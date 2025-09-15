Aracınıza şıklık ve konfor katacak indirimli seçenekler

Aracına küçük dokunuşlarla konfor ve stil katmak isteyenler için bu kampanya tam anlamıyla kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. Özellikle çocuklarını okula götüren aileler veya iş çıkışlarında yoğun trafikte vakit geçirenler için bu ürünler hayatı oldukça kolaylaştırıyor. Biz de daha düzenli, daha rahat ve daha keyifli yolculuklar için ihtiyacınız olan parçaları tek seferde uygun fiyatlara bulabileceğiniz bu dönemde öne çıkan ürünleri bir araya getirdik. İşte detaylar!

1. Yolda güvenliği artıran: Viofo A129 Pro Duo Ön ve Arka Kameralı Araç Kamerası

Aracınızda her anı net bir şekilde kaydetmek istiyorsanız Viofo kamera tam size göre. 4K ön kamera ve Full HD arka kamerasıyla gündüz de gece de görüntüler oldukça net çekiyor. Dahili GPS ile hız, rota ve zamanı kaydedebiliyor; döngüsel kayıt özelliğiyle hafıza kartınız dolduğunda eski görüntüleri silip yenilerini kaydediyor. Üstelik, çift bant Wi-Fi sayesinde telefonunuza bağlanıp görüntüleri anında izleyebiliyor ya da ayarları hızlıca yapabiliyorsunuz.

Kullanıcılar ne diyor?

“Hiçbir sorun yaşamadım şu ana kadar. Mikrofonu da kamerası da kaliteli kayıt yapıyor. Daha üst modellerine hiç gerek olmadığını düşünüyorum. Aparatlarını alır ve biraz araştırma yaparsanız, sigorta kutusuna bağlayarak park halinde kayıt yapmasını da sağlayabilirsiniz. Aküyü bitirmesinden korkuyordum, şu ana kadar öyle bir şey olmadı.”

“Ürünü alalı 3 yıl bitti, şu ana kadar herhangi bir sorun yaşamadım. Kalite ve görüntü çok güzel.”

Viofo araç kamerasının yanında Kawa D5 2K 1296P WDR WiFi 135° Geniş Açı Lens Araç Kamerası ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

2. Uzun yolculuklarda olmazsa olmaz: Viscofoam Carfort Büyük Visco Araç Boyun Yastığı

Direksiyon başında saatlerce oturmak boyun ve sırt ağrılarına sebep oluyorsa Viscofoam boyun yastığı, omurga yapınızı destekleyerek doğru sürüş pozisyonu sunmasıyla yorgunluğunuzu büyük ölçüde azaltacak. Nefes alabilen ve dayanıklı kumaşıyla uzun süre kullanımda bile ağrı yapmayan yastık, ergonomik tasarımıyla hem güvenli hem de keyifli yolculuklar için vazgeçilmez bir aksesuar!

Kullanıcılar ne diyor?

“Çok konforlu, tam başın altından destekliyor. Kadınlarda saç toplu olsa bile rahat kullanılıyor. Kendi setimden çok memnun kaldım, babamın arabası için de bir set aldım. Tavsiye ederim. Rengi koyu gri, gri koltuğa da siyah koltuğa da uyuyor.”

“Bir süre kullandıktan sonra yorumumu revize etmek istedim, böyle bir ürüne ihtiyacım olduğunun farkında değilmişim, 3. parti ürünlerle konforun bu kadar arttırılabileceğini düşünmezdim. Koltuktaki bütün ergonomim düzeldi, artık koltuğuma kurulabiliyorum, başımı yaslayabiliyorum dik duruşla sürüş yapabiliyorum. Koltuğu yatırdığımda çok konforlu uyuyabiliyorum. Çok başarılı bir ürün. Tavsiye ederim.”

Viscofoam araç boyun yastığının yanında Pillowart Araç, Koltuk ve Sandalye için Visko Sırt Minderi ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

3. Aracınıza düzen getiren: Byens Araç Bagaj Düzenleyici Çanta

Byens çanta, bagajda dağınık duran eşyalarınızın artık sorun olmaktan çıkmasını garantiliyor. Su geçirmeyen ve sağlam keçe kumaştan üretilen Byens organizer çanta, aletlerden alışveriş poşetlerine kadar her şeyi tek yerde topluyor. Altındaki cırt bant sayesinde bagajınıza sabitleniyor ve yolculuk esnasında kaymıyor. Katlanabilir yapısıyla kullanmadığınızda yer kaplamayan çanta, hem düzenli hem de pratik bir bagaj için ideal bir ürün.

Kullanıcılar ne diyor?

“Bagajda bulunan ıvır zıvır eşyaları bir arada toplamak için iyi bir ürün. Kapasitesi yeterli geldi. Arkasında cırt cırt şeridi var. Keçeli bir yere yapışıp sabit durmasını sağlıyor.”

“Hafif ve portatif, gayet güzel diyebilirim. Araba yıkama ekipmanlarımın hepsi tek yerde toplanmış oldu, bu açıdan çok iyi. 8 adet mikrofiber bez, 1 adet sünger, 1 litre oto şampuanı, 1 adet oto süpürgesi ve parçaları, 1 adet konsol ve torpido parlatıcı, 2 adet jant fırçası rahat rahat sığdı. Taşıma esnasında çantanın beli veya kenarları bükülmüyor.”

BYENS çantanın yanında Luti Concept Araç İçi Eşya Düzenleyici Organizer Çanta ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

4. Telefon kullanımını kolaylaştıran: Spigen CD Slot Tüm Cihazlarla Uyumlu Araç içi Telefon Tutucu

Yolda navigasyon kullanırken ya da aramaları kontrol ederken telefonu güvenli bir şekilde sabitlemek isteyenler için pratik bir çözüm sunan Spigen telefon tutucu, One-Touch teknolojisiyle tek dokunuşla çabucak monte edilebiliyor. 360° dönebilme özelliğiyle telefonu istediğiniz açıya getirebileceğiniz ürün, kompakt tasarımıyla görüşünüzü engellemiyor ve 3,5 inç genişliğe kadar tüm cihazlarla uyumlu.

Kullanıcılar ne diyor?

“CD yuvasına tam oturuyor ve kilit tekerleğini birkaç tur çevirerek yerine sabitleniyor. Kurye şoförü olarak bazen ekipmanımı sonuna kadar zorluyorum ve bu telefon tutucusu ayakta duruyor. Gösterge paneline zarar vermemesi için 3 köpük pedle birlikte geliyor ve CD çalarken çalışıyor!”

“CD çalar yuvasına tam oturuyor ve ayarlamalar istediğiniz açıyı ayarlamanıza olanak tanıyor ve plastik somun da konumunu sıkıca sabitliyor. Ayrıca, telefonumda ağır bir Otterbox kılıfı olmasına rağmen neredeyse hiç titreşim olmadan harika bir şekilde tutuyor.”

Spigen telefon tutacağının yanında KingMa Metal Kancalı Havalandırma Destekli Araç içi Telefon Tutucu ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

5. Temizlik ve düzen sağlayan: Ankanorm Su Geçirmez ve Katlanabilir Araç Çöp Kutusu

Aracınızda çöp birikmesinden şikayet ediyorsanız Ankanorm çöp kutusu tam size göre. 6,8 litrelik geniş kapasitesiyle uzun yolculuklarda bile sizi yarı yolda bırakmayan ürün, su geçirmez kumaşıyla sıvı dökülmelerine karşı korur ve aracınızı temiz tutar. Katlanabilir yapısıyla kullanılmadığında yer kaplamazken pratik askı aparatı sayesinde de anında monte edilir. Üstelik, çöp kutusu olarak kullanılabileceği gibi içecek, oyuncak ya da kişisel eşyalarınızı düzenlemek için de harika bir seçenek.

Kullanıcılar ne diyor?

“Çok kullanışlı, boyutu da araç için gayet ideal. Malzeme kalitesini de beğendik. Araçtaki gereksiz çöp dağınıklığını toparladı. Tavsiye ediyoruz.”

“Aracın içinde ister istemez çöp çıkıyor ve bunların sağda solda olması yerine bu tarz bir üründe birikmesi çok pratik. Sürücü koltuğundan da kolaylıkla erişebiliyorum. İçine şeffaf küçük çöp poşetlerinden takıp kullanabilirsiniz.”

Ankanorm çöp kutusunun yanında Figiza Taşınabilir Kapaklı Araç İçi Cöp Kutusu ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

6. Yolculuklara pratiklik katan: Coolist Termoelektrikli Araç Buzdolabı [Enerji Sınıfı A] (26 l)

Uzun yolculuklarda soğuk içeceğinizi ya da sıcak yemeğinizi yanınızda taşımak Coolist buzdolabı ile artık çok basit. 26 litrelik kapasitesiyle aile gezilerinde ve tek başınıza çıktığınız yolculuklarda yeterli alan sunan cihaz, 12V araç çakmak girişi ve 220V prizle kullanılabilmesiyle evde, ofiste ya da kampta işinizi görüyor. Soğutma ve ısıtma özelliğiyle yazın içeceklerinizi serin, kışın ise yemeklerinizi sıcak tutan buzdolabı, kompakt tasarımıyla da bagajda, koltuk arasında veya yanınızda rahatlıkla taşınabiliyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Verimli bir soğutucu. Hem araba için hem de karavan veya evde de kullanabileceğiniz fiş kablosu mevcut. İki bölmeye ayıran aparatı var. En çok sevdiğim özelliği ise tutmak için kullanılan tutamağı, aynı zaman da kilitleme özelliği oldu. Ebatı araçlar için uygun, illa bagaja koymak zorunda kalmıyorsunuz.”

“Karavan dolabımız küçük olduğu için ek olarak aldık. Karar vermesi zordu, ürün için yorum yoktu. Güzel bir indirimden yararlanıp riski aldık. Kargo hızlıydı, ambalajlama iyidi. Malzeme kalitesi iyi. Fiyat/kalite ürünü. Hemen denedik, çok hızlı soğuttu. Isıtmayı denemedik çünkü soğutucu olarak kullanacağız. Uzun süreli kullanmadık henüz ama tüm süreçten ve ilk denemeden memnun kaldık. Çekinmeden alın.”

Coolist buzdolabının yanında Coolist 12 Litre Taşınabilir Kompresörlü Oto Buzdolabı ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

7. Her arabada olmalı: Romofy Çevirmeli Numaratör

Kalabalık alanlarda aracınızı park ederken telefon numaranızı bırakmanız gerekiyorsa Romofy numaratör hayat kurtarıyor. Estetik metal gövdesi aracınızda modern bir görünüm sağlarken dayanıklılığıyla uzun ömürlü bir kullanım yaşatıyor. Döner mekanizmasıyla numarayı saniyeler içinde ayarlayabiliyor, ön camda çok yer kaplamadan net bir görünürlük elde edebiliyorsunuz. Romofy numaratör, hem şık hem de pratik olmasıyla aracınıza konfor katan ufak ama etkili bir aksesuar.

Kullanıcılar ne diyor?

“Gayet yeterli, amacına uygun sağlam bir ürün. Sıfırdan ona kadar dört set halinde sayılar geliyor ve sayıları kendiniz elinizle kopartarak tablodaki mıknatısa yapıştırıyorsunuz, bu sayede farklı numaraları da aynı anda aynı ürün sayesinde kullanabilirsiniz. Sağlam amacına uygun ve açıklamada belirtildiği gibi.”

“Numaralar magnet ile ürünün metal plaka tarafına yapıştırılıyor. 11 hane numara ve başına telefon simgesi ile tam oldu. Her arabada olması gereken ve acil durumlarda hayat kurtaran bir ürün.”

Romofy numaratörün yanında Jouis Çevirmeli Numaratör ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

8. Temizliği hızlandıran: Black + Decker PV1200AV Araç Süpürgesi

Aracının içini hızlı ve zahmetsizce temizlemek isteyenler için ideal bir seçenek olan Black + Decker araç süpürgesi, 5 metre kablosuyla aracınızın her köşesine ulaşabiliyor. Güçlü siklon teknolojisiyle tozu ve kiri etkili şekilde çeken süpürge, patentli döner ucuyla dar ve zor alanlara zahmetsizce giriyor. Ergonomik tasarımıyla uzun kullanımlarda bile rahatlık veren ürün, hem konforlu hem de hijyenik yolculuklar için aracınızda mutlaka bulunması gereken ürünlerden biri.

Kullanıcılar ne diyor?

“Malzeme kalitesi gerçekten çok iyi. Hortum olması büyük avantaj. Koltuk altlarına kolay giriyor. Deneme yaptım gayet başarılı. Çektiği tozu dışarı vermiyor, filtrelemesi gayet iyi. Daha iyi çekim gücü istiyorsanız şarjlılara yönelebilirsiniz. Ben şarj ile uğraşmak istemediğimden bunu aldım. Şimdilik memnunum.”

“Arabada kullanmak için aldım bu yüzden şarjlı tercih etmedim kullanım süreleri kısa olduğu için. Bu ürün 12 volt girişinden kullanılıyor, araba çalışır durumda kullandım çekiş gücü iyi, yıkanabilir filtresi var, tozu dışarı atmıyor, toz haznesi çıkabiliyor, temizlemesi kolay ve katlandığı için çok yer kaplamıyor.”

Black + Decker araç süpürgesinin yanında Enshall Technology Auhma Model Kablosuz Katlanabilir 2in1 Ultra Çekim Güçlü Mini Araç Süpürgesi ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

9. Telefonları hızlıca şarj eden: Anker Araç Şarj Cihazı

Yolda şarj sıkıntısı çekmemek için en güvenilir çözümlerden biri olan Anker, USB-C ve USB-A çıkışlarıyla aynı anda iki cihazı hızlı şekilde şarj edebiliyor. Sadece 25 dakikada iPhone ya da Samsung gibi Android telefonların şarjını yarıya kadar dolduruyor. PowerIQ teknolojisi sayesinde neredeyse tüm cihazlarla uyumlu olan cihaz, sıcaklığı sürekli takip ederek güvenli bir şarj sağlıyor. Üstelik, kompakt yapısıyla aracınızda yer de kaplamıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Bunlardan 3 tane aldım. Çok iyi çalışıyorlar. Neredeyse telefonunuzu evde şarj etmek gibi. Yaklaşık 3 yıl önce bir tane aldım. O kadar uzun süre dayandı. Yani paranızın karşılığını almadığınızı düşünüyorsanız size ne diyeceğimi bilmiyorum.”

“Tam oturdu yuvaya, sallanmıyor ve güçlü şarj çıkışı tatmin edici derecede hızlı.”

Anker araç şarj cihazının yanında Hepu Type-C Araç İçi Hızlı Şarj Cihazı ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

10. Yaz yolculuklarını keyifli hale getiren: Byens Güneş Önleyici Yan Cam Perde

Sıcak yaz günlerinde çocuklarınızı, evcil hayvanlarınızı ya da kendinizi güneşin zararlı ışınlarından korumak için ideal bir çözüm olan Byens yan cam perde, esnek kumaşıyla tüm araçlara uyuyor ve cam açıkken bile dışarıdan gelen sinek ve böcekleri engelliyor. Kolayca takılıp çıkarılabilmesiyle pratik bir kullanım sunarken yıkanabilir yapısıyla da hijyenik kalıyor. Katlanabilir ve hafif tasarımıyla yer kaplamadan aracınızda taşınabilen ürün, hem güneşten korunmak hem de daha iyi bir yolculuk için vazgeçilmez bir aksesuar!

Kullanıcılar ne diyor?

“Araba ile uzun yolculuk yaparken çok iyi oluyor, arkada çocuklar olduğundan arka camlar için aldım, rahat bir yolculuk yapıyoruz güneş geçirmeden.”

“Yola çıktığımda uzun yolda kızım uyuyor, güneş yüzüne vurduğunda rahatsız oluyordu, ürünü gördüm, ben çok beğendim. Kumaşı ve camı sarması güzel.”

Byens yan cam perdesinin yanında Agubugu Baby 2'li Statik Araç Güneşliği ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

