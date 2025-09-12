Ev Yaşam Ev Yaşam
Apple, Samsung, Xiaomi... Teknoloji kategorisinde dev indirimler başladı
Apple, Samsung, Xiaomi... Teknoloji kategorisinde dev indirimler başladı

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları teknoloji kategorisinde de tam hız devam ediyor! 15 Eylül'e kadar devam edecek kampanya kapsamında ünlü markaların teknolojik cihazları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Biz de yeni döneme hem hazırlıklı hem de güncel teknolojilerle adım atmanız için indirimde öne çıkan markaları sizin için listeledik. İşte detaylar!

Teknoloji alışverişini erteleyenler için bu dönem tam zamanı! Çünkü Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları, günlük hayatınızda en çok kullandığınız cihazları büyük indirimlerle almanız için iyi bir imkan tanıyor. Biz de siz yorulmayın diye hem kaliteli hem de uzun ömürlü cihazlara sahip indirimdeki markaları listeledik. Üstelik, kampanya süresince yenilenen indirimleriyle ihtiyacınız olan ürünleri uğraşmadan alabilirsiniz. Hazırsanız, bu kampanya döneminde öne çıkan teknoloji markalarına birlikte bakalım!

1. Teknolojiye yatırım yapmak isteyenler için: Apple

Apple, Samsung, Xiaomi... Teknoloji kategorisinde dev indirimler başladı 1

Apple denince çoğumuzun aklına şık tasarım, sağlamlık ve kusursuz kullanıcı deneyimi geliyor. Hız ve kamera performansıyla ön planda olan iPhone'lardan hem eğlence hem üretkenlik için birebir olan iPad'lere, günlük hayatta kablosuz konforun keyfini çıkarabileceğiniz AirPods’lardan sağlığınızı takip ederken gelen bütün işlerinizi bileğinizden kontrol edebileceğiniz Apple Watch'lara kadar, bu kampanya dönemi herkesin yüzünü güldürüyor. Şimdi siz de Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları ile Apple’ın birçok popüler ürününde indirimler yakalayarak ihtiyacınız olan teknolojiye daha uygun fiyatlarla sahip olabilirsiniz.

2. Yüksek teknoloji ve güçlü performansıyla: Samsung

Apple, Samsung, Xiaomi... Teknoloji kategorisinde dev indirimler başladı 2

Akıllı saatlerden kulaklıklara ve tabletlere kadar pek çok elektronik cihazda indirimi bulunan Samsung, geniş ürün yelpazesiyle teknoloji meraklılarının vazgeçilmezi. Akıllı telefonlardan televizyonlara, beyaz eşyadan giyilebilir teknolojiye kadar her ihtiyaca yönelik ürünleriyle tanınan marka, Android dünyasında liderliği kimseye bırakmıyor. Akıllı saatleriyle özellikle sağlık takibi ve spor yapanlar için olmazsa olmaz haline gelen Samsung, kulaklıkları televizyonları ve monitörleriyle de teknolojiyi evin her alanına taşıyor. Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları boyunca Samsung ürünlerinde birçok cihaz çok daha uygun fiyatlarla listelenecek. İhtiyacınız varsa hiç düşünmeden sepete atın!

3. Fiyat performans ürünleriyle vazgeçilmez: Xiaomi

Apple, Samsung, Xiaomi... Teknoloji kategorisinde dev indirimler başladı 3

Uygun fiyata yüksek performans arayanların vazgeçilmezi olan Xiaomi, telefonlardan akıllı ev ürünlerine kadar birçok alanda güçlü bir alternatife sahip. Özellikle telefonlarındaki kaliteli ekran, uzun pil ömrü ve tatmin edici kamera performansı, bütçeyi zorlamadan iyi bir kalite sunarken akıllı bilekliklerinin adım sayar, kalp ritmi, uyku takibi gibi özellikleri sağlığınızı uygun fiyata izleme imkanı tanıyor. Kablosuz kulaklıklar, robot süpürgeler ve taşınabilir şarj aletleri gibi hayat kolaylaştıran ürünleriyle de oldukça popüler olan Xiaomi ürünlerini Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları’nda ciddi indirimlerle yakalayarak birden fazla ihtiyacınızı aynı anda karşılayabilirsiniz.

4. Her bütçeye hitap eden: Huawei

Apple, Samsung, Xiaomi... Teknoloji kategorisinde dev indirimler başladı 4

Teknoloji dünyasında adından çok söz ettiren Huawei, akıllı saatlerindeki adım sayar, kalp ritmi ile uyku takibi gibi gelişmiş sağlık takibi, spor modu çeşitliliği ve uzun pil ömrüyle öne çıkarken kulak içi kulaklıklarındaki gürültü engelleme özelliği ve rahat kullanımıyla kullanıcıları mest ediyor. Tabletleri ve dizüstü bilgisayarlarıyla ise hem öğrenciler hem de iş dünyasında kullanışlılığıyla öne çıkan markanın pek çok ürününün Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları’nda büyük indirimleri olacak. Siz de fiyat performans açısından rakiplerinden ayrılan Huawei ürünlerine göz atarak pek çok ürünü uygun fiyatlara bulabilirsiniz!

5. Yüksek ses kalitesiyle kendine hayran bıraktıran: JBL

Apple, Samsung, Xiaomi... Teknoloji kategorisinde dev indirimler başladı 5

Yüksek kaliteli ses ürünleriyle yediden yetmişe müzik dinlemeyi seven herkesin favorisi olan JBL, dayanıklı ve güçlü ses performansı sunan kablosuz hoparlörleriyle tatilde, parkta, plajda ya da evde olmak fark etmeksizin her an her yerde müziği sizinle buluşturuyor. Kulaklık tarafında ise kafa üstü ve kulak içi tasarımlara kadar, birbirinden farklı modellerle çeşitli ihtiyaçlara hitap eden JBL, toplu taşımadan evde geçirdiğiniz anlara kadar her ortamda mükemmel bir deneyim yaşatıyor. Siz de Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları kapsamında en popüler JBL ürünlerini cazip indirimlerle alabilirsiniz

Apple, Samsung, Xiaomi... Teknoloji kategorisinde dev indirimler başladı 6

6. Hayatı pratikleştiren: Philips

Apple, Samsung, Xiaomi... Teknoloji kategorisinde dev indirimler başladı 7

Kişisel bakımdan küçük ev aletlerine kadar evlerin vazgeçilmez markası olan Philips, günlük rutini kolaylaştıran teknolojik ürünleriyle ilk akla gelen markalardan biri. Tıraş makineleri ve sakal düzelticileriyle erkekler, saç düzleştirici ve epilasyon cihazlarıyla da kadın kullanıcılar tarafından sıkça tercih edilen marka, ev ürünlerinde ise ütü, elektrikli süpürge ve kahve makineleri gibi ürünleriyle uzun ömürlü ve pratik bir kullanım yaşatıyor. Ev aletlerinden kişisel bakım cihazlarına kadar Philips'teki indirimler 15 Eylül'e kadar sürecekken hem temel ihtiyaçlarınızı alabilir hem de konfor odaklı seçimler yapabilirsiniz!

7. Güçlü donanımı ve zarif tasarımlarıyla: Asus

Apple, Samsung, Xiaomi... Teknoloji kategorisinde dev indirimler başladı 8

Asus, yüksek performanslı dizüstü ve masaüstü bilgisayarları, oyuncu ekipmanları ve ağ çözümleriyle tanınan benzersiz bir teknoloji markası. Ürünleriyle hem profesyonel kullanıcılar hem de oyun tutkunları tarafından sıklıkla tercih edilen Asus, hafif ama güçlü ZenBook ve Vivobook modelleriyle öğrenciler ve evden çalışanlar için ideal bir çalışma ortamı yaratırken ROG ve benzeri serilerinin yüksek ekran yenileme hızı ve güçlü ekran kartlarıyla oyunseverlerin rüyalarını süslüyor. Bilgisayar almak ya da bilgisayar deneyimini iyileştirmek isteyenler için Asus’un popüler ürünlerini Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları ile yakalamayı unutmayın!

8. Görüntü ve seste zirve: Sony

Apple, Samsung, Xiaomi... Teknoloji kategorisinde dev indirimler başladı 9

Sony, görüntü ve ses teknolojisi denince akla gelen ilk markalardan biri. PlayStation konsolları ve aksesuarlarıyla oyunseverlerin kalbinde ayrı bir yeri olan Sony, viral olan kulaklıklarının üstün ses kalitesiyle de müziğin tadını doyasıya çıkarma imkanı sunuyor. Üstelik, yolculuklarınıza eğlence katacak kulak içi kulaklıklardan tatillerinizi ölümsüzleştirmeye yarayan kameralara kadar her ihtiyaca uygun bir Sony ürünü var. Siz de Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları kapsamında Sony ürünlerinde büyük fırsatlar bulunuyorken teknoloji keyfinizi bir üst seviyeye taşımaya ne dersiniz?

9. Ev ve ofiste en büyük yardımcınız: HP

Apple, Samsung, Xiaomi... Teknoloji kategorisinde dev indirimler başladı 10

HP, yazıcı ve bilgisayar teknolojileriyle iş, okul ve eğlence ihtiyaçlarınıza uygun çözümler yaratıyor. Yazıcılarında kullanıcı dostu bir deneyim sağlayan HP, dizüstü bilgisayarlarının güçlü işlemcileri ve hafif yapısıyla hem öğrencilere hem de profesyonellere hitap ediyor. Özellikle uygun fiyatlı ama güvenilir laptop arayanlar için HP, fiyat/performans açısından harika bir tercih! Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları süresince ev ofisinizi kurmak ya da çocuğunuzun eğitimi için ihtiyaç duyduğunuz ürünleri çok daha cazip fiyatlarla almak için HP'ye göz atmadan geçmeyin!

10. İşte ve okulda olmazsa olmaz: Lenovo

Apple, Samsung, Xiaomi... Teknoloji kategorisinde dev indirimler başladı 11

Teknoloji dünyasında inovasyon denince akla gelen markalardan olan Lenovo, geniş ürün yelpazesiyle dizüstü bilgisayarlardan masaüstü bilgisayarlara, tabletlerden telefonlara kadar her ihtiyaca uygun ürünler sunuyor. Evde film izlemekten online derse katılmaya kadar birçok işlevi karşılayan bilgisayarlarından dokunmatik ekran ve katlanabilir tasarımıyla hem tablet hem bilgisayar olarak kullanılabilen modellere değin Lenovo, farklı bütçelere ve kullanım alanlarına hitap eden ürün çeşitliliğiyle performans, dayanıklılık ve taşınabilirlik açısından tüm beklentileri karşılıyor. Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları boyunca Lenovo ürünlerinde büyük indirimler olacak, yeni bir cihaz almayı düşünenler bu fırsatı kaçırmasın!

Bu içerik 12 Eylül 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir.

Apple HP Huawei philips Samsung Sony Xiaomi Asus Lenovo JBL
