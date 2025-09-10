Apple Watch SE 3 neler sunuyor? İşte özellikleri, çıkış tarihi ve Türkiye fiyatı

Apple, 9 Eylül 2025’te düzenlediği etkinlikte yeni Apple Watch SE 3 modelini tanıttı. Kullanıcıların merakla beklediği Apple Watch SE 3 özellikleri, Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi netleşti. Hep Açık ekran, hızlı şarj, bilekten sıcaklık algılama ve gelişmiş sağlık özellikleriyle dikkat çeken Apple Watch SE 3. nesil, 19 Eylül’de satışa çıkıyor.
Apple’ın açıklamasına göre cihaz, gücünü yeni S10 çipten alıyor. watchOS 26 işletim sistemiyle gelen Apple Watch SE 3, uyku skoru, yumurtlama zamanı tahmini, Yaşam Bulguları uygulaması, Workout Buddy desteği ve Ion-X camla daha dayanıklı bir ekran gibi özellikler sunuyor.
Yeni Apple Watch SE 3, selefine göre daha gelişmiş sağlık ve fitness özellikleriyle geliyor:
Apple Watch SE 3 ayrıca 18 saatlik pil ömrü sunuyor.
Yeni model, Apple Watch SE 2. nesil ile kıyaslandığında bazı yeniliklerle geliyor:
Bu yenilikler sayesinde Apple Watch SE 3, SE 2’ye göre daha kapsamlı özelliklere sahip diyebiliriz.
Apple Watch SE 3, 40 mm ve 44 mm kasa seçenekleriyle geliyor. Türkiye’de 13.999 TL başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak. Apple Watch SE 3 Türkiye fiyatı ile birlikte model için ön siparişler başladı ve cihazlar 19 Eylül 2025 tarihinden itibaren mağazalarda yerini alacak.
