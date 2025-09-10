HABER

Şimdiye kadarki en ince iPhone: İşte iPhone Air'ın özellikleri, tasarımı, pil ömrü, satış fiyatı ve S25 Edge ile karşılaştırması

Apple, şimdiye kadarki en ince iPhone modeli olan iPhone Air’i tanıttı. İnce tasarım, A19 Pro çipi, tek kamera ve titanyum gövdeyle dikkat çeken cihaz, “S25 Edge vs iPhone 17 Air” karşılaştırmalarını da gündeme taşıdı. Peki, iPhone Air fiyatı ne kadar? iPhone Air özellikleri neler? iPhone Air ne zaman çıkacak? İşte iPhone Air ile ilgili tüm bilgiler...

Apple’ın 2025 Eylül etkinliğinde tanıttığı iPhone Air, bugüne kadarki en ince iPhone modeli oldu. 5,6 mm kalınlık, titanyum gövde, Ceramic Shield 2 koruma ve 6.5 inç Super Retina XDR ekranla gelen cihaz; “iPhone Air nedir” sorusunu da teknoloji meraklılarının gündemine taşıdı.

IPHONE AIR NEDİR?

iPhone Air, Apple’ın eylül 2025’te tanıttığı yeni nesil akıllı telefon serisinde yer alan, ultra ince ve hafif bir modeldir. 5,6 mm kalınlık ve sadece 165 g ağırlık ile şimdiye kadar üretilen en ince iPhone modeli olmuştur.

Şimdiye kadarki en ince iPhone: İşte iPhone Air ın özellikleri, tasarımı, pil ömrü, satış fiyatı ve S25 Edge ile karşılaştırması 1

IPHONE AIR ÖZELLİKLERİ

Yeni modelin öne çıkan iPhone Air özellikleri arasında 120 Hz ProMotion ekran, A19 Pro işlemci, 48 MP Fusion kamera sistemi ve 18 MP Center Stage ön kamera bulunuyor. Ekranı ise 3000 nit’e kadar parlaklık sunabiliyor. Apple ayrıca cihazda Wi-Fi 7, Bluetooth 6 ve eSIM desteği (Fiziksel SIM kart desteği yok) sundu.

IPHONE AIR BATARYA MAH VE MAGSAFE PİL DESTEĞİ

Apple, cihazın pil kapasitesini resmi olarak açıklamazken iPhone Air batarya mAh değerinin gün boyu kullanım için optimize edildiğini vurguluyor.

“iPhone Air MagSafe” ve “iPhone Air MagSafe pil” aramaları da yeni modelin tanıtılmasıyla beraber gündeme oturdu. Çünkü Apple, iPhone Air ile birlikte bir MagSafe Pil aksesuarı da çıkardı. iPhone Air MagSafe Pil aksesuarı cihazın pil ömrünü ise 40 saate kadar video oynatma süresine çıkarıyor.

Şimdiye kadarki en ince iPhone: İşte iPhone Air ın özellikleri, tasarımı, pil ömrü, satış fiyatı ve S25 Edge ile karşılaştırması 2

IPHONE AIR VS 17: KARŞILAŞTIRMA

Yeni model, iPhone 17 serisinin yanında konumlandırıldı. iPhone Air vs 17 karşılaştırmalarında cihazın ultra ince tasarımı öne çıkarken, iPhone 17 Pro Max daha geniş kamera seçenekleriyle dikkat çekiyor.

S25 EDGE VS IPHONE AIR

Kullanıcılar, “iPhone Air vs S25 Edge” sorusunun cevabını da merak ediyor zira hatırlayacağınız üzere Samsung da tıpkı Apple'ın iPhone Air'ı gibi, ince tasarıma odaklanan bir S25 Edge modeli tanıtmıştı.

Samsung'un S25 Edge modeli ile iPhone 17 Air kıyaslandığında Apple’ın öne çıkan yönleri ince tasarım ve MagSafe pil desteği oldu. Ancak S25 Edge’in de öne çıkan yönleri mevcut. S25 Edge'in özellikle batarya kapasitesi ve ekran teknolojisiyle avantaj sağladığı belirtiliyor.

IPHONE AIR FİYAT

Türkiye’de 256 GB depolama seçeneği için iPhone Air fiyatı 97.999 TL’den başlıyor. 512 GB ve 1 TB varyantlarıyla birlikte Uzay Siyahı, Pamuk Beyazı, Uçuk Altın ve Gök Mavisi renk seçenekleri sunuluyor.

IPHONE AIR NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

iPhone Air için Türkiye ön sipariş tarihi 12 Eylül, satış tarihi ise 19 Eylül olarak açıklandı.

 



