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Apple, Levi's, JBL, Philips... Babalar Günü'ne özel indirimdeki markaları sizin için seçtik
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Apple, Levi's, JBL, Philips... Babalar Günü'ne özel indirimdeki markaları sizin için seçtik

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek MYNET YAZARI
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Babanıza bu yıl klasik hediyeler yerine gerçekten kullanacağı bir şey almak istemez misiniz? Teknolojiden parfüme, ayakkabıdan tıraş makinesine kadar birçok seçenekte indirim fırsatları sizi bekliyor. Üstelik Apple, JBL, Levi’s, Philips gibi markalar da bu kampanyaya dahil. Hem işine yarasın hem onu mutlu etsin diyorsanız, doğru yerdesiniz. En sevilen Babalar Günü indirimlerini sizin için bir araya getirdik.

Babalar Günü yaklaşırken, “Ne alsam?” telaşı da yavaş yavaş kendini göstermeye başladıysa sizi harika fırsatlarla tanıştıralım! Bu yıl babanıza hem işe yarayan hem de gerçekten mutlu edecek bir hediye almak istiyorsanız, tam zamanındasınız. Kulaklıklardan parfümlere, tıraş makinelerinden ayakkabılara kadar birçok kategoride indirimler başladı. JBL, Philips, Levi’s, Crocs, Columbia, Apple, Adidas ve daha birçok sevilen markanın Babalar Günü’ne özel kampanyalarıyla aradığınız hediyeyi bulmak artık çok kolay. Babalar Günü’nde hediyeniz hem anlamlı hem avantajlı olsun! İşte sizin için özenle seçtiğimiz en iyi fırsatlar...

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1. Teknoloji tutkunlarının favorisi Apple'da indirim zamanı

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Babalar Günü’ne özel Apple indirimleri başladı! iPhone’dan iPad’e, MacBook’tan AirPods’a kadar pek çok ikonik Apple ürünü şimdi avantajlı fiyatlarla sizi bekliyor. Estetik tasarımı, güçlü performansı ve kullanıcı dostu teknolojisiyle hayatı kolaylaştıran Apple, hem sevdiklerinize hem kendinize alabileceğiniz en akıllı hediyelerden.

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2. Camper ayakkabılarda indirimler başladı

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Gün boyu rahatça giyebileceğiniz her kombine uyum sağlayan bir ayakkabı arıyorsanız Camper’a mutlaka göz atmalısınız. Yumuşak tabanı, kaliteli malzemesi ve şık tasarımıyla Camper, hem konforlu hem de stil sahibi bir deneyim sunuyor. Şehirde yürürken, işe giderken ya da günlük hayatta her adımda fark yaratmak mümkün.

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3. Columbia indirimlerini keşfedin

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Zor hava koşullarında bile sizi yarı yolda bırakmayacak bir mont ya da ayakkabı mı arıyorsunuz? Columbia, su ve rüzgar geçirmeyen, nefes alabilen yapısı ve dayanıklılığıyla outdoor dünyasının en güvenilir markalarından biri. İster dağ yürüyüşünde ister şehirde günlük kullanımda olsun, termal ısı yalıtımıyla üretilen Columbia ürünleri konforu ve korumayı bir arada sunuyor. Yıllarca kullanabileceğiniz sağlam parçalar almak istiyorsanız, bu kaliteyi yakından tanımanın şimdi tam zamanı!

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4. Oral-B'de Marka Haftası'na özel fiyatlar en dipte

oralb

Daha sağlıklı gülümsemeler için bir adım atma zamanı! Ağız bakımında dünya çapında güvenilen markalardan biri olan Oral-B, Babalar Günü’ne özel harika indirimlerle karşınızda. Akıllı teknolojilerle donatılmış elektrikli diş fırçalarından diş hassasiyetine özel macunlara, ferahlık sağlayan ağız sularından diş ipine kadar her ihtiyaca uygun ürünler şimdi çok daha avantajlı.

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5. JBL, Sony ve dahası... Kulaklıklar da indirimde

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Müziğin keyfini doyasıya çıkarmak, film izlerken sesin içinde kaybolmak ya da toplantılarda her kelimeyi net duymak isteyenler için harika bir fırsat var! JBL, Sony, Xiaomi, Samsung gibi dünyaca ünlü markaların kulaklıkları şimdi Babalar Günü’ne özel indirimde. Kablosuz özgürlük, gürültü engelleme teknolojisi ve üstün ses kalitesiyle donatılmış kulaklıklar, hem günlük kullanımda hem de özel anlarda fark yaratıyor.

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6. Crocs rahatlığıyla uygun fiyata tanışma zamanı

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Son yılların en çok konuşulan terliği Crocs, şimdi Babalar Günü’ne özel indirimle karşınızda! Hafifliği, esnek yapısı ve ayağı saran konforuyla hem şehir hayatında hem tatilde vazgeçilmez olan Crocs modelleri, sadece rahat değil aynı zamanda stil sahibi. Uzun süre ayakta kalanlar ya da konforuna düşkün olanlar için adeta bir kurtarıcı olan Crocs terliklere sahip olmanın şimdi tam zamanı.

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7. Levi's jeanler ve dahası indirime girdi, kaçırmayın

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Jean denince akla ilk gelen isimlerden biri olan Levi’s, zamansız tarzı ve kalitesiyle yıllardır gardıropların vazgeçilmezi. İkonik denim pantolonlardan retro tişörtlere, sweatshirtlerden gömleklere kadar uzanan geniş ürün yelpazesiyle hem stil sahibi hem de rahat kombinler yapmayı kolaylaştırıyor. Sağlam kumaşı, modern kesimleri ve kendine has duruşuyla Levi’s, her yaştan kullanıcıya hitap ediyor.

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8. Marka parfümlerde fiyatlar yarıya düştü

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Babalar Günü yaklaşırken, ona unutulmaz bir hediye vermek istiyorsanız, kalıcı bir koku harika bir seçenek olabilir. Versace, Hugo Boss, Dior gibi dünyaca ünlü markaların en beğenilen parfümleri şimdi Babalar Günü fırsatları kapsamında indirimde! Maskülen, zarif ya da ferah kokular arasından seçim yaparak babanızın tarzına en uygun parfümü bulabilirsiniz. Parfüm, hem şıklığı tamamlayan hem de iz bırakan bir hediye olacak. İyi hissettiren kokularla babanızı mutlu etmeye ne dersiniz?

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9. Philips, Braun, Grundig... Tıraş makinesi fiyatları düştü

tıraş makinesi

Bakımlı görünmenin en pratik yollarından biri iyi bir tıraş makinesinden geçiyor. Babalar Günü’ne özel olarak Philips, Grundig, Goldmaster gibi güvenilir markaların tıraş makinelerinde kaçırılmayacak indirimler var! Hassas kesim sunan başlıklar, uzun süreli pil ömrü ve cilt dostu tasarımlarla bu makineler, günlük tıraşı zahmetsiz ve keyifli hale getiriyor.

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10. Adidas'ta fiyatlar en dipte

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Spor salonuna gitmeseniz bile, rahat bir eşofman ya da hafif bir yürüyüş ayakkabısı gününüzü değiştirebilir. Adidas tam da bu yüzden var; sadece spor yaparken değil, gün boyu konforlu hissetmeniz için. Şık ve fonksiyonel tasarımlarıyla hem stilinizi yansıtıyor hem de hareket özgürlüğü sunuyor. İster Terrex serisiyle doğaya adım atın, ister klasik modellerle günlük şıklığı yakalayın...

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Bu içerik 13 Haziran 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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