Doğalgaz faturasına son! Kışın ısınmanın, yazın serinlemenin en tasarruflu yolu ısı pompası sistemi

Artan enerji maliyetleri ve doğalgaz faturaları ev ekonomisini her geçen gün daha fazla zorluyor. Ancak hem ısınma hem de soğutma ihtiyacını tek bir cihazla, üstelik yüksek enerji tasarrufuyla çözebileceğinizi söylesek? İşte geleceğin ısıtma teknolojisi: Isı pompası.

Isı pompası nedir?

Isı pompası, aslında evinizdeki buzdolabının çalışma mantığıyla hareket eder ama tersine çalışır. Buzdolabı içerideki sıcaklığı alıp dışarı atarken; ısı pompası dışarıdaki havanın, toprağın veya suyun enerjisini alıp evinizin içine taşır. Isı pompası ısıyı "üretmez", var olan ısıyı bir yerden bir yere taşır. İşte bu yüzden inanılmaz derecede az elektrik harcar. Isı pompası, harcadığı 1 birim elektrik enerjisine karşılık evinize 4 birim ısı enerjisi verebilir. Yani paranızın karşılığını 4 katı olarak alırsınız!

Nasıl tasarruf ettirir?

Geleneksel elektrikli ısıtıcılar veya eski tip kombiler enerjiyi yakarak ısı üretir. Isı pompası ise dış ortamdaki (hava -10 derece olsa bile) enerjiyi alır, işler ve evinize verir. Doğalgaza göre çok daha verimlidir. İyi yalıtımlı bir evde doğalgaz faturasını yarı yarıya, hatta daha fazla düşürebilir. Elektrikle çalıştığı için "bu sefer elektrik faturası kabarık gelir" diye düşünmeyin. Çektiği elektriğin katbekat fazlası kadar ısı yaydığı için (COP değeri), aslında en ucuz ısınma yöntemlerinden biridir.

Isı pompasının avantajları

Sadece tasarruf değil, konfor açısından da bu teknoloji neden bu kadar popüler?

Kışın evinizi hamam gibi ısıtırken, yazın da klima görevi görerek evinizi buz gibi soğutur. Ekstra klima masrafından kurtulursunuz.

Yanma, patlama veya gaz sızıntısı riski yoktur. Evinizde zehirlenme korkusu olmadan uyursunuz.

Karbon ayak izini küçültür. Fosil yakıt yakmadığı için doğaya zarar vermez.

Bakımları yapıldığında çok uzun yıllar sorunsuz çalışır.

Eğer evinizde güneş paneli varsa, ısı pompasını bu panellerle entegre edip ısınmayı neredeyse bedavaya getirebilirsiniz.

Kimler için uygun?

Isı pompası taktırmadan önce dikkat etmeniz gereken en önemli nokta yalıtımdır. Evinizin yalıtımı ne kadar iyiyse ısı pompasından alacağınız verim o kadar artar. Yerden ısıtma sisteminiz varsa ısı pompası ile mükemmel uyum sağlar. Radyatörlü (petekli) evlerde de kullanılabilir ancak petek boyutlarının buna uygun olması gerekebilir.

Yatırıma değer mi?

İlk kurulum maliyeti kombiye göre biraz daha yüksek olabilir. Ancak sağladığı yüksek tasarruf oranı, yazın soğutma için de kullanılması ve güvenlik avantajları düşünüldüğünde, ısı pompası kendini kısa sürede amorti eden akıllı bir yatırımdır. Faturanız cebinizi yakmasın istiyorsanız, ısı pompası seçeneklerini değerlendirmenin tam zamanı!

Samsung Isı Pompası ile eviniz hep istediğiniz sıcaklıkta



Samsung'un Monoblok ısı pompaları, yenilikçi teknolojisiyle ısıtma, soğutma ve sıcak su ihtiyaçlarınızı bir arada karşılar, size yüksek enerji verimliliği ve konfor sunar. Yüksek performansıyla günlük yaşamı kolaylaştıran Monoblok Isı Pompası, çevre dostu özellikleriyle de sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunuyor.

SCOP A+++ enerji verimliliği sınıfındaki bu cihaz, yüksek performansı ve düşük enerji tüketimiyle öne çıkıyor. Yüksek PdesignH (kW) değeri, R290 ve R32 soğutucu seçenekleri ile birleşen bu teknoloji, ısıtma performansını ekonomik bir şekilde sunuyor.