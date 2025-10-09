Giy ve çık! Prime Alışveriş Festivali'ne özel Levi's indirimi başladı

Prime Alışveriş Festivali'ne özel Levi’s ürünleri, her zevke ve stile hitap eden çeşitliliğiyle öne çıkıyor. 6-13 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen festival boyunca Levi’s’in en çok sevilen jean’lerinden ikonik ceketlerine, rahat kesim sweatshirt’lerinden zamansız tişörtlerine kadar birçok ürünü uygun fiyatlarla satışta olacak. Gelin, hem günlük kombinlerin vazgeçilmezi olacak sade parçaları hem de soğuk günlerde tarzınızı tamamlayacak sıcacık modelleri derlediğimiz listeye geçelim!
Dar paça sevenlerin favorisi olan Levi’s 512 Slim Taper Jeans, Prime Alışveriş Festivali’nde kaçırılmayacak parçalardan biri! Kalçadan bileğe doğru daralan kesimiyle vücuda tam otururken Levi’s Flex teknolojisi sayesinde gün boyu konfor sunuyor. İster okulda sneaker’larla rahat bir tarz yakalayın ister şehirde botlarla daha şık bir hava yaratın, her ortamda kendini belli eden bir model. Üstelik WaterLess™ teknolojisiyle üretildiği için standart yöntemlere göre %96 daha az su kullanıyor.
Efsanevi 501® modelinin yazlık versiyonu olan Levi’s şort , Prime Alışveriş Festivali’nde yer alan gerçek bir fırsat ürünü! Kesimi ve hafif yapısıyla sıcak günlerde nefes aldıran bir konfor sunan şort, düğmeli fermuar detayı, temiz bitişli paçası ve vintage esintili duruşuyla hem klasik hem de modern bir görünüme sahip. Üstelik, beyaz tişört, keten gömlek ya da sneaker fark etmez, Levi’s şort her kombine uyum sağlıyor.
Levi’s 501 Original Fit Jeans, jean denince akla ilk gelen efsane modelin modern yorumuyla karşınızda! Kısa kesimi sayesinde klasik duruşunu koruyan pantolon, günümüz modasına ayak uyduran bir kesime sahip. %100 pamuklu kumaşı nefes aldıran bir yapı sağlarken yıpranmış detaylarıyla salaş ama şık bir hava kazandırıyor. Med indigo rengiyle ister sneaker ister topuklularla kombinleyin, bu Levi’s pantolon ile her zaman stil sahibi bir görünüm elde edersiniz.
1967’den bu yana Levi’s’in en sevilen parçası olan Trucker Ceket, Prime Alışveriş Festivali’nin en çok aranan ürünlerinden biri. %100 pamuktan üretilen kumaşıyla dayanıklı bir kullanım sunarken zamansız tasarımı sayesinde her kombine uyar. Okulda, şehirde, hatta hafta sonu gezilerinde kolayca kullanabileceğiniz bu çok yönlü ceketi ister bedeninize tam oturan klasik duruşuyla tercih edin ister bir beden büyük alıp kapüşonlu üzerine giyin, her iki şekilde de cool görünmek garanti!
Sıcacık Sherpa dokulu Levi’s ceket, Prime Alışveriş Festivali’nde dolabınıza katmanız gereken parçalardan biri. Krem rengiyle her kombine uyum sağlayan bu model, kesimi ve fermuarlı tasarımı sayesinde günlük kullanımda konfor veriyor. Soğuk günlerde hem iyi görünmek hem de sıcacık kalmak isteyenler için birebir olan Sherpa ceket, sonbahar ve kış sezonuna stil sahibi bir başlangıç yapmanın en kestirme yolu!
Yumuşacık dokusuyla dikkat çeken Levi’s Relaxed Baby Tab Hoodie, Prime Alışveriş Festivali’nde kaçırılmaması gereken ürünlerden biri. Polar kumaşıyla sıcacık tutarken klasik kesimiyle her stile uyum sağlayan sweatshirt, 80% pamuklu kumaşıyla nefes aldıran bir yapı sunuyor, bu da onu spor sonrası dinlenirken ya da hafta sonu arkadaş buluşmalarında şıklığı elden bırakmak istemeyenler için ideal hale getiriyor.
Levi’s 501 serisinin zamansız ruhunu taşıyan bu jean şort, Prime Alışveriş Festivali’nde dolabınıza eklemek isteyeceğiniz bir yaz klasiği! Yüksek bel formu ve orta uzunluktaki kesimiyle modern bir duruş sunan şort, %100 pamuklu kumaşı sayesinde gün boyu ferahlık hissi veriyor. Gömleklerle şık, tişörtlerle sportif kombinler oluşturmak için ideal olan parça, uzun ömürlü denim dokusu ve vintage havasıyla sıcak günlerde hem konforu hem de tarzı bir araya getiriyor.
Beyazın sade şıklığını Levi’s kalitesiyle buluşturan Relaxed Fit Graphic Tee, Prime Alışveriş Festivali’nde günlük giyimin yıldızı olmaya aday. %100 pamuklu kumaşı sayesinde cilde dost ve nefes alabilen bir yapıya sahip olan tişört, normal kesimi ve bisiklet yaka tasarımıyla kot pantolonlarla spor, chino’larla daha klasik bir görünüm elde ederek her tarza uyum sağlıyor. Mevsim geçişlerinde ve katmanlı giyime uygun olan tişört, minimalist stili sevenler için sade ama etkileyici bir seçim!
Levi’s Everyday 1/4 Zip Sweatshirt, Prime Alışveriş Festivali’nde konforu ve tarzı bir araya getiren parçalardan biri. Yumuşak kumaşı ve sıcak tutan dokusuyla gün boyu rahatlık sağlayan sweatshirt, dik yaka ve fermuar detayıyla modern bir görünüm kazandırıyor. Kesimiyle hareket özgürlüğü sunan ürünü ister spor yaparken isterseniz de günlük kombinlerde kolayca kullanabilirsiniz. İkonik Levi’s logosuyla tamamlanan sweatshirt, pembe tonuyla da kombinlerinize enerjik bir hava katıyor.
Levi’s Essential Western Gömlek, sade ama güçlü bir görünüm arayanlar için harika bir seçenek. %100 pamuklu dokusu gün boyu ferahlık sağlarken eskitilmiş dokusu vintage bir hava katıyor. Çıtçıtlı cepleri ve kapama stiliyle zamansız bir duruş sergileyen gömlek, hem günlük kombinlerde hem akşam etkinliklerde öne çıkmayı başarıyor. Prime Alışveriş Festivali’nde Levi’s kalitesini dolabınıza taşımak için bundan daha iyi bir zaman olamaz!
Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.