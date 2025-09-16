Ev Yaşam Ev Yaşam
BİM'e Kumtel Fastfryer geliyor! 19 Eylül 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada
BİM'e Kumtel Fastfryer geliyor! 19 Eylül 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek MYNET YAZARI
Akıllı TV, elektrikli süpürge, airfryer, oyuncak ve aklınıza gelebilecek daha pek çok ürün BİM'in 19 Eylül 2025 Cuma Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu ile alışveriş severlerle buluştu. Bu hafta da elektronik, mutfak, ev yaşam ve daha birçok kategoride uygun fiyatlı ürünlerin dikkat çektiği BİM'in Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu'nda neler var diye merak ediyorsanız işte detaylar!

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Elektronik kategorisinde yok yok!

BİM e Kumtel Fastfryer geliyor! 19 Eylül 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada 1

BİM e Kumtel Fastfryer geliyor! 19 Eylül 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada 2

Sizin için elektronik kategorisinde seçtiklerimiz

Film keyfinizi zirveye taşıyacak akıllı televizyon modellerinde fiyatlar en dipte, burada.

Çok satan Greenote elektrikli süpürgede fiyat düştü.Buradan ürüne göz atabilirsiniz.

SMEG'de kaçırılmayacak indirim var, burada.

Ve çocuklarınızı mutlu edecek oyuncaklar

BİM e Kumtel Fastfryer geliyor! 19 Eylül 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada 3

Sizin için oyuncak kategorisinde seçtiklerimiz

Oyuncaklardaki ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

BİM e Kumtel Fastfryer geliyor! 19 Eylül 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada 4

Okul ihtiyaçları BİM'den alınır

BİM e Kumtel Fastfryer geliyor! 19 Eylül 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada 5

Sizin için ofis ve kırtasiye kategorisinde seçtiklerimiz

Kırtasiye ürünlerinde de indirimler var, burada.

North Pasific valizler, düzenleyiciler, hurçlar, saklama kapları ve dahası

BİM e Kumtel Fastfryer geliyor! 19 Eylül 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada 6

Sizin için ev yaşam kategorisinde seçtiklerimiz

Seyahatlerin olmazsa olmazı valizlerde indirim başladı. Buraya tıklayarak indirimdeki ürünleri inceleyebilirsiniz.

Eşyalarınızı pratik bir şekilde muhafaza etmenize yardımcı olacak hurçlarda indirim var. Ürünler burada.

Her mutfağın ihtiyacı pratik mutfak gereçleri

BİM e Kumtel Fastfryer geliyor! 19 Eylül 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada 7

BİM e Kumtel Fastfryer geliyor! 19 Eylül 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada 8

Sizin için mutfak kategorisinde seçtiklerimiz

Evinize düzen getirecek saklama kaplarında indirim devam ediyor. Ürünleri incelemek için buraya tıklayın.

Pratik mutfak gereçlerinde cazip fiyatlar burada sizi bekliyor.

Bu içerik 17 Eylül 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Bim bim aktuel bim aktüel katalog bim aktüel kataloğu bim aktüel ürünler bim aktüel ürünler katalogu
