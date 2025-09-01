Arabasında bu ürünleri taşıyan erkeklerin hayatı daha kolay! İşte 10 işlevsel ürün

Araba kullanan herkes bilir ki küçük ama işlevsel ürünler yolculuk deneyimini bambaşka bir seviyeye çıkarır. Biz de bu seçkide yolculukları daha keyifli, daha güvenli ve daha pratik hale getirecek ürünleri derledik. Kimi uzun seyahatlerde serin içecekleri elinizin altında tutarken kimi telefonunuzu sabit tutarak ellerinizi özgürce kullanmanızı sağlıyor. Siz de hem günlük hayatta hem de uzun yolculuklarda konforu ve güvenliği bir arada yaşamak istiyorsanız içeriğe geçelim!

1. Yolda her an güvende kalın: 70mai A500s DashCam Pro Plus+ Araç İçi Kamera

Arabanızda güvenliği bir üst seviyeye taşımak istiyorsanız 70mai kamera tam size göre. 1944p çözünürlüğü ve Sony sensör sayesinde gece gündüz fark etmeden tertemiz kayıt alan kamerayla plakaları net bir şekilde seçebiliyorsunuz. Geniş açılı lensiyle ölü noktaları en aza indirirken ADAS sistemiyle de olası kazalara karşı sizi uyarıyor. Üstelik tüm kayıtları telefonunuza indirip izleyebiliyorsunuz, yani kontrol tamamen sizde.

Kullanıcılar ne diyor?

“Kameranın görüntüsü muhteşem ötesi. 4k çekim yapabiliyor, Youtube'a 4k olarak yükleyebiliyorum. Araç plakaları ve yoldaki tüm detaylar en net şekilde görülebiliyor.”

“Kurulumu kolay, kendim kurulumunu yaptım araca, tavsiye edildiği gibi 128 mb'lık hafıza kartı kullandık. Kayıt süresi uzun, görüntü net, gece plakalar bile net okunuyor.”

70mai araç içi kameranın yanında Viofo A119 Mini-2 HDR 2K 60FPS 5GHz WiFi ve GPS'li Araç Kamerası ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

2. Tüm cihazlarla uyumlu: Spigen Air Vent Manyetik Araç İçi Telefon Tutucu ve 2 Adet Manyetik Plaka

Arabanızda telefonu güvenle sabitlemek için en pratik çözümlerden biri olan Spigen, güçlü manyetik yapısıyla hem telefonunuzun düşmesini önlüyor hem de yapışkan izleriyle uğraşmanıza gerek kalmıyor. 360 derece dönebilen tasarımıyla ister dikey ister yatay şekilde kullanabiliyorsunuz. Dayanıklı karbon fiber çerçevesiyle uzun ömürlü olan ve metal plakasıyla her model telefona uyum sağlayan ürün, yolculuklarda navigasyonu rahatça kullanmak isteyenler için birebir.

Kullanıcılar ne diyor?

“Peugeot 207 için aldım, ızgaraya gayet güzel oturdu, telefonu da epey sağlam tutuyor. Ürünün plastik kalitesi çok güzel. Ufak, şık ve sağlam.”

“Üç yıldır aracımda düzenli şekilde kullanıyorum. Çok sert çukurlara da girdiğim oldu ama bir kere bile telefon araç tutucudan kurtulup da yere düşmedi. telefona yapıştırılan plakayı spigen kalın bir telefon kılıfının arkasından kullanmama rağmen üst düzey zamk gibi bir sağlam kavrama. ”

Spigen araç içi telefon tutucunun yanında Hobimtek Otomatik Klipsli Araba İçin Ayarlanabilir Cam Ve Torpido Için Yüksek Kalite Tutacak ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

3. Her arabada olması gereken: LivX Alüminyum Kasa Çevirmeli Araç İçi Park Telefon Numaratör

Aracınızı park ettiğinizde ulaşılabilir olmanız gerekiyorsa LivX numaratör işinizi çok kolaylaştırıyor. Alüminyum kasasıyla güneşten etkilenmiyor, koku yapmıyor ve uzun süre ilk günkü gibi kalıyor. Numaraları istediğiniz zaman değiştirebilmenizle de büyük bir avantaj yaratan numaratörü güçlü yapıştırıcısı sayesinde aracınızda dilediğiniz yere sabitleyebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

“Dış çerçevesi metal, numaratör kısımı plastik, plastik çubuk yardımı ile numaraları değiştirip istediğiniz gibi yazabiliyorsunuz. Numaraları yapıştırmalı değil diğerleri gibi. Ben alt yapıştırma kısmını kullanmıyorum. Lazım oldukça çıkartıp camın önüne koyuyorum.”

“Ben genelde torpido gözünde saklayarak sadece gerektiğinde ön cama koyuyorum ve yeterince işimi görüyor. Kalite olarak plastiği son derece sağlam ve tuşları el ya da yanında gönderilen ufak aparatla değiştirebilmek mümkün.”

LivX araç içi numaratörün yanında Coofbe Premium Kapaklı Gizlenebilir Araç Park Telefon Numaratörü ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

4. Her mevsime hazır: Haegs Buz ve Kar Önleyici Araç Ön Cam Örtüsü

Kışın sabahları buz kazıma derdinden, sonbaharda yaprak toplamaktan kurtulmak istiyorsanız Haegs örtü tam size göre. Dayanıklı kumaşıyla ön camınızı çizilmelere karşı koruyor ve kar, buz ile toz birikmesini engelliyor. Yan kulpları ve kayışlarıyla sıkıca sabitlendiği için uçup gitme derdi de olmayan örtüyü, katlanabilir yapısıyla kullanmadığınızda çabucak kaldırabilrsiniz. Yazın tozdan kışın kardan koruyan ürün, dört mevsim aracınızı güvende tutuyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Muhteşem bir ürün. Fonksiyonelliği en önemlisi ancak aynı zamanda şık da duruyor. Arabanın iç ısısında çok ciddi bir düşüş yaptı. Henüz kışın denemedim, asıl fonksiyonu o sanırım ama işe yarayacağına eminim.”

“Gerek ürünün kalitesi, gerek paketlenmesi ve gerekse ölçüleri beni oldukça memnun etti. Yazın güneşten, kışın da kardan koruma konusunda ürünün beklentileri karşılayacağını düşünüyorum.”

Haegs araç ön cam örtüsünün yanında Luti Concept Araç için Katlanabilir Ön Cam Güneşliği ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

5. Çok yönlü temizlik: Einhell Akülü El Süpürgesi

Aracınızdaki kırıntılar ya da tozlar için kablosuz bir süpürge gibisi yok. Einhell süpürge de hafif yapısıyla rahat tutuluyor, farklı başlıklarıyla koltuk aralarına ve dar alanlara bile sorunsuzca ulaşıyor. Güçlü aküsüyle priz derdi olmadan temizlik yaparken toz haznesini çabucak boşaltabileceğiniz süpürgenin filtresini yıkayarak uzun süre kullanabiliyorsunuz. Üstelik, kompakt boyutu ve duvara monte edilebilen aparatıyla hem evde hem arabada büyük konfor sunuyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Araç içindeki her türlü kumu, tozu vs. çekiyor. Çekim gücü beklentimi karşıladı. Uzatma aparatı ile ev temizliğinde de kullandım. Bir ev süpürgesindeki emiş gücüne sahip olmasa da yerdeki görünen tozu, çeri çöpü temizledi. Çöp haznesini boşaltmak çok kolay.”

“Hafif ve kompakt tasarımı sayesinde her yerde rahatça kullanılabiliyor. Güçlü emiş kapasitesiyle hem tozları hem de küçük döküntüleri zahmetsizce temizliyor. Uzun ömürlü şarjı, geniş bir alanı tek seferde temizlemek için yeterli oluyor. Farklı uçları sayesinde araba, mobilyalar, köşeler ve aralıklar için çok yönlü kullanım sağlıyor. Kablo derdi olmadan etkili temizlik arayanlara kesinlikle tavsiye ederim.”

Einhell el süpürgesinin yanında Romofy Çok Fonksiyonlu Süpürge Başlıkları ile Şarjlı Araç Süpürgesi ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

6. Yolda serinliğin garantisi: Ezetil Otomobil İçi Buzdolabı (25,5 l)

Uzun yol, piknik ya da kamp fark etmez, aracınızda soğuk içecek bulundurmak Ezetil ile artık çok kolay! 25,5 litrelik geniş kapasitesiyle iki adet 2 litrelik şişeyi dik şekilde alabilen ürün, elektrikli termostatıyla ortam sıcaklığının 18 derece altına kadar soğutuyor ve kauçuk kapak sızdırmaz yapısıyla ısıyı içeride tutuyor. Hafif ve ergonomik tasarımıyla taşınması zahmetsiz olan cihaz, enerji sınıfı A+ olduğu için de tasarruflu bir çözüm.

Kullanıcılar ne diyor?

“Uzun araştırmalar sonucu fiyat performans ürünü olarak gördüğüm için aldım. Gayet başarılı bir ürün, tavsiye ederim.”

“Gıdaları serin tutuyor. Özellikle uzun yolda, hele de bir buz pili koyarsanız çok verimli oluyor. Aracın kontağı açıkken çalışıyor. Kontak kapalı iken kapanıyor.”

Ezetil buzdolabının yanında Coolist 33 Litre Sıcak/Soğuk Otomobil için Buzdolabı ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

7. Şarj derdini ortadan kaldıran: Anker Araç Şarj Cihazı

Yolda şarj sıkıntısı çekmemek için en güvenilir çözümlerden biri olan Anker, USB-C ve USB-A çıkışlarıyla aynı anda iki cihazı hızlı şekilde şarj edebiliyor. Sadece 25 dakikada iPhone ya da Samsung gibi Android telefonların şarjını yarıya kadar dolduruyor. PowerIQ teknolojisi sayesinde neredeyse tüm cihazlarla uyumlu olan cihaz, sıcaklığı sürekli takip ederek güvenli bir şarj sağlıyor. Üstelik, kompakt yapısıyla aracınızda yer kaplamıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Tam oturdu yuvaya, sallanmıyor ve güçlü şarj çıkışı tatmin edici derecede hızlı.”

“Bunlardan 3 tane aldım. Çok iyi çalışıyorlar. Neredeyse telefonunuzu evde şarj etmek gibi. Yaklaşık 3 yıl önce bir tane aldım. O kadar uzun süre dayandı. Yani paranızın karşılığını almadığınızı düşünüyorsanız size ne diyeceğimi bilmiyorum.”

Anker araç şarj cihazının yanında Destomedya Type C Girişli Araç içi Hızlı Şarj Aleti ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

8. Beklenmedik durumlara hazır olun: Bilgeden Eva Trafik İlk Yardım Seti Çantası

İçinde yangın söndürücüden reflektöre, çeki halatından buz kazıyıcıya kadar olmazsa olmaz tüm malzemelerin yer aldığı set, yolda başınıza gelebilecek her ihtimali düşünerek hazırlanmasıyla son derece kapsamlı bir ürün. TÜVTÜRK onaylı ilk yardım çantası dahil olduğu için resmi denetimlerde de tam puan alan set, dayanıklı çantasıyla hem bagajda düzenli duruyor hem de gerektiğinde kolayca ulaşılabiliyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Çok beğendim, fiyatını hak ediyor. Özenle paketlenmiş, tüpün son kullanma tarihi 2029, ilk yardım malzemeleri de güzel. Her arabada bulunmalı bence.”

“Ürünün içinde her şey geliyor. Ürünün içinde zaten lastik tamir kiti de geliyor. Tek eksiği keşke yanında lastik şişirme sprayi olsaydı. Onun haricinde muayeneden çok rahat geçersiniz. Kötü mal da değil içindekiler.”

Bilgeden ilk yardım seti çantasının yanında Yönetmeliğe Uygun Lüks İlk Yardım Çantası ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

9. Düzenli ve temiz bir araba için: Ankanorm Katlanabilir Su Geçirmez Araç Çöp Kutusu

Yolculuklarda biriken çöpler için pratik bir çözüm arıyorsanız Ankanorm çöp kutusu tam size göre. 6,8 litrelik geniş hacmi sayesinde uzun yolda bile işinizi gören kutu, su geçirmez kumaşıyla sıvı dökülmelerinde bile sızdırma yapmadan aracınızı temiz tutuyor. Katlanabilir yapısıyla işiniz olmadığında anında kaldırabileceğiniz kutuyu çöp torbası dışında içecek, oyuncak ya da dergi koyarak organizer gibi de kullanabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

“Aracın içinde ister istemez çöp çıkıyor ve bunların sağda solda olması yerine bu tarz bir üründe birikmesi çok pratik. Sürücü koltuğundan da kolaylıkla erişebiliyorum. İçine şeffaf küçük çöp poşetlerinden takıp kullanabilirsiniz.”

“Çok kullanışlı, boyutu da araç gayet ideal. Malzeme kalitesini de beğendik. Araçtaki gereksiz çöp dağınıklığını toparladı. Tavsiye ediyoruz.”

Ankanorm araç çöp kutusunun yanında Kapaklı LED Işıklı Dumansız Yıkanabilir Silindir Araba Küllüğü ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

10. Kışın en büyük yardımcınız: Michelin Sünger Saplı Buz Kazıyıcı Silecek

Soğuk kış sabahlarında camdaki buzu kazımak artık Michelin silecek ile eziyet olmaktan çıkıyor. Üç fonksiyonlu tasarımıyla hem buzları temizliyor, hem karı sıyırıyor hem de silecekleri hemen siliyor. Dayanıklı polikarbon bıçağıyla en sert buzda bile kırılmadan işini yapan silecek, sünger kaplı ergonomik sapıyla elinizi üşütmeden rahat bir kavrama sağlıyor. Üstelik, kompakt boyutuyla kapı cebine ya da bagaja atıp her an elinizin altında bulundurabiliyorsunuz.

Kullanıcılar ne diyor?

“Ürün dayanıklı bir sene boyunca en ufak bir deformasyon yok. Kışın haftada 3 gün arabayla gidiyorum, her sabah ön cam buz kaplı oluyor Ankara soğuğundan. 2 dakikada hallediyorum temizliği, aynı durumdaki arkadaşlar için zaman kazandırıcı olacağını düşünüyorum.”

“Ürün elime geçer geçmez kullanma imkanı buldum. Donmuş camlardan buz kazıma ve temizlemesi başarılı ve düzgün bir ürün. Tavsiye ederim.”

Michelin buz kazıyıcı sileceğin yanında Michelin Polar Eldivenli Buz Kazıyıcı Silecek ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

