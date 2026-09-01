Getmobil: Yenilenmiş cep telefonlarında güven ve kalite

Bu noktada Getmobil, yetkili yenileme merkezi olarak farklı marka ve modellerdeki cihazları profesyonel kontrol ve yenileme süreçlerinden geçirerek yeniden kullanıma kazandırıyor. Kullanıcılara farklı kondisyon seçeneklerinden garanti ve ödeme imkânlarına kadar yenilenmiş telefon alışverişinin farklı aşamalarında belirli standartlar sunuyor.

Getmobil Yenileme Merkezi'nde Telefonlar Nasıl Yenileniyor?

Bir telefonun yenilenmesi yalnızca dış görünüşünün iyileştirilmesi anlamına gelmiyor. Cihazın günlük kullanımını etkileyen teknik özelliklerinin ve temel fonksiyonlarının da kontrol edilmesi gerekiyor.

Getmobil Yenileme Merkezi'nde cihazlar 20'den fazla noktada fonksiyon testinden geçiriliyor. Ekran, kamera, ses sistemleri, bağlantı özellikleri, batarya ve diğer temel fonksiyonlar kontrol ediliyor. Yenileme sürecinde önceki kullanıcıya ait tüm veriler kalıcı olarak siliniyor ve cihaz tamamen sıfırlanıyor.

Gerekli durumlarda ilgili parçalar yenileme standartlarına uygun şekilde değiştirilerek cihaz yeniden satışa hazır hale getiriliyor.

Yenilenmiş Telefon Almak Güvenilir mi?

Yenilenmiş telefon alışverişinde güvenilirliği belirleyen en önemli konulardan biri, cihazın yetkili bir yenileme merkezi tarafından işlem görmesi ve satın alma sonrasında kullanıcıya hangi güvencelerin sunulduğudur.

Getmobil, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş yenileme merkezi olarak faaliyet gösteriyor ve TSE Yeterlilik Belgesi'ne sahip. Getmobil'de satışa sunulan cihazlar teknik kontrollerden geçirilirken kullanıcılara 12 ay garanti, 14 gün içinde iade imkânı ve %85 ve üzeri pil sağlığı gibi standartlar sunuluyor.

Bu nedenle yenilenmiş telefon satın alırken yalnızca cihazın fiyatına değil, yenilemeyi gerçekleştiren merkezin yetkinliğine, garanti koşullarına ve satış sonrası desteğine de dikkat etmek gerekiyor.

Yenilenmiş Telefon ile İkinci El Telefon Arasındaki Fark Nedir?

Yenilenmiş ve ikinci el telefonların ortak noktası daha önce kullanılmış olmalarıdır. Ancak cihazların yeniden satışa hazırlanma süreçleri birbirinden farklıdır.

Bireysel olarak satılan ikinci el telefonlarda cihazın geçmişi, gerçekleştirilen onarımlar, pil durumu veya teknik kontroller konusunda standart bir süreç bulunmayabilir.

Getmobil'de satışa sunulan yenilenmiş telefonlar ise yetkili yenileme merkezinde test ve kontrol süreçlerinden geçirilerek, kondisyon bilgisi belirtilmiş ve garanti kapsamına alınmış şekilde satışa sunulur.

Temel farklar şöyle özetlenebilir:

Teknik kontrol: Yenilenmiş cihazlar profesyonel testlerden geçirilir.

Garanti: Getmobil yenilenmiş telefonlarda 12 ay garanti sunar.

İade: 14 gün içinde iade imkânı bulunur.

Pil sağlığı: Cihazların pil sağlığı %85 ve üzerindedir.

Kondisyon: Cihazın kozmetik durumu satın alma öncesinde açıkça belirtilir.

%85 ve Üzeri Pil Sağlığı

Yenilenmiş bir telefon satın alırken en çok dikkat edilen konulardan biri pil performansıdır.

Getmobil'de satışa sunulan tüm yenilenmiş cihazların pil sağlığı %85 ve üzerindedir. Daha yüksek pil kapasitesi isteyen kullanıcılar ise uygun cihazlarda sunulan yeni pil seçeneğiyle %100 pil sağlığını tercih edebilir.

Böylece kullanıcılar cihazın pil standardını satın alma öncesinde bilerek seçim yapabilir.

Premium'dan Outlet'e Farklı Kondisyon Seçenekleri

Getmobil'de yenilenmiş telefonlar farklı kozmetik kondisyon seçenekleriyle sunulur:

Premium: Neredeyse sıfır görünüm, tüm bileşenler orijinal. Yalnızca pil sağlığı %85’in altındaysa pil değiştirilir.

Mükemmel: Kullanım izleri fark edilmeyecek seviyededir.

Çok İyi: Hafif kullanım izleri bulunabilir ancak temiz bir görünüme sahiptir..

İyi: Belirgin kullanım izleri bulunabilir.

Outlet: Kozmetik izler daha belirgindir.

Kozmetik kondisyon cihazın dış görünümünü ifade eder. Tüm cihazlar teknik kontrollerden geçirilerek satışa sunulur.

12 Ay Garanti Güvencesi

Getmobil'den satın alınan yenilenmiş telefonlar 12 ay garanti kapsamında kullanıcılarla buluşuyor.

Garanti süresi içerisinde kapsam dahilindeki teknik durumlarda kullanıcılar garanti ve teknik servis desteğinden yararlanabiliyor. Bu güvence, yenilenmiş telefonları bireysel ikinci el alışverişinden ayıran önemli unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.

14 Gün İçinde İade İmkânı

Bir telefonu internet üzerinden satın alırken ürün özelliklerini incelemek kadar cihazı teslim aldıktan sonra değerlendirebilmek de önemli.

Getmobil'den satın alınan yenilenmiş cihazlarda 14 gün içinde iade imkânı bulunuyor. Kullanıcılar böylece teslim aldıkları cihazı inceleyerek beklentilerini karşılayıp karşılamadığını değerlendirebiliyor.

12 Aya Kadar Taksit İmkânı

Telefon alışverişinde cihazın teknik özellikleri kadar ödeme planı da kullanıcıların tercihini etkileyebiliyor.

Getmobil, yenilenmiş telefonlarda 12 aya kadar taksit imkânı sunuyor. Uygun ürün ve ödeme yöntemlerinde sunulan taksit seçenekleri sayesinde kullanıcılar telefon alışverişini kendi bütçelerine göre planlayabiliyor.

Getmobil'den Yenilenmiş Telefon Almanın Avantajları Neler?

Getmobil'de yenilenmiş telefon alışverişinde öne çıkan avantajlar şöyle sıralanabilir:

T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş yenileme merkezi

TSE standartlarına uygun yenileme süreçleri

20'den fazla noktada fonksiyon testi

%85 ve üzeri pil sağlığı

Premium, Mükemmel, Çok İyi, İyi ve Outlet kondisyon seçenekleri

12 ay garanti

14 gün içinde iade imkânı

12 aya kadar taksit seçenekleri

Satış sonrası teknik servis desteği

Yenilenmiş Telefon Alışverişinde Getmobil

Yenilenmiş telefon satın alırken cihazın fiyatıyla birlikte yenileme standardı, pil sağlığı, garanti, iade koşulları ve satış sonrası destek gibi kriterleri değerlendirmek önem taşıyor.

Getmobil, yetkili yenileme merkezi olarak cihazların yenilenmesinden satış sonrasına kadar sürecin farklı aşamalarını tek çatı altında yürütüyor. Teknik kontrollerden geçirilen yenilenmiş telefonlar; farklı kondisyon seçenekleri, pil sağlığı standardı, 12 ay garanti, 14 gün iade ve ödeme alternatifleriyle kullanıcılarla buluşuyor.

Bu sayede Getmobil, yenilenmiş telefon alışverişinde yalnızca farklı marka ve modelleri bir araya getiren bir platform değil, cihazların yenilenmesi ve yeniden kullanıma kazandırılması sürecini yöneten bir yenileme merkezi olarak öne çıkıyor.