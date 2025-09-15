Ev Yaşam Ev Yaşam
ŞOK'a 4+1 katlı merdiven geliyor! 17 Eylül 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
ŞOK'a 4+1 katlı merdiven geliyor! 17 Eylül 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Tuğçe Gülçiçek
ŞOK Çarşamba Fırsatları bu hafta da alışveriş severlerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu'nun 17 Eylül 2025 Çarşamba tarihli yeni sayısında yine her ihtiyaca uygun ürünler alışveriş severleri bekliyor. Sizin için ŞOK Haftanın Fırsatları'nın yer aldığı broşüre içeriğimizde yer verdik. Bütçe dostu alışveriş için bakmadan geçmeyin.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

ŞOK Çarşamba Fırsatları'nı merak eden alışveriş tutkunları sizi buraya alalım! ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu'nun 17 Eylül Çarşamba 2025 tarihli bu haftaki yeni sayısı yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK Çarşamba Fırsatları'nı keşfetmek ve indirimli alışveriş keyfi yaşamak isteyenler için ŞOK broşürüne içeriğimizde yer verdik. Detaylar için okumaya devam edin.

4 + 1 merdiven 799 TL!

ŞOK a 4+1 katlı merdiven geliyor! 17 Eylül 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 1

Merdivenlerdeki indirimlere buradan ulaşabilirsiniz.

Yapıştırıcılarda indirim başladı! Ürünler burada.

Gıda ürünlerinde indirim var

ŞOK a 4+1 katlı merdiven geliyor! 17 Eylül 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 2

Sizin için gıda kategorisinde seçtiklerimiz

Gıda kategorisinde indirimli ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

Atıştırmalıklarda indirim başladı. Ürünler burada.

Asperox Spark Diamond Plus sadece 199 TL!

ŞOK a 4+1 katlı merdiven geliyor! 17 Eylül 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 3

ŞOK a 4+1 katlı merdiven geliyor! 17 Eylül 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 4

Sizin için hijyen kategorisinde seçtiklerimiz

Deterjanlarda indirim devam ediyor. Buradan ürünlere ulaşabilirsiniz.

Beylerin tercihi! Tıraş makinelerinde indirimler burada.

Stok yapmanın tam zamanı! Bebek beklerinde indirimleri incelemek için buraya tıklayın.

ŞOK a 4+1 katlı merdiven geliyor! 17 Eylül 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 5

Ve çocukların yüzünü güldürecek oyuncaklar

ŞOK a 4+1 katlı merdiven geliyor! 17 Eylül 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 6

Sizin için oyuncak kategorisinde seçtiklerimiz

Çocukları mutlu etmenin en kolay yolu! Oyuncaklardaki indirim burada.

7'den 70'e herkesin tercihi LEGO'larda indirim var. Ürünler burada.

Ve kazan kazan fırsatı

ŞOK a 4+1 katlı merdiven geliyor! 17 Eylül 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 7

Bu içerik 15 Eylül 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

