Ford Explorer: Elektriğin özgür ruhu

Modern Tasarım, Ferah Konfor

Yeni Explorer®’ın tasarımı güçlü ve modern çizgilerle dikkat çekiyor.

Matrix LED ön farlar ve aydınlatmalı kapı kolları

19”, 20” ve 21” alüminyum alaşım jant seçenekleri

Opsiyonel panoramik cam tavan

Elektrikli bagaj kapağı (opsiyonel)

532 litrelik bagaj hacmi, koltuklar yatırıldığında 1460 litreye kadar genişleyebilen alan

17 L “Mega Konsol” saklama alanı

Ambiyans ışıklandırma ile kişiselleştirilebilir iç mekân atmosferi

Performans ve Verimlilik

Tamamen elektrikli, 125 kW (170 PS) gücünde motor

WLTP’ye göre 357 km birleşik menzil, şehir içinde 504 km’ye kadar sürüş

DC hızlı şarj desteği ile %10’dan %80’e sadece 25 dakikada ulaşım

Normal, Eco, Sport ve Individual sürüş modları

Opsiyonel ısı pompası ile soğuk havalarda menzil kaybı azaltılır

Yeni Nesil Kokpit ve Bağlantı Teknolojileri

14,6” SYNC Move bilgi-eğlence ekranı

Android Auto ve Apple CarPlay entegrasyonu

Dijital gösterge paneli ve head-up display

10 hoparlörlü, 480 W B&O ses sistemi

USB-C bağlantıları ve kablosuz şarj özelliği

Anahtarsız giriş ve çalıştırma

Yolda Her An Yanınızda: Güvenlik ve Sürüş Asistanları

Akıllı adaptif hız kontrolü (dur-kalk desteği ile)

Çarpışma önleme yardımcısı

Şerit ortalama ve şerit değiştirme asistanı

Geri fren desteği

360° kamera ve aktif park asistanı

Euro NCAP 5 yıldız güvenlik değerlendirmesi

Güçlü, Güvenli, Geleceğe Hazır

Yeni Ford Explorer®, tamamen elektrikli sürüşü, ileri güvenlik teknolojileri, konforlu iç tasarımı ve Red Dot ödüllü modern görünümüyle segmentinde yeni bir standart belirliyor.

Uzun menzil, hızlı şarj, geniş iç hacim ve bağlantılı dijital özelliklerle Explorer®, her yolculuğu bir keşfe dönüştürüyor.

Daha fazlası için: https://www.ford.com.tr/ford-store-araclar/yeni-explorer

*Menzil ve yakıt tüketimi değerleri, WLTP test prosedürüne göre belirlenmiştir. Gerçek sürüş koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.