Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'na özel indirimdeki mutfak ürünleri

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları, kaliteli ve işlevsel mutfak ürünlerini uygun fiyatlarla almak için harika bir zaman! İndirim döneminde öne çıkan ürünler arasında yemek hazırlığını hızlandıran küçük ev aletlerinden, düzenli bir mutfak için saklama çözümlerine kadar birçok seçenek yer alıyor. Biz de sizin için bu fırsatları değerlendirebileceğiniz öne çıkan ürünleri listeledik. İşte, hem sağlıklı hem de pratik yemekler hazırlamanıza yardımcı olacak indirimdeki mutfak ürünleri!

1. Aile boyu pratiklik: Philips HD9650/90 XXL Airfryer (7,3 l)

Kalabalık sofraları kolayca hazırlamak için birebir olan Philips XXL Airfryer, 7,3 litrelik geniş haznesiyle bütün bir tavuğu ya da bol porsiyon kızartmaları tek seferde pişiriyor. Rapid Air teknolojisi sayesinde yemekler çıtır çıtır olurken Fat Removal sistemi fazla yağı ayırarak daha sağlıklı sonuçlar sunuyor. Sıcak Tutma moduyla yemekleriniz 30 dakikaya kadar ideal sıcaklığında kalırken QuickClean özelliği ve bulaşık makinesinde yıkanabilir parçalarıyla da temizlik işi neredeyse zahmetsiz hale geliyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Ürünü 19 Kasım 2024'te aldım. Aldığım tarihten beri sürekli kullanıyorum. Çok memnunum. Fırın kullanmayı bıraktım bu ürünü daha çok kullandığım için. İndirimde çok uyguna aldım. Boyutu da çok iyi, biraz yer kaplıyor, içine 1 bütün tavuk sığıyor. Kesinlikle tavsiye ederim. Fiyatını hak eden bir ürün.”

“Donmuş hazır patates kullandım. Gerçekten sonuç çok başarılı, dışı çıtır içi pişmiş patates oldu. "Buna ne gerek var fırın var." sakın demeyin. Fırın gerçek çıtır patates yapamıyor ama ötesinde zaman konusu da sıkıntılı. Yine ilave olarak tüm parçaların ayrı çıkması da temizlik anlamında çok iyi. ”

2. Hızlı ve zahmetsiz: Braun Multiquick 9 Blender Seti

Mutfakta her işe koşacak bir yardımcı arıyorsanız Braun Multiquick 9 tam size göre! 1200 watt’lık güçlü motoru ve farklı hız seçenekleriyle yemeklerde istediğiniz kıvama saniyeler içinde ulaşabiliyorsunuz. Çırpma, doğrama ya da püre hazırlama işlemlerinde tek tuşla hız ayarı yapabilir, SplashControl teknolojisiyle mutfağınızı kirletmeden işinizi bitirebilirsiniz. Ergonomik ve yumuşak tutuşlu sapı uzun süreli kullanımlarda bile rahatlık sağlarken farklı EasyClick aksesuarlarıyla da tek hareketle birbiri arasında geçiş yapmanızı mümkün kılıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Gayet güzel bir ürün. Birçok aparatı var, herhangi bir sorun çıkmadı, tavsiye ederim.”

“Muhteşem bir ürün, fiyat performans, gerçekten değer, alınıp kullanılmasını tavsiye ederim.”

3. Keskinliğin şıklıkla buluştuğu: Tefal Ice Force Ahşap Bloklu 6 Parça Bıçak Seti

Mutfakta kesme ve doğrama işlerini kolaylaştıran Tefal Ice Force bıçak seti, dayanıklılığı ve estetik tasarımıyla öne çıkıyor. Alman paslanmaz çeliğinden üretilen bu bıçaklar, uzun süre keskinliğini koruyarak her kullanımda güven veriyor. 5 farklı bıçak seçeneği sayesinde ekmekten sebzeye, etten balığa kadar her gıda için ideal bir çözüm yaratan setin ahşap bloğu ise hem düzenli saklama hem de mutfağınıza dekoratif bir dokunuş oluyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Tasarım güzel. Ergonomik, kullanımı rahat. Keskinliğini çok uzun süre koruyor (20 cm şef bıçağını yaklaşık 1 senedir kullanıyorum). Çelik biraz yumuşak, özenli kullanmak gerekir.”

“Ice Force bıçaklarımı birkaç gündür kullanıyorum ve onlardan çok memnunum. Çok pratikler, iyi tasarlanmışlar, iyi dengelenmişler ve hassas kesim sonuçları sağlıyorlar. Beşinin de keskinliğine hayran kaldım. Ayrıca, onları elinizin altında bulundurmak için mükemmel olan muhteşem ve sağlam bir ahşap kutuda sunuluyorlar. Son zamanlarda yaptığım en iyi alışverişlerden biri.”

4. Dayanıklı ve hijyenik: SHG Home 304 Paslanmaz Çelik Kesme Tahtası, Saklama Kılıfı ve Silikon Kaydırmaz Mat Seti

Hem zarif hem de sağlıklı bir seçenek olan 23x34 cm boyutundaki SHG Home paslanmaz çelik kesme tahtası, bıçak dostu yüzeyiyle keskinliğini uzun süre korumaya yarıyor. Gözeneksiz yapısıyla bakteri barındırmazken bulaşık makinesinde de sorunsuzca temizlenebiliyor. Çift taraflı kullanım özelliğiyle et, sebze ya da balık hazırlarken çapraz bulaşma riskini de ortadan kaldıran kesme tahtasının yanında gelen kaymaz silikon matı ise kesim sırasında güvenli ve sabit bir kullanım sunuyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“İnanılmaz güzel bir ürün . Ahşap ya da plastik kesme tahtalarımı sürekli değiştiriyordum. Özellikle keskin kokulu bazı sebzelerin kokusu yıkansa bile kalıyordu. Ancak bu ürün ömürlük, sıfır koku, tertemiz, 10'larca kesme tahtası kullanmama gerek kalmadı. Tasarımı görüntüsü de çok şık. Benim gibi hijyen ve koku hassasiyetiniz varsa şiddetle tavsiye ediyorum.”

“Kaliteli ve sağlam bir ürün. Paslanmaz çelik yüzeyi hijyenik ve temizlemesi kolay, makinede yıkadım. Silikon kaydırmaz mat sayesinde sabit duruyor. Çift taraflı ve farklı yüzey desenleri olması çok amaçlı kullanılabilmesini sağlıyor. Tasarımı şık ve kullanışlı, kesinlikle tavsiye ederim.”

5. Lezzeti ikiye katlayan: Lava Döküm Yuvarlak Tencere (28 cm)

Kalabalık sofralar için tasarlanan 6,71 litre hacimli Lava döküm tencere, ısıyı eşit şekilde dağıtarak yemeklerinizi kusursuz bir şekilde pişiriyor. Hem ocakta hem fırında kullanılabilen bu tencere, üç kat emaye kaplamasıyla uzun ömürlü ve estetik bir görünüme sahip. Sıcağı uzun süre koruma özelliğiyle yemekleri sofrada dahi sıcak tutan Lava döküm tencere, sağlamlığı ve tasarımıyla nesiller boyu kullanılacak bir mutfak aracı!

Kullanıcılar ne diyor?

“Çok güzel bir ürün, çok hızlı kargo. Renk muhteşem, yemekler hem çabuk pişiyor hem de daha lezzetli oluyor. Çok teşekkürler.”

“Harika bir ürün, eşim çok beğendi. Alacaklara tavsiyemiz bu tencere kesinlikle çok çok büyük. Orta boy günlük kullanım için istiyorsanız bir küçük boyu 24 cm'lik olanı alın. Bu daha çok kalabalık aileler veya misafirler gelince kullanmak için olabilir.”

6. Gıdaları uzun süre bozulmadan saklayın: Pasabahce Zest Click Lock Kavanoz

Mutfakta düzeni sevenler için ideal bir seçenek olan Paşabahçe Breakfast kavanoz seti, baklagillerden kahveye kadar her türlü kuru gıdayı uzun süre taze tutuyor. BPA içermeyen gıda sınıfı cam yapısı sayesinde güvenle kullanabilen setin 1480 cc'lik boyutuyla mutfakta pratik bir depolama çözümü elde edebilirsiniz. Kapaklarıyla yiyeceklerin bayatlamasını önleyen Pasabahce Zest Click Lock Kavanoz, çok kullanışlı bir set!

Kullanıcılar ne diyor?

“Keşke daha çok alsaymışım. Parasını sonuna kadar hak ediyor. Kullanımı kolay. Tavsiye ederim.”

“Gayet güzel ve kaliteli bir ürün. Umarım kapak kısmındaki vakum sistemi de uzun ömürlü olur.”

7. Köpüklü kahve keyif: Arzum Okka Minio Türk Kahvesi Makinesi

Yarım litrelik kapasitesiyle 1-4 fincan arası kahve servisi yapabilme özelliği sunan Arzum Okka Minio kahve makinesi, özel olarak tasarlanmış akıllı taşma önleyici sistemiyle güvenli bir pişirme deneyimi yaşatırken çabuk temizlenebilir özelliğiyle de pratik bir kullanım sağlıyor. Sağ ve sol el kullanımına uygun çift akıtma ağızlı cezveye sahip olan cihaz, patentli enerji iletim tabanıyla da kolay ve güvenli bir şekilde temizlenebiliyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“2 yıldır kullanıyoruz. Yeğenime aldım. Türk kahvesi külde yapılsa böyle olur. Tavsiye ediyorum.”

“Türk kahvesi içmeyi seven ancak cezve başında beklemekten hoşlanmayan biri olarak satın aldım ve aşırı beğendim. Cezveyle aynı lezzet ve köpükte kahve yapıyor hem de sadece 1 dakikada. Sizin tek yapmanız gereken soğuk su ve kahveyi koyup topaklar dağılana kadar karıştırmak ve ardından makineye takıp butona basmak.”

8. Mutfakta doğru ölçümlerin anahtarı: Bluefox Paslanmaz Çelik Yüzeyli Dijital Mutfak Terazisi

Bluefox markasının çelik yüzeyli dijital mutfak terazisi, 5 kg'a kadar ölçüm yapabilme kapasitesi, yüksek hassasiyetli sensörü ve 5 farklı birim dönüştürme özelliği ile tariflerinizde mükemmel sonuçlar elde etmenize yardımcı oluyor. Gıda sınıfı paslanmaz çelik yüzeyiyle hijyenik ve hızlı bir şekilde temizlenen terazinin büyük ve arkadan aydınlatmalı bir LCD ekranı bulunuyor. Otomatik kapanma özelliği ve aşırı yük ile düşük pil göstergesi de olan terazi, diyet yapanlar ve yediğine dikkat edenler için oldukça kullanışlı bir ürün.

Kullanıcılar ne diyor?

“Gayet güzel ve kullanışlı bir ürün. Yıllardır kullanıyorum, şu ana kadar bir problem yaşamadım. Gayet güzel tartıyor, tavsiye ederim.”

“Ürün açıklamalara tamamen uygun, hassas ölçüm yapıyor ve paslanmaz çelik yüzeyi oldukça şık. Kullanımı kolay, ekranı net okunuyor ve dara fonksiyonu sorunsuz çalışıyor.”

9. Uzun süre tazelik için: Zwilling Fresh and Save Vakumlu Başlangıç Seti

Yiyeceklerinizi taptaze saklamak isteyenler için Zwilling’in vakumlu başlangıç seti harika bir çözüm sunuyor. Vakum pompasıyla havayı saniyeler içinde çekerek gıdaların ömrünü 5 kata kadar uzatan setin borosilikat cam kapları, fırında, mikrodalgada ve bulaşık makinesinde güvenle kullanılabiliyor; BPA’sız vakum poşetleri ise dondurucuya ve sous vide pişirmeye uygun. Hem düzenli hem de sağlıklı bir mutfak için çok yönlü bir set olan Zwilling, uygulama entegrasyonu ile yiyeceklerin raf ömrünü takip etmeyi de mümkün kılıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“İyi ki almışım, ürünleri gerçekten uzun süre muhafaza edebiliyorum. Biraz olsun israf etmenin önüne geçebildim sayesinde. Çalışan bir kadın olduğum için hem bazı şeyleri önden hazırlamama teşvik etmiş oldu hem de rahat ettim. Bir sürü parça da ekledim aldıktan sonra.”

“Tek kutu içinde vakum cihazı, şarj kablosu, bir adet M boy cam saklama kabı, bir adet S boy cam saklama kabı, ikişer adet küçük ve orta boy vakumlu torba, torba için sıvı vakumlama parçası ve torba kilitleyicisi mevcut.”

10. Çay keyfini artıran: Sinbo Elektrikli Çay Makinesi

Sıcak çayını her daim hazır tutmak isteyenler için Sinbo çay makinesi oldukça pratik bir seçenek. Paslanmaz çelikten üretilmiş üst demlik, çayın uzun süre sıcak kalmasını sağlıyor ve sağlam yapısıyla uzun ömürlü kullanım sunuyor. Otomatik kapanma ve susuz çalışmayı önleme özellikleri sayesinde güvenli bir deneyim yaşatan Sinbo çay makinesi, kablodan bağımsız kullanımı, ışıklı açma-kapama anahtarı ve kablo saklama yuvası ile mutfakta hem işlevsel hem de estetik bir ürün.

Kullanıcılar ne diyor?

“Ürün kalitesi güzel, memnun kaldım. Gündelik kullanım ve hediye için çok uygun fiyat. fiyatına göre de kalitesi yüksek bir ürün.”

“Çok iyi, iş yerine aldım, gayet güzel, çelik. Kendinden kaynağında kapanıyor, su bitince otomatik kapanıyor, çayı da gayet lezzetli, temizliği kolay, sağlam kutulu ve hızlı geldi. Gözünüz kapalı alabilirsiniz, biz çok beğendik.”

Bu içerik 12 Eylül 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.