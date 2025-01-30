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BİM'e Fakir Dikey Süpürge geliyor! 31 Ocak 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada
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BİM'e Fakir Dikey Süpürge geliyor! 31 Ocak 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
30.01.2025 15:37
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BİM Aktüel Kataloğu'nun 31 Ocak 2025 Cuma tarihli yeni sayısı yayınlandı. Katalogta geçen hafta olduğu gibi bu hafta da yok yok! Akıllı televizyon modelleri, pratik mutfak gereçleri, dikey süpürge ve dahası uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. BİM Cuma Aktüel Kataloğu'nda neler var diye merak ediyorsanız, detaylar içeriğimizde sizi bekliyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Fakir dikey süpürge, Kumtel mop, Senna akıllı TV ve dahası

1

Sizin için seçtiklerimiz

Müzik dinleme zevkini gün boyu yaşamanızı sağlayacak Beats kulaklık indirimde, ürünü buradan inceleyebilirsiniz.

HP Victus Gaming Dizüstü Bilgisayar indirimde, burada!

TEFAL dikey süpürgede kaçırılmayacak fiyat! Buradan ürüne göz atabilirsiniz.

BİM'e elektrikli bisikletler geliyor!

2

Her mutfağın ihtiyacı pratik mutfak gereçleri indirimde!

3

4

Sizin için mutfak kategorisinde seçtiklerimiz

Pratik mutfak gereçleri de indirimde, burada!

İndirimdeki yemek takımlarının tümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Karaca, Kütahya Porselen ve dahası burada, indirimli fiyatla satışta!

Pijama takımı, yastık, yorgan...

5

6

Sizin için ev yaşam kategorisinde seçtiklerimiz

Ev giyimde rahatlık arayanlar için indirimdeki pijama takımları burada!

Karaca, TAÇ, Bella Maison... Nevresim takımları da indirimde! Ürünleri incelemek için buraya tıklayın.

Ve çocukları da unutmamışlar!

7

Sizin için oyuncak kategorisinde seçtiklerimiz

Çocuklar için en keyifli boş zaman aktivitesi! İndirimdeki LEGO setlerini görmek için buraya tıklayın.

Hot Wheels, Fisher Price ve daha pek çok oyuncakta kaçırılmayacak fırsat! Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

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