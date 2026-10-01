Dijipol Rehberi: Araç yenilemesinde zorunlu trafik sigortası nasıl karşılaştırılır?

Karşılaştırmaya başlamadan önce mevcut poliçeyi ve ruhsatı yan yana açmak işe yarar. Böylece yenileme sırasında aktarılması gereken bilgiler tahminle değil, belge üzerinden kontrol edilir. Birkaç dakikalık hazırlık, farklı teklifleri aynı zeminde incelemeyi ve kararın nedenini daha sonra hatırlamayı kolaylaştırır.

Yenileme tarihini ve araç bilgilerini doğrulayın

İlk adım, mevcut poliçede yazan başlangıç ve bitiş tarihlerini kontrol etmektir. Hatırlatıcıyı son güne değil, yenileme için zaman bırakacak bir tarihe kurmak; bilgileri gözden geçirmek, teklifleri okumak ve gerektiğinde eksikleri tamamlamak için alan açar. Tarih yaklaşmadan yapılan bu hazırlık, aceleyle yalnızca tanıdık seçeneğe yönelme ihtimalini azaltır.

Teklif ekranında plaka, ruhsat seri bilgisi, araç kullanım türü ve araç sahibine ilişkin alanlar bulunabilir. Her bilgi her ekranda aynı biçimde sorulmayabilir; esas alınması gereken ruhsat ve poliçe kayıtlarıdır. Aracın el değiştirmesi, kullanım biçiminin değişmesi ya da ruhsattaki bilginin güncellenmesi gibi durumlarda eski poliçedeki veriyi düşünmeden kopyalamak doğru sonuç vermeyebilir. Önce belgedeki güncel durumu kontrol etmek, sonra teklif formuna aktarmak gerekir.

Bilgi girişi tamamlandığında özet ekranını yeniden okumak iyi bir alışkanlıktır. Plaka, sigortalı, araç türü ve talep edilen başlangıç tarihi birlikte kontrol edilir. Bir karakterlik yazım hatası bile teklifin başka araç ya da kişi için hazırlanmış gibi görünmesine yol açabileceğinden, işlem onaylanmadan önce son ekrandaki bilgilerin başvuru belgeleriyle örtüştüğünden emin olunmalıdır.

Fiyatı tek başına karar ölçütü yapmayın

Zorunlu trafik sigortası, motorlu aracın işletilmesiyle bağlantılı hukuki sorumluluk için düzenlenir. SEDDK tarafından yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları, poliçenin hangi sorumluluk ve teminat çerçevesinde çalıştığını açıklayan temel metinlerden biridir. Bu çerçeve, aracın kendi hasarını kapsayan kasko ile aynı değildir; iki ürünü birbirinin yerine koymamak gerekir.

Teklifleri incelerken her birinin aynı araç, kişi ve başlangıç tarihi üzerinden alındığını teyit edin. Sonra poliçe özeti, teminat başlıkları, varsa ödeme planı ve teklifin hangi tarihe kadar geçerli olduğu gibi bilgileri karşılaştırın. Bu ayrıntılar teklif ekranında veya poliçe taslağında farklı biçimde gösterilebilir; önemli olan, karar verirken hangi koşulu kabul ettiğinizi açıkça görebilmektir.

Bir teklifin daha düşük görünmesi tek başına daha uygun olduğu anlamına gelmez. Bilgi alanları farklı doldurulmuşsa sonuçları doğrudan kıyaslamak yanıltıcı olur. Teklifleri aynı veri setiyle yeniden almak, aradaki farkı anlamayı sağlar. Prim tutarı araç, kişi ve poliçe koşullarına bağlı olarak değiştiği için sabit bir bedel üzerinden genelleme yapmak doğru değildir.

Teklifleri aynı veriyle yan yana okuyun

Karşılaştırma sırasında önce poliçenin taraflarına ve kapsama ilişkin özeti okuyun; ardından ödeme koşullarını ve işlem adımlarını inceleyin. Başlangıç tarihi, teklifin geçerliliği ve ödeme tamamlanınca hangi belgenin iletileceği gibi ayrıntılar da kararın parçasıdır. Ekrandaki kısa başlıklar yeterli görünmüyorsa poliçe taslağındaki açıklamaları açın ve anlaşılmayan koşulu işlemden önce sorun.

Birden fazla seçeneği aynı bilgilerle görmek, fiyat farkının yanında koşul farkını da fark etmeye yardım eder. Bu aşamada Dijipol üzerinden zorunlu trafik sigortası seçeneklerini incelemek, teklifleri ortak bir karşılaştırma akışında değerlendirmek isteyen sürücüler için bir başlangıç noktası olabilir. Teklif seçimi ve satın alma kararı yine poliçenin kendi bilgileri okunarak verilmelidir.

Karşılaştırma notunu kısa tutun: her teklifin hangi araç bilgisiyle alındığını, başlangıç tarihini, temel teminat özetini ve ödeme planını kaydedin. Bu not, yenileme döneminde sadece ekrandaki en belirgin sayıya göre karar vermeyi önler. Aynı zamanda sonraki dönemde hangi koşulların değiştiğini görmek için bir başvuru kaydı oluşturur.

Karşılaştırma ekranından alınan çıktıyı, mevcut poliçeyle birlikte saklamak da yararlıdır. Böylece teklifin hangi tarihte ve hangi bilgilerle oluşturulduğu daha sonra hatırlanır. Teklif henüz poliçeye dönüşmediyse, bu belgeyi yürürlükte olan güvenceyle karıştırmamak gerekir. Seçilen seçeneğin düzenlenip düzenlenmediği ve poliçenin hangi tarihten itibaren geçerli olduğu ayrıca kontrol edilmelidir.

Onaydan önce son kontrolü yapın

İşlemi tamamlamadan önce poliçe taslağındaki kişi ve araç bilgilerinin doğru olduğuna, başlangıç tarihinin beklentiyle uyuştuğuna ve ödeme koşullarının anlaşıldığına bakın. Düzenlenen poliçe belgesini indirip erişilebilir bir yerde saklayın; bitiş tarihini takvime ekleyin. Bu iki basit adım, hem belgeye ihtiyaç duyulduğunda aramayı hem de gelecek yenilemeyi planlamayı kolaylaştırır.

Sorunuz varsa karar vermeden önce teklifi hazırlayan yetkili kanaldan açıklama isteyin. Özellikle kapsamın nasıl işlediği konusunda yalnızca kısa teklif başlığına güvenmek yerine poliçedeki açıklamayı okuyun. Zorunlu trafik sigortasının genel çerçevesi resmî genel şartlarda yer alırken, kişiye ve araca özel teklif ayrıntıları poliçe üzerinde görülür.

Yenileme dönemini telaşa çevirmeden yönetmenin yolu, tarihi önceden izlemek, bilgileri belgeyle doğrulamak ve teklifleri aynı koşullarda karşılaştırmaktır. Bu yaklaşım, kararın yalnızca görünen tutara değil, kabul edilen poliçe bilgilerine dayanmasını sağlar.

İşlem bittikten sonra poliçeyi, ödeme kaydını ve teklif karşılaştırma notunu aynı dijital klasörde bulundurmak, başvuru ya da sonraki yenilemede bilgi arama süresini kısaltır. Kişisel belgeleri paylaşırken güvenli kanalları kullanmak ve kullanılmayan taslakları ayırt etmek de düzenli bir dosya arşivinin parçasıdır.

#işbirliği