Apple Watch SE 3 neler sunuyor? İşte özellikleri, çıkış tarihi ve Türkiye fiyatı

Apple, 9 Eylül 2025’te düzenlediği etkinlikte yeni Apple Watch SE 3 modelini tanıttı. Kullanıcıların merakla beklediği Apple Watch SE 3 özellikleri, Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi netleşti. Hep Açık ekran, hızlı şarj, bilekten sıcaklık algılama ve gelişmiş sağlık özellikleriyle dikkat çeken Apple Watch SE 3. nesil, 19 Eylül’de satışa çıkıyor.

Apple’ın açıklamasına göre cihaz, gücünü yeni S10 çipten alıyor. watchOS 26 işletim sistemiyle gelen Apple Watch SE 3, uyku skoru, yumurtlama zamanı tahmini, Yaşam Bulguları uygulaması, Workout Buddy desteği ve Ion-X camla daha dayanıklı bir ekran gibi özellikler sunuyor.

APPLE WATCH SE 3 ÖZELLİKLERİ

Yeni Apple Watch SE 3, selefine göre daha gelişmiş sağlık ve fitness özellikleriyle geliyor:

Hep Açık ekran: Bileği kaldırmadan bildirimleri görmeyi sağlıyor.

Hızlı şarj: 15 dakikada 8 saate kadar kullanım.

Uyku skoru: Uyku kalitesini ölçüp raporluyor.

Bilekten sıcaklık algılama ve yumurtlama zamanı tahmini.

Uyku apnesi bildirimleri.

Workout Buddy (Apple Intelligence destekli): Antrenman sırasında kişisel sesli koç.

Çift dokunuş ve bilek çevirme hareketleri.

Aygıt içi Siri ile daha hızlı yanıtlar.

Apple Watch SE 3 ayrıca 18 saatlik pil ömrü sunuyor.

APPLE WATCH SE 3 VS SE 2: NELER DEĞİŞTİ?

Yeni model, Apple Watch SE 2. nesil ile kıyaslandığında bazı yeniliklerle geliyor:

SE 2’de olmayan Hep Açık ekran özelliği SE 3’te mevcut.

Hızlı şarj, SE 3 ile ilk kez geliyor.

Daha gelişmiş sağlık ölçümleri (uyku skoru, yumurtlama tahmini, bilekten sıcaklık ölçümü).

Daha dayanıklı Ion-X cam.

S10 çip sayesinde daha hızlı performans.

Bu yenilikler sayesinde Apple Watch SE 3, SE 2’ye göre daha kapsamlı özelliklere sahip diyebiliriz.

APPLE WATCH SE 3 FİYATI VE TÜRKİYE SATIŞ TARİHİ

Apple Watch SE 3, 40 mm ve 44 mm kasa seçenekleriyle geliyor. Türkiye’de 13.999 TL başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak. Apple Watch SE 3 Türkiye fiyatı ile birlikte model için ön siparişler başladı ve cihazlar 19 Eylül 2025 tarihinden itibaren mağazalarda yerini alacak.