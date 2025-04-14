Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
BİM'e Nautica akıllı tartı geliyor! 18 Nisan 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

BİM'e Nautica akıllı tartı geliyor! 18 Nisan 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek MYNET YAZARI
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu'nun 18 Nisan Cuma tarihli yeni sayısını merak edenler buraya! Sizin için BİM raflarında bir hafta boyunca yer alacak indirimli ürünleri içeren BİM Cuma Aktüel Kataloğu'na bu içeriğimizde yer verdik. Gelin bakalım BİM'de bu hafta neler var? İşte detaylar...

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Nautica akıllı tartı 590 TL ile sizi bekliyor!

2

Sizin için mutfak kategorisinde seçtiklerimiz

Blender setleri indirimde, ürünleri buradan inceleyebilirsiniz.

Kahve tiryakilerinin favorisi olacak kahve makineleri indirime girdi. Ürünleri buradan inceleyebilirsiniz.

Elektrikli süpürgelerdeki indirimleri kaçırmamak için acele edin. Ürünler burada.

Cep telefonu, akıllı TV, kulaklık ve dahası

1

Sizin için elektronik kategorisinde seçtiklerimiz

Laptoplardaki indirimler kaçmaz! Ürünleri incelemek için buraya tıklayın.

Müzik keyfinizi zirveye taşıyacak kulaklıklar indirimde, burada.

Hoparlörlerde indirim başladı. Ürünler indirimde, burada.

Ve çocukların yüzünü güldürecek oyuncaklar

3

Sizin için oyuncak kategorisinde seçtiklerimiz

Oyuncak kategorisinde indirimli tüm ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

Her yaş grubuna hitap eden LEGO'larda indirimler burada.

3 bardaklı termos 549 TL!

4

Sizin için oyuncak kategorisinde seçtiklerimiz

Termoslardaki indirimleri kaçırmamak için acele edin! Ürünler burada.

Boy boy çeşit çeşit su şişeleri indirimde, burada.

Nakit ihtiyacınız varsa 75.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

728x90

Kiğılı tişört 329 TL

5

Sizin için moda kategorisinde seçtiklerimiz

Adidas spor ayakkabılarda indirimler var. Ürünlerdeki indirimleri burada bulabilirsiniz.

Columbia indirimleri burada.

Hem şık hem dayanıklı! Camper indirimlerinden faydalanmak için buraya tıklayın.

Pratik mutfak gereçlerinde indirimler başladı!

6

7

Sizin için mutfak kategorisinde seçtiklerimiz

Pratik mutfak gereçlerindeki indirimleri kaçırmamak için acele edin. İndirimdeki ürünler burada.

Yemek takımlarındaki indirimler burada.

Bu içerik 14 Nisan 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Mynet kullanıcılarına özel! Geri ödeme yok, kolay ve hızlı başvuru...

Mynet kullanıcılarına özel! Geri ödeme yok, kolay ve hızlı başvuru...

 Modern ve dinamik bir koku: Versace Dylan Blue! Bugüne özel indirimde

Modern ve dinamik bir koku: Versace Dylan Blue! Bugüne özel indirimde

 Ömür boyu garantili! Stanley'in çok sevilen o modelinde fırsat var

Ömür boyu garantili! Stanley'in çok sevilen o modelinde fırsat var

 Columbia montta dev fırsat! Soğuk havalara karşı hafif ve etkili koruma...

Columbia montta dev fırsat! Soğuk havalara karşı hafif ve etkili koruma...

 Hem çocukların hem yetişkinlerin favorisi!

Hem çocukların hem yetişkinlerin favorisi!

Deneyince "Gerçekten bu kadar etkili miymiş?" diyeceksiniz...

Deneyince "Gerçekten bu kadar etkili miymiş?" diyeceksiniz...

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
Bim bim aktuel bim aktüel katalog bim aktüel kataloğu bim aktüel ürünler bim aktüel ürünler katalogu
İş birliği İçerikleri
Columbia montta dev fırsat! Soğuk havalara karşı hafif ve etkili koruma...

Columbia montta dev fırsat! Soğuk havalara karşı hafif ve etkili koruma...

Hem çocukların hem yetişkinlerin favorisi!

Hem çocukların hem yetişkinlerin favorisi!

Deneyince "Gerçekten bu kadar etkili miymiş?" diyeceksiniz...

Deneyince "Gerçekten bu kadar etkili miymiş?" diyeceksiniz...

Ömür boyu garantili! Stanley'in çok sevilen o modelinde fırsat var

Ömür boyu garantili! Stanley'in çok sevilen o modelinde fırsat var

eSIM hakkında bilmeniz gereken her şey burada!

eSIM hakkında bilmeniz gereken her şey burada!

Giy ve çık rahatlığı bir başka! Levis'ta fiyatlar düştü

Giy ve çık rahatlığı bir başka! Levis'ta fiyatlar düştü

Giy ve çık rahatlığı bir başka! Levis'ta fiyatlar düştü

Giy ve çık rahatlığı bir başka! Levis'ta fiyatlar düştü

Bahar temizliğini ertelemeyin! İşte az efor ile maksimum temizlik...

Bahar temizliğini ertelemeyin! İşte az efor ile maksimum temizlik...

En uygun araç kiralama nasıl yapılır? Tüm ipuçları burada

En uygun araç kiralama nasıl yapılır? Tüm ipuçları burada

A101'e Samsung akıllı televizyonlar geliyor!

A101'e Samsung akıllı televizyonlar geliyor!

Saç dökülmesine elveda demenizi sağlayacak en etkili ürünler

Saç dökülmesine elveda demenizi sağlayacak en etkili ürünler

Rahat ve hafif! Crocs'un çok satan spor ayakkabısı indirime girdi

Rahat ve hafif! Crocs'un çok satan spor ayakkabısı indirime girdi

Rahat ve hafif! Crocs'un çok satan spor ayakkabısı indirime girdi

Rahat ve hafif! Crocs'un çok satan spor ayakkabısı indirime girdi

Adidas, Puma, Eastpak... Hafif, şık ve fonksiyonel sırt çantaları burada

Adidas, Puma, Eastpak... Hafif, şık ve fonksiyonel sırt çantaları burada

Sezon sonu indirimleri başladı! İşte kaçırmamanız gereken parçalar

Sezon sonu indirimleri başladı! İşte kaçırmamanız gereken parçalar

Uygun fiyatlı otel rezervasyonu yapmanın en etkili 5 yolu!

Uygun fiyatlı otel rezervasyonu yapmanın en etkili 5 yolu!

Sadelikten hoşlanan kadınların çok beğendiği kol saati modelleri

Sadelikten hoşlanan kadınların çok beğendiği kol saati modelleri

Modern ve dinamik bir koku: Versace Dylan Blue! Bugüne özel indirimde

Modern ve dinamik bir koku: Versace Dylan Blue! Bugüne özel indirimde

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
Columbia montta dev fırsat! Soğuk havalara karşı hafif ve etkili koruma...

Columbia montta dev fırsat! Soğuk havalara karşı hafif ve etkili koruma...

Hem çocukların hem yetişkinlerin favorisi!

Hem çocukların hem yetişkinlerin favorisi!

Ömür boyu garantili! Stanley'in çok sevilen o modelinde fırsat var

Ömür boyu garantili! Stanley'in çok sevilen o modelinde fırsat var

Giy ve çık rahatlığı bir başka! Levis'ta fiyatlar düştü

Giy ve çık rahatlığı bir başka! Levis'ta fiyatlar düştü

A101'e Samsung akıllı televizyonlar geliyor!

A101'e Samsung akıllı televizyonlar geliyor!

Rahat ve hafif! Crocs'un çok satan spor ayakkabısı indirime girdi

Rahat ve hafif! Crocs'un çok satan spor ayakkabısı indirime girdi

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Kırklareli'nin Longoz Ormanları bahara merhaba dedi

Longoz Ormanlarına bahar geldi

9 ilde FETÖ için düğmeye basıldı: Çok sayıda gözaltı var

9 ilde FETÖ için düğmeye basıldı: Çok sayıda gözaltı var

Mahalleliyi ayağa kaldıran karar! Mahkeme kararına rağmen trafo binası yıkılmayınca tepki gösterdiler

Mahalleliyi ayağa kaldıran karar! Mahkeme kararına rağmen trafo binası yıkılmayınca tepki gösterdiler

Kümbet Yaylası'nda ilkbaharda yağan karda snowboard keyfi yaşadılar

Kümbet Yaylası'nda ilkbaharda yağan karda snowboard keyfi yaşadılar

Sinop'ta ayılar arı kovanlarına zarar verdi

Sinop'ta ayılar arı kovanlarına zarar verdi

Ayasofya'nın ana kubbesinde tarihi restorasyon başlıyor

Ayasofya'nın ana kubbesinde tarihi restorasyon başlıyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.