Apple Watch Ultra 3: İşte fiyatı, özellikleri, tansiyon ölçme özelliği ve çıkış tarihi!

Apple, yeni akıllı saati Apple Watch Ultra 3’ü tanıttı. Daha geniş ekran, 42 saat pil ömrü ve tansiyon ölçme özelliğiyle dikkat çeken modelin Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu. İşte Apple Watch Ultra 3 fiyat ve Apple Watch Ultra 3 özellikleri…

Enes Çırtlık

Apple, merakla beklenen yeni modeli Apple Watch Ultra 3’ü resmi olarak duyurdu. Sağlık, fitness ve bağlantı özellikleriyle öne çıkan cihaz, birçok ülkede ise bugün itibarıyla ön siparişe açıldı. Peki, Apple Watch Ultra 3 ne zaman çıkacak? Apple Watch Ultra 3 Türkiye fiyatı ne kadar? Detaylar haberimizde.

APPLE WATCH ULTRA 3 ÖZELLİKLERİ

Yeni model, bir Apple Watch’taki en geniş ekranı sunuyor. 42 saat pil ömrü ile öne çıkan cihaz, düşük güç modunda 72 saate kadar kullanım sağlıyor. LTPO3 ekran teknolojisi özelliği sunan akıllı saatte ayrıca gelişmiş GPS, uyku skoru, fitness için Workout Buddy desteği ve 100 metreye kadar suya dayanıklılık özellikleri bulunuyor.

Özellikle sağlık tarafında öne çıkan yenilik, Apple Watch Ultra 3 tansiyon ölçme özelliği. Aslında resmi adı "Hipertansiyon bildirimleri" olan bu özellik tam olarak olarak tansiyonu ölçmüyor. Kronik yüksek kan basıncı veya hipertansiyon belirtilerini tespit ederek kullanıcıyı uyarıyor. Bu sayede yüksek tansiyon riski taşıyan kullanıcılar, saati aracılığıyla uyarı alabiliyor.

Hipertansiyon bildirimleri için yakın zamanda FDA ve diğer düzenleyicilerden izin alınması bekleniyor ve özellik ABD ve AB dahil olmak üzere 150’den fazla ülke ve bölgede bu ay içinde kullanıma sunuluyor.

APPLE WATCH ULTRA 2 VS ULTRA 3 FARKLARI

Yeni model, Ultra 2’ye göre daha geniş ekran, daha uzun pil ömrü ve tansiyon ölçme (Hipertansiyon bildirimleri) özelliğiyle (Apple, Apple Watch Ultra 2'de de kullanıma sunulacağını duyurdu) ayrışıyor. Ayrıca LTPO3 ekran teknolojisi, hızlı şarjla 15 dakikada 12 saatlik kullanım ve geliştirilmiş hücresel bağlantı sunuyor.

Kısacası Apple Watch Ultra 2 vs 3 kıyaslamasında, Ultra 3 sağlık odaklı yenilikleri ve pil ömrüyle öne çıkıyor.

APPLE WATCH ULTRA 3 FİYAT

Apple Watch Ultra 3, Türkiye’de 59.999 TL başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak. Natürel ve siyah titanyum renk seçenekleriyle gelen model için Apple’ın yeni kayış koleksiyonları da eş zamanlı olarak satışa çıkıyor.

APPLE WATCH ULTRA 3 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apple Watch Ultra 3 çıkış tarihi ise açıklandı. Buna göre ön siparişler ülkemizde 19 Eylül’de başlıyor. 26 Eylül’de ise Apple Watch Ultra 3 ülkemizdeki mağazalarda satışa sunulacak.

