Apple'ın yeni 'Pro iPhone'ları oldular: İşte iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max'in tasarımı, kamerası, özellikleri ve Türkiye fiyatı

Apple, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modellerini tanıttı. iPhone 17 Pro Max fiyat, özellikleri, renkleri ve Türkiye satış tarihi merak edilirken; iPhone 17 Pro Max 2 TB seçeneği, A19 Pro çipi ve kamera sistemiyle dikkat çekiyor. Peki, iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max'in tasarımı nasıl, kamera özellikleri neler, özellikleri arasında neler var ve Türkiye fiyatı ne kadar?

Enes Çırtlık

Apple, 9 Eylül 2025’te düzenlediği etkinlikte yeni iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modellerini resmi olarak tanıttı. Gücünü A19 Pro işlemciden alan yeni seri, Apple’ın bugüne kadarki en güçlü telefonları olarak belirtiliyor. Özellikle iPhone 17 Pro Max özellikleri, kamera sistemleri ve yeni soğutma teknolojisiyle merak ediliyor. Peki, iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max'in tasarımı nasıl, kamera özellikleri neler, özellikleri arasında neler var ve Türkiye fiyatı ne kadar? İşte detaylar...

IPHONE 17 PRO VE IPHONE 17 PRO MAX ÖZELLİKLERİ

Yeni iPhone 17 Pro Max Apple tasarımı, fırçalanmış alüminyum yekpare gövde ve Ceramic Shield 2 teknolojisi ile geliyor. Cihaz:

  • 6.9 inç Super Retina XDR ekran,
  • 48 MP Fusion üçlü kamera sistemi,
  • Optik kalitede 8 kat zoom,
  • 18 MP Center Stage ön kamera,
  • iOS 26 ve Apple Intelligence özellikleri ile geliyor.

iPhone 17 Pro özellikleri arasında ise 6.3 inç ekran, A19 Pro çip, 256 GB’dan başlayan depolama kapasitesi ve güçlü pil ömrü öne çıkıyor.

IPHONE 17 PRO VE IPHONE 17 PRO MAX RENK SEÇENEKLERİ

Her iki model de abis, kozmik turuncu ve gümüş olmak üzere üç farklı renkle satışa sunulacak. iPhone 17 Pro renkleri ve iPhone 17 Pro Max renkleri, önceki serilere kıyasla özellikle kozmik turuncu rengi ile ayrışıyor.

IPHONE 17 PRO VE IPHONE 17 PRO MAX NE ZAMAN ÇIKACAK?

Kullanıcıların en çok merak ettiği sorulardan biri “iPhone 17 Pro Max ne zaman çıkıyor?” oldu. Apple, yeni modeller için Türkiye'de 12 Eylül’de ön sipariş tarihi olarak 12 Eylül'ü, satış tarihi olarak ise 19 Eylül'ü duyurdu.

IPHONE 17 PRO VE IPHONE 17 PRO MAX FİYAT LİSTESİ VE TÜRKİYE SATIŞ FİYATI

Apple, iPhone 17 serisinin başlangıç fiyatlarını açıkladı. Buna göre:

  • iPhone 17 Pro Türkiye fiyatı: 107.999 TL’den başlıyor.
  • iPhone 17 Pro Max Türkiye fiyatı: 119.999 TL’den başlıyor.

Depolama seçenekleri de dikkat çekiyor. iPhone 17 Pro Max 2 TB seçeneği ilk kez sunuluyor. Ayrıca 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri mevcut.

Yurt dışında ise iPhone 17 Pro yurt dışı fiyatı ve iPhone 17 Pro Max yurt dışı fiyatı, örneğin ABD pazarında şöyle karşımıza çıkıyor:

  • iPhone 17 Pro ABD fiyatı: 1099 dolardan başlıyor.
  • iPhone 17 Pro Max ABD fiyatı: 1199 dolardan başlıyor.

 Apple'ın yeni 'Pro iPhone'ları oldular: İşte iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max'in tasarımı, kamerası, özellikleri ve Türkiye fiyatı

