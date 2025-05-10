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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç 'Terörsüz Türkiye' için noktayı koydu: Pazarlık yok!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, 'Terörsüz Türkiye' sürecine değinerek, "Tüm devlet kurumları, koordineli ve hedefe kilitlenmiş durumda. Farklı aktörlerin devreye girdiği olacaktır. Terörün her türlüsünün ülkeden yok olmasını istiyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç 'Terörsüz Türkiye' için noktayı koydu: Pazarlık yok!
Devrim Karadağ

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, CNN Türk'te Hakan Çelik'in gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

"TERÖR TEHDİDİN OLMADIĞI BİR TÜRKİYE"

Terörsüz Türkiye için atılan adımları değerlendiren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç," Süreci izliyoruz. Yapılan görüşmeler kamuoyuna yansıyor. Silahların terk edilmesi gerekiyor. Silahla yapılan hiçbir eylemin olmaması gerekiyor. Zaman zaman zor dönemler oluyor, olacak. Kararlı olarak, terör tehdidinin olmadığı bir Türkiye'de yaşamayı arzuluyoruz. Herkesin üzerine düşen sorumlulular var. Takip ettiğimiz kadarıyla kararlı bir duruş var. " dedi.

"PAZARLIK YOK"

Akif Çağatay Kılıç, "Şu anda geldiğimiz noktada, kongrelerin toplandığı, kararların aldığı belirtiliyor. Kuvvetli bir iradeyle duruşun devam etmesi gerekiyor. Bazen hükümetimize bu noktada muhalif olan kesimlerin 'biz taviz mi veriliyor' sözleri oluyor. Burada önemli olan, sabırlı ve sakin bir şekilde süreci yönetmek. Burada ne bir taviz ne de bir pazarlık var. Hassas yönetilmesi gereken durumlar var." şeklinde konuştu.

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"TÜM DEVLET KURUMLARI HEDEFE KİLİTLENMİŞ DURUMDA"

"Suriye'deki süreci hepimiz takip ediyoruz" diyen Akif Çağatay Kılıç, "Orada da yönetimin PKK'ya karşı önemli bir duruşu var. Hassas bir süreç. Mahremiyet içinde yönetilmesi gereken bir süreçten geçiyoruz. Tüm devlet kurumları, koordineli ve hedefe kilitlenmiş durumda. Farklı aktörlerin devreye girdiği olacaktır. Terörün her türlüsünün ülkeden yok olmasını istiyoruz." dedi.

"TRUMP'IN DOĞRUDAN TÜRKİYE'YE GELME ARZUSU VAR"

Türkiye - ABD ilişkilerine değinen Akif Çağatay Kılıç, "Trump'ın doğrudan Türkiye'ye gelme arzusu var. Onun da yoğun programları var, Cumhurbaşkanımızın da programları var." dedi.

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"TÜRKİYE'YE KARŞI BAKIŞI ZEHİRLİYORLAR"

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunca kabul edilen 2023-2024 Türkiye Raporu'na ilişkin konuşan Kılıç, "Malesef Türkiye'ye karşı ön yargıları olan ülkelerin lobi yaptıkları, bakışı zehirlemeye çalıştıklarını biliyoruz. Milletvekillerinin de bilgi sahibi olarak değil, gerçeği yansıtmayan lakırtılara göre hareket ettiklerini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

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"PAKİSTAN'LA ÖZEL BİR YAKINLIĞIMIZ VAR"

Hindistan ve Pakistan arasında savaşa değinen Kılıç, "Burada net bir şekilde gerilimin olmaması gerektiğini düşüyoruz. Bu konuda Pakistan ile özel bir yakınlığımız da var. Yükselecek olan bir askeri atmosferin kimseye faydası olmayacağını söylüyoruz. Türkiye arabuluculuk konusunda bir çaba ortaya koyuyor." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Akif Çağatay Kılıç Terörsüz Türkiye
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