ŞOK'a 4+1 katlı merdiven geliyor! 17 Eylül 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

ŞOK Çarşamba Fırsatları'nı merak eden alışveriş tutkunları sizi buraya alalım! ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu'nun 17 Eylül Çarşamba 2025 tarihli bu haftaki yeni sayısı yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK Çarşamba Fırsatları'nı keşfetmek ve indirimli alışveriş keyfi yaşamak isteyenler için ŞOK broşürüne içeriğimizde yer verdik. Detaylar için okumaya devam edin.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

4 + 1 merdiven 799 TL!

Sizin için seçtiklerimiz

Merdivenlerdeki indirimlere buradan ulaşabilirsiniz.

Yapıştırıcılarda indirim başladı! Ürünler burada.

Gıda ürünlerinde indirim var

Sizin için gıda kategorisinde seçtiklerimiz

Gıda kategorisinde indirimli ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

Atıştırmalıklarda indirim başladı. Ürünler burada.

Asperox Spark Diamond Plus sadece 199 TL!

Sizin için hijyen kategorisinde seçtiklerimiz

Deterjanlarda indirim devam ediyor. Buradan ürünlere ulaşabilirsiniz.

Beylerin tercihi! Tıraş makinelerinde indirimler burada.

Stok yapmanın tam zamanı! Bebek beklerinde indirimleri incelemek için buraya tıklayın.

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Ve çocukların yüzünü güldürecek oyuncaklar

Sizin için oyuncak kategorisinde seçtiklerimiz

Çocukları mutlu etmenin en kolay yolu! Oyuncaklardaki indirim burada.

7'den 70'e herkesin tercihi LEGO'larda indirim var. Ürünler burada.

Ve kazan kazan fırsatı

Bu içerik 15 Eylül 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.