İster tek başınıza kafa dinlemeye gidin ister kalabalık arkadaş grubunuzla eğlenceli bir kamp planlayın, doğru çadırla kamp keyfini ikiye katlayabilirsiniz. Bu yüzden kampçılıkla haşır neşir olanların çok sevdiği, kullanıcı dostu, sağlam ve kullanışlı çadırlardan oluşan bir seçki hazırladık. İçinde rahatça uyuyabileceğiniz, eşyalarınızı düzenli tutabileceğiniz ve yağmurda bile kuru kalabileceğiniz modeller bu listede sizi bekliyor. Kamp tatilinizin tadını doyasıya çıkarabileceğiniz fonksiyonel çadırlar için gelin, içeriğe geçelim!

1. Kalabalık kamp planları için ideal: High Peak Nevada Taşıması kolay, kurması hızlı! Kamp keyfinizi ikiye katlayacak çadır modelleri 3 Ön Yapılı Taşıması kolay, kurması hızlı! Kamp keyfinizi ikiye katlayacak çadır modelleri 3 Kişilik Kubbe Kamp Çadırı

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High Peak çadırın dört kişilik geniş iç hacmi, ailenizle ve arkadaş grubunuzla rahatça kamp yapmayı mümkün kılıyor. Dikişleri özel bantlarla mühürlenen Nevada Taşıması kolay, kurması hızlı! Kamp keyfinizi ikiye katlayacak çadır modelleri 3 modelinin Taşıması kolay, kurması hızlı! Kamp keyfinizi ikiye katlayacak çadır modelleri Taşıması kolay, kurması hızlı! Kamp keyfinizi ikiye katlayacak çadır modelleri 900 mm su geçirmezlik sunan çift katlı yapısı, yağmura ve rüzgara karşı tam koruma sağlıyor. Tül pencereli girişi ve iç cep detaylarıyla hem ferah hem de pratik olan çadırın yanında gelen taşıma çantası ise kurulumu ve taşımayı zahmetsizleştiriyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Çadır çok geniş ve sağlam. Montajı kolay. Çok kaliteli ve su geçirmez. Kesinlikle tavsiye ederim. İyi ürün.”

“Dağlardaki bir kamp alanında 1Taşıması kolay, kurması hızlı! Kamp keyfinizi ikiye katlayacak çadır modelleri 4 gündür kullanıyorum ve beş gün üst üste yağmur yağdı ve rüzgar esintileri oldu. Aslında iyi dayandı; çadırın içine su bile girmedi.”

High Peak kamp çadırının yanında High Peak Nevada Taşıması kolay, kurması hızlı! Kamp keyfinizi ikiye katlayacak çadır modelleri 2 Ön Montajlı Taşıması kolay, kurması hızlı! Kamp keyfinizi ikiye katlayacak çadır modelleri 2 Kişilik Kubbe Kamp Çadırı ürününe göz atmak isterseniz [buraya](https://s.mdzn.io/ttETaşıması kolay, kurması hızlı! Kamp keyfinizi ikiye katlayacak çadır modelleri 5WTaşıması kolay, kurması hızlı! Kamp keyfinizi ikiye katlayacak çadır modelleri 1FRETaşıması kolay, kurması hızlı! Kamp keyfinizi ikiye katlayacak çadır modelleri 4) tıklayın.

Taşıması kolay, kurması hızlı! Kamp keyfinizi ikiye katlayacak çadır modelleri 1. Macera ruhuna sahip ikililer için: Husky Bizam Taşıması kolay, kurması hızlı! Kamp keyfinizi ikiye katlayacak çadır modelleri 1 Kişilik Çadır

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Trekking, bisiklet turu ya da doğa yürüyüşü yaparken fazla yük taşımak istemeyenler için iyi bir tercih olan Husky çadır, hem hafif hem de dayanıklı bir yapıya sahip. Taşıması kolay, kurması hızlı! Kamp keyfinizi ikiye katlayacak çadır modelleri 2 mevsim kullanıma uygun olan çadır, UV korumalı kumaşı ve Taşıması kolay, kurması hızlı! Kamp keyfinizi ikiye katlayacak çadır modelleri 3000 mm su geçirmez dış kaplamasıyla sizi her hava koşuluna karşı koruyor. Ayrıca iç kısımda nefes alabilen kumaşı ve cibinlik detayıyla içeride hava sirkülasyonu devam ederken sineklerden de korunuyorsunuz.

Kullanıcılar ne diyor?

“Ürün harika! İçine güneş almıyor, serin tutuyor, genişliği çok iyi, üç kişi bile sığabilir ve kalitesi çok iyi. Rengi görselle aynı.”

“Kurulumu oldukça rahat, kumaşı çok iyi.”

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Taşıması kolay, kurması hızlı! Kamp keyfinizi ikiye katlayacak çadır modelleri 2. Zamandan tasarruf etmek isteyen ailelere: Lumaland Taşıması kolay, kurması hızlı! Kamp keyfinizi ikiye katlayacak çadır modelleri 1-Taşıması kolay, kurması hızlı! Kamp keyfinizi ikiye katlayacak çadır modelleri 2 Kişilik Kubbe Kamp Çadırı

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“Kurulumu gözümde büyüyor...” diyenler için Lumaland çadır harika bir çözüm. Akıllı montaj sistemiyle birkaç adımda kurup toplayabileceğiniz çadır, hem yeni başlayanlar hem de çocuklu aileler için oldukça uygun. Güneş, rüzgar, yağmur ve hatta savrulan kumlara karşı sağlam koruma sunan çadırın üç kişilik alanıyla rahatça uyuyabilir, ekstra iç cebiyle küçük eşyalarınızı düzenli tutabilirsiniz. Üstelik, cibinlikli girişi sayesinde kapı açıkken bile böceklerden uzak kalabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

“Çadır deneyimim yok. İlk defa çadır aldım. Şemsiyeli mekanizma çadır için çok pratikmiş. En beceriksiz halimizle açması ve geri toplaması 1Taşıması kolay, kurması hızlı! Kamp keyfinizi ikiye katlayacak çadır modelleri 4-Taşıması kolay, kurması hızlı! Kamp keyfinizi ikiye katlayacak çadır modelleri Taşıması kolay, kurması hızlı! Kamp keyfinizi ikiye katlayacak çadır modelleri 9 dakikamızı aldı ama bilen biri tek başına 1 dakikada kurar, Taşıması kolay, kurması hızlı! Kamp keyfinizi ikiye katlayacak çadır modelleri 4 dakikada da toplar. Taşıması kolay, kurması hızlı! Kamp keyfinizi ikiye katlayacak çadır modelleri 1 kişi için ferah, Taşıması kolay, kurması hızlı! Kamp keyfinizi ikiye katlayacak çadır modelleri 2 kişi normal, gerekli durumlarda Taşıması kolay, kurması hızlı! Kamp keyfinizi ikiye katlayacak çadır modelleri 3 kişiyi alır.”

“Çadırı bir festival ve ara sıra göle günlük geziler için kullandım. Gerçekten saniyeler içinde kurulabilir, çok kullanışlı. Açıklandığı gibi çalışır: rüzgarı iyi korur, hafif yağmur sorun değildir. Bununla birlikte, şiddetli yağmurda dikişlerden bir miktar nem geçer.”

Lumaland kamp çadırının yanında Lumaland Pop Up Taşıması kolay, kurması hızlı! Kamp keyfinizi ikiye katlayacak çadır modelleri 2-Taşıması kolay, kurması hızlı! Kamp keyfinizi ikiye katlayacak çadır modelleri 3 Kişilik Su Geçirmez ve Rüzgara Dayanıklı Aile Çadırı ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

Taşıması kolay, kurması hızlı! Kamp keyfinizi ikiye katlayacak çadır modelleri 3. Yalnız seyahatin özgürlüğünü yaşatan: Jack Wolfskin Gossamer Tünel Çadır

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Yalnız kamp yapmayı sevenler ya da sırt çantasıyla yola çıkanlar için hafiflik ve işlevselliği ön planda tutan Gossamer çadır aradığınız ürün olabilir! Katlandığındaki kompakt boyutuyla çantanıza sorunsuzca sığan çadır, çevreye duyarlı üretimiyle doğa dostu bir tercih sunuyor. Yaz kampı yapıyorsanız file iç çadırını tek başına da kullanabileceğiniz çadır, rüzgara dayanıklı gergi sistemi ve tünel formuyla sağlam bir yapıya sahip.

Kullanıcılar ne diyor?

“Kesinlikle en üst kalite, çadırda ayrıca giysiler vb. için biraz alanınız var.”

“Kurulumu hızlı ve kolay olan kompakt katlanabilir çadır. Rüzgar ve yağmura karşı direnci çok yüksek. Genel olarak çok iyi 1 kişilik çadır.”

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Taşıması kolay, kurması hızlı! Kamp keyfinizi ikiye katlayacak çadır modelleri 4. Festivalseverlerin gözdesi: H HANNAH Tycoon Taşıması kolay, kurması hızlı! Kamp keyfinizi ikiye katlayacak çadır modelleri 3 Kişilik Comfort Kubbe Çadır

![Taşıması kolay, kurması hızlı! Kamp keyfinizi ikiye katlayacak çadır modelleri 5](https://imgrosetta.mynet.com.tr/file/Taşıması kolay, kurması hızlı! Kamp keyfinizi ikiye katlayacak çadır modelleri Taşıması kolay, kurması hızlı! Kamp keyfinizi ikiye katlayacak çadır modelleri 9Taşıması kolay, kurması hızlı! Kamp keyfinizi ikiye katlayacak çadır modelleri 3Taşıması kolay, kurması hızlı! Kamp keyfinizi ikiye katlayacak çadır modelleri 501Taşıması kolay, kurması hızlı! Kamp keyfinizi ikiye katlayacak çadır modelleri 7Taşıması kolay, kurması hızlı! Kamp keyfinizi ikiye katlayacak çadır modelleri 7/1Taşıması kolay, kurması hızlı! Kamp keyfinizi ikiye katlayacak çadır modelleri Taşıması kolay, kurması hızlı! Kamp keyfinizi ikiye katlayacak çadır modelleri 90xauto.jpg)

Hem kamp hem de yaz festivalleri için ideal olan H HANNAH çadır, pratikliği ve konforu bir araya getiriyor. Dört kişilik kapasitesiyle arkadaş grubunuzla rahatça konaklayabilir, tavan rafı ve iç cepleriyle eşyalarınızı düzenli tutabilirsiniz. Kendi kendine ayakta durabilen yapısıyla kazıksız bile çabucak kurulan çadır, havalandırma delikleri, apsisli girişi ve iç yapı detayları sayesinde ferah ve serin bir ortam sağlar.

Kullanıcılar ne diyor?

“Kurmak için kendi alanının 1,Taşıması kolay, kurması hızlı! Kamp keyfinizi ikiye katlayacak çadır modelleri 4 katı alana ihtiyaç var, sonrasında yerini değiştirmek çok kolay. Girişinin direkt zemine açılmaması zeminden su girmesini engelleyecektir, çok hoşuma gitti. Yaz aylarında havalandırması yetersiz kalabilir.”

“Geniş iç alanlı, kaliteli bir çadır. Ben beğendim.”

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Taşıması kolay, kurması hızlı! Kamp keyfinizi ikiye katlayacak çadır modelleri 5. Hafifliğiyle özgürlük sunan: Coleman Darwin Taşıması kolay, kurması hızlı! Kamp keyfinizi ikiye katlayacak çadır modelleri 1-Taşıması kolay, kurması hızlı! Kamp keyfinizi ikiye katlayacak çadır modelleri 3 Kişilik İglo Çadır

![Taşıması kolay, kurması hızlı! Kamp keyfinizi ikiye katlayacak çadır modelleri 6](https://imgrosetta.mynet.com.tr/file/Taşıması kolay, kurması hızlı! Kamp keyfinizi ikiye katlayacak çadır modelleri Taşıması kolay, kurması hızlı! Kamp keyfinizi ikiye katlayacak çadır modelleri 9Taşıması kolay, kurması hızlı! Kamp keyfinizi ikiye katlayacak çadır modelleri 3Taşıması kolay, kurması hızlı! Kamp keyfinizi ikiye katlayacak çadır modelleri 501Taşıması kolay, kurması hızlı! Kamp keyfinizi ikiye katlayacak çadır modelleri 81/1Taşıması kolay, kurması hızlı! Kamp keyfinizi ikiye katlayacak çadır modelleri Taşıması kolay, kurması hızlı! Kamp keyfinizi ikiye katlayacak çadır modelleri 90xauto.jpg)

Sırt çantasını alıp yollara düşen gezginler ya da festivalseverler için iyi bir tercih olan Coleman çadır, hafifliğiyle sizi yormazken sağlamlığıyla güven verir. Kubbe formundaki yapısıyla şipşak kurulan çadırın kirli ayakkabılarınızı ya da çantanızı koyabileceğiniz işlevsel bir antre alanı da bulunuyor. İster tek başınıza geniş bir alanda keyif yapın ister iki kişiyle paylaşın, Darwin Taşıması kolay, kurması hızlı! Kamp keyfinizi ikiye katlayacak çadır modelleri 1, kompakt ama fonksiyonel bir kamp deneyimi için çok iyi bir alternatif!

Kullanıcılar ne diyor?

“Coleman Darwin çadır, hızlı ve mükemmel durumda teslim edildi ve aile kamp ekipmanlarımıza harika bir katkı oldu. Kurulumu çok kolay, su geçirmez ve hafta sonu gezileri için ideal.”

“Çadırı eylül ayının başında dağda kullandım, sıcaklığı iyi koruyor, oldukça geniş, ilkbahar ve yaz için uygun, kurulumu kolay, geniş bir apsisi var, içi oldukça iyi havalanıyor.”

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Taşıması kolay, kurması hızlı! Kamp keyfinizi ikiye katlayacak çadır modelleri 6. Aile boyu tatil: Easy Camp Blazar Taşıması kolay, kurması hızlı! Kamp keyfinizi ikiye katlayacak çadır modelleri 300 Rustic Taşıması kolay, kurması hızlı! Kamp keyfinizi ikiye katlayacak çadır modelleri 3 Kişilik Yüksek Aile Çadırı

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Kalabalık tatil planlarında hem genişlik hem de konfor arıyorsanız Easy Camp çadır tam size göre! Taşıması kolay, kurması hızlı! Kamp keyfinizi ikiye katlayacak çadır modelleri 8 metrekarelik iç hacmi ve Taşıması kolay, kurması hızlı! Kamp keyfinizi ikiye katlayacak çadır modelleri 3 kişilik kapasitesiyle aile ya da arkadaş grubuyla rahat bir kamp keyfi yaşatan çadırın iç kısmındaki özel "Blackroom" teknolojisi, sabahın ilk ışıklarında bile deliksiz uyumanızı sağlıyor. Dayanıklı kumaşı sayesinde rüzgarda ve yağmurda sıkıntı yaşatmayan çadır, geniş sundurma alanı, depolama cepleri ve fener askısı gibi pratik detaylarıyla kamp yapmayı kolaylaştırıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Rüzgar ve suya dayanıklı çadır, biraz şeffaf ama ne yazık ki cibinlik yok, bu da yazın daha az kullanılabilir hale getiriyor.”

“Çadırı henüz kullanmadım ama bunu tek başıma yapıp yapamayacağımı görmek için kurdum ve evet kurulumu basitti. Yaklaşık yarım saat sürdü ama bir dahaki sefere daha hızlı olacağını düşünüyorum. Ayakta durabilecek kadar büyük, bu benim için önemli bir faktördü.”

Easy Camp kamp çadırının yanında Easy Camp Galaxy Taşıması kolay, kurması hızlı! Kamp keyfinizi ikiye katlayacak çadır modelleri 200 Rustic Taşıması kolay, kurması hızlı! Kamp keyfinizi ikiye katlayacak çadır modelleri 2 Kişilik Yüksek Aile Çadırı ürününe göz atmak isterseniz [buraya](https://s.mdzn.io/XjFrPDTaşıması kolay, kurması hızlı! Kamp keyfinizi ikiye katlayacak çadır modelleri 2ywh) tıklayın.

Taşıması kolay, kurması hızlı! Kamp keyfinizi ikiye katlayacak çadır modelleri 7. Yaz tatillerinin vazgeçilmezi: Naturehike P-Serisi Taşıması kolay, kurması hızlı! Kamp keyfinizi ikiye katlayacak çadır modelleri 1-Taşıması kolay, kurması hızlı! Kamp keyfinizi ikiye katlayacak çadır modelleri 2 Kişilik Anti-UV Aile Çadırı

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UV korumalı yapısıyla yaz güneşinde kamp yapmayı keyifli hale getiren Naturehike çadır, Taşıması kolay, kurması hızlı! Kamp keyfinizi ikiye katlayacak çadır modelleri 2000 mm su geçirmezlik özelliği ve rüzgara dayanıklı alüminyum direkleriyle hem sağlam hem de koruyucu bir seçenek. Dört mevsim boyunca kullanabileceğiniz Naturehike P-Serisi, nefes alabilen file iç tentesiyle sıcak havalarda bile ferah kalmanıza yardımcı oluyor. Üstelik, ultra hafif sırt çantasıyla taşımayı da zahmetsiz hale getiriyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Genel olarak çadır tam istediğim gibiydi. Uygun fiyatlı, iki katlı, su geçirmez ve çok hafif. Montaj talimatları dahil değildi ama oldukça açıklayıcıydı.”

“Fiyat performans ürününden fazlası bence. Çok daha pahalıya karbon fiber pollerle havalandırması daha kötü ürünler var piyasada. Bu tüm ihtiyaçlara cevap verecek bu fiyata alınabilecek en güzel çadır bence. Tekrar teşekkürler.”

Naturehike kamp çadırının yanında Naturehike Taşıması kolay, kurması hızlı! Kamp keyfinizi ikiye katlayacak çadır modelleri 2 veya Taşıması kolay, kurması hızlı! Kamp keyfinizi ikiye katlayacak çadır modelleri 3 Kişilik Otomatik Açılır Taşınabilir Çift Katlı Kamp için Taşıma Çantalı Dome Çadır ürününe göz atmak isterseniz [buraya](https://s.mdzn.io/yBcTaşıması kolay, kurması hızlı! Kamp keyfinizi ikiye katlayacak çadır modelleri 4PTaşıması kolay, kurması hızlı! Kamp keyfinizi ikiye katlayacak çadır modelleri 7o0qi) tıklayın.

Taşıması kolay, kurması hızlı! Kamp keyfinizi ikiye katlayacak çadır modelleri 8. Kurması da kolay kullanması da: Vaude Campo Compact Taşıması kolay, kurması hızlı! Kamp keyfinizi ikiye katlayacak çadır modelleri 1P Taşıması kolay, kurması hızlı! Kamp keyfinizi ikiye katlayacak çadır modelleri 1 Kişilik Çadır

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“Ben uzun uzun çadır kurmakla uğraşamam.” diyorsanız çevre dostu malzemelerle üretilen Vaude Campo Compact Taşıması kolay, kurması hızlı! Kamp keyfinizi ikiye katlayacak çadır modelleri 1P çadıra bir göz atmak isteyebilirsiniz! Hızlı kurulum imkanı tanıyan çadır, sunduğu konforla da kamp deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyor. Geniş girişi, havalandırma sistemi ve sivrisinek geçirmeyen iç yapısı sayesinde yaz kampının tadını doyasıya çıkarmanızı sağlayan çadır, su geçirmez tabanıyla nemli zeminlerde bile sizi koruyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“İki kişi için yeterince iyi bir çadır. Yürüyerek, bisikletle veya teknede turlar için çok küçük ve hafif. Yine de hava koşullarına dayanıklı ve sağlam. Giriş, ayakkabıları veya daha küçük bir sırt çantasını kuru bir yerde saklamak için pratiktir. İç mekan, diğer modellere kıyasla iki orta boy insan için neredeyse rahat, kıyafet değiştirmek ve hareket etmek için yeterli genişlik ve yüksekliğe sahip.”

“Norveç'te bir yolculuk sırasında Taşıması kolay, kurması hızlı! Kamp keyfinizi ikiye katlayacak çadır modelleri 2 hafta kullanıldı. Günlük kurulum ve söküm işlemlerine tek bir kusuru olmadan dayanan iyi tasarlanmış küçük bir çadır. Yağmura ve ıslak zemine rağmen su geçirmezliğini korudu. İç mekan alanı yeterli ve iki adet Taşıması kolay, kurması hızlı! Kamp keyfinizi ikiye katlayacak çadır modelleri 60xTaşıması kolay, kurması hızlı! Kamp keyfinizi ikiye katlayacak çadır modelleri Taşıması kolay, kurması hızlı! Kamp keyfinizi ikiye katlayacak çadır modelleri 90 şilte sığabiliyor.”

Vaude kamp çadırının yanında Aerogogo Taşıması kolay, kurması hızlı! Kamp keyfinizi ikiye katlayacak çadır modelleri 1-Taşıması kolay, kurması hızlı! Kamp keyfinizi ikiye katlayacak çadır modelleri 2 kişilik Tek Tuşlu Otomatik Şişirilebilir Entegre Yüksek Basınçlı Hava Pompalı Kamp Çadırı ürününe göz atmak isterseniz [buraya](https://s.mdzn.io/qAMTaşıması kolay, kurması hızlı! Kamp keyfinizi ikiye katlayacak çadır modelleri 2vFtAZs) tıklayın.

Taşıması kolay, kurması hızlı! Kamp keyfinizi ikiye katlayacak çadır modelleri 9. Ferahlık ve hafiflik bir arada: Ferrino Kalahari Taşıması kolay, kurması hızlı! Kamp keyfinizi ikiye katlayacak çadır modelleri 2 Kişilik Kamp Çadırı

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Kamp alanında bunalmamak istiyorsanız Ferrino'nun Kalahari Taşıması kolay, kurması hızlı! Kamp keyfinizi ikiye katlayacak çadır modelleri 2 modeli tam size göre! Üç kişilik kapasitesiyle ideal boyutta olan çadırın iç tentedeki “camera air” sistemi ve çift giriş yapısı ise hava sirkülasyonu konusunda gayet başarılı. Su geçirmez zemin, ısı yalıtımlı polyester kaplamalar ve cibinlikli kapı detayı sayesinde hem serin hem kuru kalacağınız çadırı toplamak ve taşımak da son derece basit!

Kullanıcılar ne diyor?

“Malzeme çok iyi ve gerçekten güçlü rüzgar esintilerine dayanıyor. Yağmur suyunu içeri almıyor ve sürüşü rahat. Ayrıca, ağırlığı tur için tam uygun. İyi durumda geldi.”

“Hafiftir, ağırlığı iki, üç veya dört sırt çantası arasında bölmek kolaydır. Çok az yer kaplar ve her türlü hava koşuluna dayanabildiğini gördük: kuvvetli rüzgarlar, yoğun yağmur ve dolu. Maceramızdan sonra hala mükemmel durumda. Dağcılık için kesinlikle tavsiye ederim.”

Ferrino kamp çadırının yanında Where Tomorrow Taşıması kolay, kurması hızlı! Kamp keyfinizi ikiye katlayacak çadır modelleri 1 Kişilik Kendiliğinden Açılan Kompakt Trekking Çadırı ürününe göz atmak isterseniz [buraya](https://s.mdzn.io/NV0MorxATaşıması kolay, kurması hızlı! Kamp keyfinizi ikiye katlayacak çadır modelleri 5k) tıklayın.

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