PRO 3 ÖZELLİKLERİ

Yeni model, Apple'ın iddiasına göre kulağa daha iyi oturan tasarımıyla koşu, yoğun antrenman ve günlük kullanımda konfor sağlıyor. AirPods Pro 3 özellikleri arasında öne çıkanlar ise şöyle sıralanıyor:

Geliştirilmiş Aktif Gürültü Engelleme (AirPods Pro 2’ye göre 2 kat daha etkili)

Kalp atış hızı ölçümü ve Apple Fitness entegrasyonu

Daha uzun pil ömrü (ANC açıkken 8 saate kadar müzik)

IP57 suya ve tere dayanıklılık

5 farklı boyutta kulaklık ucu seçeneği

AIRPODS PRO 3 ÇEVİRİ ÖZELLİĞİ: 'LIVE TRANSLATION'

Kullanıcıların en çok merak ettiği yeniliklerden biri, AirPods Pro 3 çeviri özelliği. Live translation sayesinde farklı diller konuşan kişilerle iletişim kurulabiliyor. Almanca, Fransızca, İngilizce, İspanyolca ve Portekizce desteği mevcut olan özellik, yıl sonuna kadar Çince, İtalyanca, Japonca ve Korece dilleri de kapsayacak.

AIRPODS PRO 3 VS AIRPODS PRO 2

Yeni model, önceki nesil AirPods Pro 2’ye kıyasla birçok geliştirme sunuyor:

Gürültü engellemede 2 kata kadar daha fazla performans

Daha uzun pil ömrü

Kalp atış hızı sensörü ile fitness entegrasyonu

Live translation (Canlı çeviri) özelliği

Bu özelliklerle AirPods Pro 3, AirPods Pro 2’nin önünde yer alıyor.

AIRPODS PRO 3 TÜRKİYE FİYATI VE ABD FİYATI

Apple, AirPods Pro 3 Türkiye fiyatı için başlangıç etiketini 13.999 TL olarak açıkladı. ABD’de ise model 249 dolar fiyatıyla satışa çıkıyor. Bugünden itibaren ön sipariş verilebilen kulaklık, 19 Eylül Cuma gününden itibaren mağazalarda olacak.