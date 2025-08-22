Ford Explorer: Elektriğin özgür ruhu

Modern Tasarım, Ferah Konfor
Yeni Explorer®’ın tasarımı güçlü ve modern çizgilerle dikkat çekiyor.
- Matrix LED ön farlar ve aydınlatmalı kapı kolları
- 19”, 20” ve 21” alüminyum alaşım jant seçenekleri
- Opsiyonel panoramik cam tavan
- Elektrikli bagaj kapağı (opsiyonel)
- 532 litrelik bagaj hacmi, koltuklar yatırıldığında 1460 litreye kadar genişleyebilen alan
- 17 L “Mega Konsol” saklama alanı
- Ambiyans ışıklandırma ile kişiselleştirilebilir iç mekân atmosferi
Performans ve Verimlilik
- Tamamen elektrikli, 125 kW (170 PS) gücünde motor
- WLTP’ye göre 357 km birleşik menzil, şehir içinde 504 km’ye kadar sürüş
- DC hızlı şarj desteği ile %10’dan %80’e sadece 25 dakikada ulaşım
- Normal, Eco, Sport ve Individual sürüş modları
- Opsiyonel ısı pompası ile soğuk havalarda menzil kaybı azaltılır
Yeni Nesil Kokpit ve Bağlantı Teknolojileri
- 14,6” SYNC Move bilgi-eğlence ekranı
- Android Auto ve Apple CarPlay entegrasyonu
- Dijital gösterge paneli ve head-up display
- 10 hoparlörlü, 480 W B&O ses sistemi
- USB-C bağlantıları ve kablosuz şarj özelliği
- Anahtarsız giriş ve çalıştırma
Yolda Her An Yanınızda: Güvenlik ve Sürüş Asistanları
- Akıllı adaptif hız kontrolü (dur-kalk desteği ile)
- Çarpışma önleme yardımcısı
- Şerit ortalama ve şerit değiştirme asistanı
- Geri fren desteği
- 360° kamera ve aktif park asistanı
- Euro NCAP 5 yıldız güvenlik değerlendirmesi
Güçlü, Güvenli, Geleceğe Hazır
Yeni Ford Explorer®, tamamen elektrikli sürüşü, ileri güvenlik teknolojileri, konforlu iç tasarımı ve Red Dot ödüllü modern görünümüyle segmentinde yeni bir standart belirliyor.
Uzun menzil, hızlı şarj, geniş iç hacim ve bağlantılı dijital özelliklerle Explorer®, her yolculuğu bir keşfe dönüştürüyor.
Daha fazlası için: https://www.ford.com.tr/ford-store-araclar/yeni-explorer
*Menzil ve yakıt tüketimi değerleri, WLTP test prosedürüne göre belirlenmiştir. Gerçek sürüş koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
