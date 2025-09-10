Hipertansiyon bildirimleri ile geldi: İşte Apple Watch Series 11'in özellikleri, tasarımı ve fiyatı

Apple, Apple Watch Series 11’i resmi olarak tanıttı. Apple Watch Series 11 özellikleri arasında uyku skoru, 24 saate kadar pil ömrü ve çizilmelere karşı 2 kat daha dayanıklı ekran dikkat çekiyor. Peki, Apple Watch Series 11 ne zaman çıkacak, Türkiye fiyatı ne kadar olacak? İşte Apple Watch Series 11 vs 10 farkları, yeni renk seçenekleri ve tansiyon takibiyle ilgili detaylar…
Yeni nesil akıllı saat, Apple'ın iddiasına göre şimdiye kadarki en ince ve en rahat Apple Watch tasarımıyla geliyor. Öne çıkan özellikler ise şu şekilde:
Apple Watch Series 11, sağlık tarafında kalp atış hızı ölçümü, EKG, kanda oksijen seviyesi, düzensiz ritim bildirimi gibi özelliklere ek olarak tansiyon takibi konusunda da geliştirilmiş sensörlerle geliyor. Bu da “Apple Watch Series 11 tansiyon ölçer mi?” sorusunu gündeme taşıyor. Resmi olarak tansiyon ölçümü özelliği açıklanmasa da Apple Watch Series 11 'Hipertansiyon Bildirimleri' adında yeni bir özellik ile geliyor.
"Hipertansiyon Bildirimleri" özelliği tam olarak olarak tansiyonu ölçmüyor. Kronik yüksek kan basıncı veya hipertansiyon belirtilerini tespit ederek kullanıcıyı uyarıyor. Bu sayede yüksek tansiyon riski taşıyan kullanıcılar, saati aracılığıyla uyarı alabiliyor.
Hipertansiyon bildirimleri için yakın zamanda FDA ve diğer düzenleyicilerden izin alınması bekleniyor ve özellik ABD ve AB dahil olmak üzere 150’den fazla ülke ve bölgede bu ay içinde kullanıma sunuluyor.
Apple Watch Series 10’a kıyasla yeni modelde:
Apple Watch Series 11; uzay grisi, simsiyah, roze altın, gümüş alüminyum kasa seçenekleriyle, ayrıca natürel, altın ve arduvaz titanyum kasalarla geliyor. Ayrıca Hermès ve Nike özel kayış koleksiyonları da güncellenmiş durumda.
Yapılan açıklamalara göre, Apple Watch Series 11’in Türkiye fiyatı 21.999 TL'den başlıyor.
Apple’ın Cupertino’daki etkinliğinde duyurduğu Apple Watch Series 11, Türkiye'de 19 Eylül 2025 Cuma günü ön siparişe açılacak, 26 Eylül'de ise mağazalarda satışa sunulacak.
