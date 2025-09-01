Arabasında bu ürünleri taşıyan erkeklerin hayatı daha kolay! İşte 10 işlevsel ürün

Araba kullanan herkes bilir ki küçük ama işlevsel ürünler yolculuk deneyimini bambaşka bir seviyeye çıkarır. Biz de bu seçkide yolculukları daha keyifli, daha güvenli ve daha pratik hale getirecek ürünleri derledik. Kimi uzun seyahatlerde serin içecekleri elinizin altında tutarken kimi telefonunuzu sabit tutarak ellerinizi özgürce kullanmanızı sağlıyor. Siz de hem günlük hayatta hem de uzun yolculuklarda konforu ve güvenliği bir arada yaşamak istiyorsanız içeriğe geçelim!
Arabanızda güvenliği bir üst seviyeye taşımak istiyorsanız 70mai kamera tam size göre. 1944p çözünürlüğü ve Sony sensör sayesinde gece gündüz fark etmeden tertemiz kayıt alan kamerayla plakaları net bir şekilde seçebiliyorsunuz. Geniş açılı lensiyle ölü noktaları en aza indirirken ADAS sistemiyle de olası kazalara karşı sizi uyarıyor. Üstelik tüm kayıtları telefonunuza indirip izleyebiliyorsunuz, yani kontrol tamamen sizde.
Kullanıcılar ne diyor?
“Kameranın görüntüsü muhteşem ötesi. 4k çekim yapabiliyor, Youtube'a 4k olarak yükleyebiliyorum. Araç plakaları ve yoldaki tüm detaylar en net şekilde görülebiliyor.”
Arabanızda telefonu güvenle sabitlemek için en pratik çözümlerden biri olan Spigen, güçlü manyetik yapısıyla hem telefonunuzun düşmesini önlüyor hem de yapışkan izleriyle uğraşmanıza gerek kalmıyor. 360 derece dönebilen tasarımıyla ister dikey ister yatay şekilde kullanabiliyorsunuz. Dayanıklı karbon fiber çerçevesiyle uzun ömürlü olan ve metal plakasıyla her model telefona uyum sağlayan ürün, yolculuklarda navigasyonu rahatça kullanmak isteyenler için birebir.
Kullanıcılar ne diyor?
“Peugeot 207 için aldım, ızgaraya gayet güzel oturdu, telefonu da epey sağlam tutuyor. Ürünün plastik kalitesi çok güzel. Ufak, şık ve sağlam.”
Aracınızı park ettiğinizde ulaşılabilir olmanız gerekiyorsa LivX numaratör işinizi çok kolaylaştırıyor. Alüminyum kasasıyla güneşten etkilenmiyor, koku yapmıyor ve uzun süre ilk günkü gibi kalıyor. Numaraları istediğiniz zaman değiştirebilmenizle de büyük bir avantaj yaratan numaratörü güçlü yapıştırıcısı sayesinde aracınızda dilediğiniz yere sabitleyebilirsiniz.
Kullanıcılar ne diyor?
“Dış çerçevesi metal, numaratör kısımı plastik, plastik çubuk yardımı ile numaraları değiştirip istediğiniz gibi yazabiliyorsunuz. Numaraları yapıştırmalı değil diğerleri gibi. Ben alt yapıştırma kısmını kullanmıyorum. Lazım oldukça çıkartıp camın önüne koyuyorum.”
Kışın sabahları buz kazıma derdinden, sonbaharda yaprak toplamaktan kurtulmak istiyorsanız Haegs örtü tam size göre. Dayanıklı kumaşıyla ön camınızı çizilmelere karşı koruyor ve kar, buz ile toz birikmesini engelliyor. Yan kulpları ve kayışlarıyla sıkıca sabitlendiği için uçup gitme derdi de olmayan örtüyü, katlanabilir yapısıyla kullanmadığınızda çabucak kaldırabilrsiniz. Yazın tozdan kışın kardan koruyan ürün, dört mevsim aracınızı güvende tutuyor.
Kullanıcılar ne diyor?
“Muhteşem bir ürün. Fonksiyonelliği en önemlisi ancak aynı zamanda şık da duruyor. Arabanın iç ısısında çok ciddi bir düşüş yaptı. Henüz kışın denemedim, asıl fonksiyonu o sanırım ama işe yarayacağına eminim.”
Aracınızdaki kırıntılar ya da tozlar için kablosuz bir süpürge gibisi yok. Einhell süpürge de hafif yapısıyla rahat tutuluyor, farklı başlıklarıyla koltuk aralarına ve dar alanlara bile sorunsuzca ulaşıyor. Güçlü aküsüyle priz derdi olmadan temizlik yaparken toz haznesini çabucak boşaltabileceğiniz süpürgenin filtresini yıkayarak uzun süre kullanabiliyorsunuz. Üstelik, kompakt boyutu ve duvara monte edilebilen aparatıyla hem evde hem arabada büyük konfor sunuyor.
Kullanıcılar ne diyor?
“Araç içindeki her türlü kumu, tozu vs. çekiyor. Çekim gücü beklentimi karşıladı. Uzatma aparatı ile ev temizliğinde de kullandım. Bir ev süpürgesindeki emiş gücüne sahip olmasa da yerdeki görünen tozu, çeri çöpü temizledi. Çöp haznesini boşaltmak çok kolay.”
Uzun yol, piknik ya da kamp fark etmez, aracınızda soğuk içecek bulundurmak Ezetil ile artık çok kolay! 25,5 litrelik geniş kapasitesiyle iki adet 2 litrelik şişeyi dik şekilde alabilen ürün, elektrikli termostatıyla ortam sıcaklığının 18 derece altına kadar soğutuyor ve kauçuk kapak sızdırmaz yapısıyla ısıyı içeride tutuyor. Hafif ve ergonomik tasarımıyla taşınması zahmetsiz olan cihaz, enerji sınıfı A+ olduğu için de tasarruflu bir çözüm.
Kullanıcılar ne diyor?
“Uzun araştırmalar sonucu fiyat performans ürünü olarak gördüğüm için aldım. Gayet başarılı bir ürün, tavsiye ederim.”
Yolda şarj sıkıntısı çekmemek için en güvenilir çözümlerden biri olan Anker, USB-C ve USB-A çıkışlarıyla aynı anda iki cihazı hızlı şekilde şarj edebiliyor. Sadece 25 dakikada iPhone ya da Samsung gibi Android telefonların şarjını yarıya kadar dolduruyor. PowerIQ teknolojisi sayesinde neredeyse tüm cihazlarla uyumlu olan cihaz, sıcaklığı sürekli takip ederek güvenli bir şarj sağlıyor. Üstelik, kompakt yapısıyla aracınızda yer kaplamıyor.
Kullanıcılar ne diyor?
“Tam oturdu yuvaya, sallanmıyor ve güçlü şarj çıkışı tatmin edici derecede hızlı.”
İçinde yangın söndürücüden reflektöre, çeki halatından buz kazıyıcıya kadar olmazsa olmaz tüm malzemelerin yer aldığı set, yolda başınıza gelebilecek her ihtimali düşünerek hazırlanmasıyla son derece kapsamlı bir ürün. TÜVTÜRK onaylı ilk yardım çantası dahil olduğu için resmi denetimlerde de tam puan alan set, dayanıklı çantasıyla hem bagajda düzenli duruyor hem de gerektiğinde kolayca ulaşılabiliyor.
Kullanıcılar ne diyor?
“Çok beğendim, fiyatını hak ediyor. Özenle paketlenmiş, tüpün son kullanma tarihi 2029, ilk yardım malzemeleri de güzel. Her arabada bulunmalı bence.”
Yolculuklarda biriken çöpler için pratik bir çözüm arıyorsanız Ankanorm çöp kutusu tam size göre. 6,8 litrelik geniş hacmi sayesinde uzun yolda bile işinizi gören kutu, su geçirmez kumaşıyla sıvı dökülmelerinde bile sızdırma yapmadan aracınızı temiz tutuyor. Katlanabilir yapısıyla işiniz olmadığında anında kaldırabileceğiniz kutuyu çöp torbası dışında içecek, oyuncak ya da dergi koyarak organizer gibi de kullanabilirsiniz.
Kullanıcılar ne diyor?
“Aracın içinde ister istemez çöp çıkıyor ve bunların sağda solda olması yerine bu tarz bir üründe birikmesi çok pratik. Sürücü koltuğundan da kolaylıkla erişebiliyorum. İçine şeffaf küçük çöp poşetlerinden takıp kullanabilirsiniz.”
Soğuk kış sabahlarında camdaki buzu kazımak artık Michelin silecek ile eziyet olmaktan çıkıyor. Üç fonksiyonlu tasarımıyla hem buzları temizliyor, hem karı sıyırıyor hem de silecekleri hemen siliyor. Dayanıklı polikarbon bıçağıyla en sert buzda bile kırılmadan işini yapan silecek, sünger kaplı ergonomik sapıyla elinizi üşütmeden rahat bir kavrama sağlıyor. Üstelik, kompakt boyutuyla kapı cebine ya da bagaja atıp her an elinizin altında bulundurabiliyorsunuz.
Kullanıcılar ne diyor?
“Ürün dayanıklı bir sene boyunca en ufak bir deformasyon yok. Kışın haftada 3 gün arabayla gidiyorum, her sabah ön cam buz kaplı oluyor Ankara soğuğundan. 2 dakikada hallediyorum temizliği, aynı durumdaki arkadaşlar için zaman kazandırıcı olacağını düşünüyorum.”
