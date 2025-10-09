Giy ve çık! Prime Alışveriş Festivali'ne özel Levi's indirimi başladı

Prime Alışveriş Festivali'ne özel Levi’s ürünleri, her zevke ve stile hitap eden çeşitliliğiyle öne çıkıyor. 6-13 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen festival boyunca Levi’s’in en çok sevilen jean’lerinden ikonik ceketlerine, rahat kesim sweatshirt’lerinden zamansız tişörtlerine kadar birçok ürünü uygun fiyatlarla satışta olacak. Gelin, hem günlük kombinlerin vazgeçilmezi olacak sade parçaları hem de soğuk günlerde tarzınızı tamamlayacak sıcacık modelleri derlediğimiz listeye geçelim!

1. Her zaman iyi görünmek isteyenlere: Levi's 512 Slim Taper Jeans Erkek Kot Pantolon

Dar paça sevenlerin favorisi olan Levi’s 512 Slim Taper Jeans, Prime Alışveriş Festivali’nde kaçırılmayacak parçalardan biri! Kalçadan bileğe doğru daralan kesimiyle vücuda tam otururken Levi’s Flex teknolojisi sayesinde gün boyu konfor sunuyor. İster okulda sneaker’larla rahat bir tarz yakalayın ister şehirde botlarla daha şık bir hava yaratın, her ortamda kendini belli eden bir model. Üstelik WaterLess™ teknolojisiyle üretildiği için standart yöntemlere göre %96 daha az su kullanıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Kesimi, kumaşı ve renk tonu harika. Levi’s jean konusunda 1 numaradır, söylemeye gerek yok, alın gitsin.”

“Dar kesim olmasına rağmen kumaş kalitesi, yumuşaklığı, rengi ve vücuda oturması şahane. 181 cm boy, 95 kilo, 34-32 beden cuk oturdu. Bakanların hemen dikkatini çekiyor ve soruyorlar nereden aldın diye.”

Levi's pantolonun yanında Levi's 501 Original Jeans Erkek Kot Pantolon ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

2. Eskimeyen model: Levi's 501® Hemmed Erkek Şort

Efsanevi 501® modelinin yazlık versiyonu olan Levi’s şort , Prime Alışveriş Festivali’nde yer alan gerçek bir fırsat ürünü! Kesimi ve hafif yapısıyla sıcak günlerde nefes aldıran bir konfor sunan şort, düğmeli fermuar detayı, temiz bitişli paçası ve vintage esintili duruşuyla hem klasik hem de modern bir görünüme sahip. Üstelik, beyaz tişört, keten gömlek ya da sneaker fark etmez, Levi’s şort her kombine uyum sağlıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Harika şort, ilk Levis'ım değil ve renk veya rahatlığını kaybetmeden uzun süre dayanıyor.”

“Levi 501 kot pantolonlarla aynı malzemeden yapılmış gibi görünüyorlar, bu yüzden dayanıklı olmalılar. Normal kot pantolonlarda olduğu gibi, bu şortlar da giydiğiniz gömleğe/tişörte bağlı olarak şık veya sade bir görünüm için kullanılabilir. Bence fiyatına göre oldukça uygunlar.”

Levi's şortun yanında Levi's Erkek Gündelik Şort ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

3. Zamansız görünümün simgesi: Levi's 501 Original Fit Jean Kadın Kot Pantolon

Levi’s 501 Original Fit Jeans, jean denince akla ilk gelen efsane modelin modern yorumuyla karşınızda! Kısa kesimi sayesinde klasik duruşunu koruyan pantolon, günümüz modasına ayak uyduran bir kesime sahip. %100 pamuklu kumaşı nefes aldıran bir yapı sağlarken yıpranmış detaylarıyla salaş ama şık bir hava kazandırıyor. Med indigo rengiyle ister sneaker ister topuklularla kombinleyin, bu Levi’s pantolon ile her zaman stil sahibi bir görünüm elde edersiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

“Tek kelime ile harika! 1,65 boy 80 kiloya 30/30 aldım boyu beli harika oldu. Taşlama hatası ya da yırtık kesinlikle yoktu. Fiyatı da indirimde çok uyguna geldi. Bu fiyata 501 bulamazdım. Teşekkürler.”

“Tam kalıp, klasik 501, hata veya kusur yok. Hızlı kargo için de teşekkürler.”

Levi's pantolonun yanında Levi's 94' Baggy Jean Kadın Kot Pantolon ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

4. Yıllara meydan okuyan: Levi's The Trucker Erkek Ceket Mont

1967’den bu yana Levi’s’in en sevilen parçası olan Trucker Ceket, Prime Alışveriş Festivali’nin en çok aranan ürünlerinden biri. %100 pamuktan üretilen kumaşıyla dayanıklı bir kullanım sunarken zamansız tasarımı sayesinde her kombine uyar. Okulda, şehirde, hatta hafta sonu gezilerinde kolayca kullanabileceğiniz bu çok yönlü ceketi ister bedeninize tam oturan klasik duruşuyla tercih edin ister bir beden büyük alıp kapüşonlu üzerine giyin, her iki şekilde de cool görünmek garanti!

Kullanıcılar ne diyor?

“Çok tereddütlüydüm ama iyi ki almışım harika bir ceket! 174 cm boy, 85 kilo, üst bedenim geniş olduğu halde M beden harika oldu. Kumaşı kaliteli, rengi tam istediğim gibi, kesinlikle tavsiye ederim.”

“Kumaş kalitesi güzel. İyi fiyata Levi's kalitesi. Boy 1,74 cm, kilo 80 civarı olması lazım. Normal olarak L gömlek ve tişört giyerim, yine L aldım, pişman olmadım. Gayet güzel oturdu, tam beklediğim gibi, kolları da uzun gelmedi.”

Levi's ceket montun yanında Levi's Battery Housemark Slim Fit Erkek Gömlek ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

5. Kışa yumuşacık bir başlangıç: Levi's Kate Sherpa Kadın Ceket Mont

Sıcacık Sherpa dokulu Levi’s ceket, Prime Alışveriş Festivali’nde dolabınıza katmanız gereken parçalardan biri. Krem rengiyle her kombine uyum sağlayan bu model, kesimi ve fermuarlı tasarımı sayesinde günlük kullanımda konfor veriyor. Soğuk günlerde hem iyi görünmek hem de sıcacık kalmak isteyenler için birebir olan Sherpa ceket, sonbahar ve kış sezonuna stil sahibi bir başlangıç yapmanın en kestirme yolu!

Kullanıcılar ne diyor?

“Süper, çok kaliteli, şık duruyor fakat bir beden büyüğünü alacağım. Biraz bol olmasını istiyorum.”

“Bayıldım! Kesimi mükemmel uzunlukta ve bol kollu. Çok iltifat aldım. İster günlük hayatta rahat giyin, ister şık.”

Levi's ceket montun yanında Levi's Graphic Everyday Kadın Hoodie Sweatshirt ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

6. Rahatlığın en cool hali: Levi's Relaxed Baby Tab Erkek Sweatshirt

Yumuşacık dokusuyla dikkat çeken Levi’s Relaxed Baby Tab Hoodie, Prime Alışveriş Festivali’nde kaçırılmaması gereken ürünlerden biri. Polar kumaşıyla sıcacık tutarken klasik kesimiyle her stile uyum sağlayan sweatshirt, 80% pamuklu kumaşıyla nefes aldıran bir yapı sunuyor, bu da onu spor sonrası dinlenirken ya da hafta sonu arkadaş buluşmalarında şıklığı elden bırakmak istemeyenler için ideal hale getiriyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Kumaşı kaliteli, yarı casual olarak günü bile kurtarabilir.”

“Oversize bir model, logosu ortada değil solda. Kumaşı ince, hafif ve ifil ifil. Ben beğendim. Fiyatı indirimdeyken alınır.”

Levi's sweatshirt'ün yanında Levi's Standard Graphic Crew Erkek Sweatshirt ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

7. Yazın enerjisini taşıyan klasik: Levi's 501 Mid Thigh Kadın Jean Şort

Levi’s 501 serisinin zamansız ruhunu taşıyan bu jean şort, Prime Alışveriş Festivali’nde dolabınıza eklemek isteyeceğiniz bir yaz klasiği! Yüksek bel formu ve orta uzunluktaki kesimiyle modern bir duruş sunan şort, %100 pamuklu kumaşı sayesinde gün boyu ferahlık hissi veriyor. Gömleklerle şık, tişörtlerle sportif kombinler oluşturmak için ideal olan parça, uzun ömürlü denim dokusu ve vintage havasıyla sıcak günlerde hem konforu hem de tarzı bir araya getiriyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Benim boyum 170 cm, kilom 60, 27 beden tam oldu. 2 beden küçük alın diyenleri dinleyip 25 almıştım ilk başta, asla kapanmadı düğmeleri ama iade edip 27 aldım tam oldu.”

“Şu düğmeli kapama olayına alışamadım ama gayet hoş kalıp. Bu boy kotlar hem rahat hissettiriyor hem de her kombine uyacak tipte.”

Levi's şortun yanında Levi's Original Trucker Kadın Ceket Mont ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

8. Günlük stilin kurtarıcısı: Levi's Relaxed Fit Graphic Tee Erkek Tişört

Beyazın sade şıklığını Levi’s kalitesiyle buluşturan Relaxed Fit Graphic Tee, Prime Alışveriş Festivali’nde günlük giyimin yıldızı olmaya aday. %100 pamuklu kumaşı sayesinde cilde dost ve nefes alabilen bir yapıya sahip olan tişört, normal kesimi ve bisiklet yaka tasarımıyla kot pantolonlarla spor, chino’larla daha klasik bir görünüm elde ederek her tarza uyum sağlıyor. Mevsim geçişlerinde ve katmanlı giyime uygun olan tişört, minimalist stili sevenler için sade ama etkileyici bir seçim!

Kullanıcılar ne diyor?

“Tam bedeninize uyuyor tahmin edileceği gibi Levi's kalitesinde.”

“Çok güzel bir kalıbı var, rahat kesim olduğundan ona göre beden tercihi yapın.”

Levi's tişörtün yanında Levi's Relaxed Fit Tee Erkek Tişört ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

9. Üstünüzden çıkarmak istemeyeceğiniz: Levi's Everyday 1/4 Zip Kadın Sweatshirt

Levi’s Everyday 1/4 Zip Sweatshirt, Prime Alışveriş Festivali’nde konforu ve tarzı bir araya getiren parçalardan biri. Yumuşak kumaşı ve sıcak tutan dokusuyla gün boyu rahatlık sağlayan sweatshirt, dik yaka ve fermuar detayıyla modern bir görünüm kazandırıyor. Kesimiyle hareket özgürlüğü sunan ürünü ister spor yaparken isterseniz de günlük kombinlerde kolayca kullanabilirsiniz. İkonik Levi’s logosuyla tamamlanan sweatshirt, pembe tonuyla da kombinlerinize enerjik bir hava katıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Tatlı bir pembe rengi var. Bol kesim ama çok uzun değil. İki beden arasında genişlik fark ediyor, boyları arasında çok fark olmuyor. Oversize değil.”

"Şahane. Yumuşacık bir kumaşı var,”

Levi's sweatshirt'ün yanında Levi's 501 Crop Kadın Kot Pantolon ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

10. Klasik Batı tarzını yansıtan: Levi's Essential Western Kadın Gömlek

Levi’s Essential Western Gömlek, sade ama güçlü bir görünüm arayanlar için harika bir seçenek. %100 pamuklu dokusu gün boyu ferahlık sağlarken eskitilmiş dokusu vintage bir hava katıyor. Çıtçıtlı cepleri ve kapama stiliyle zamansız bir duruş sergileyen gömlek, hem günlük kombinlerde hem akşam etkinliklerde öne çıkmayı başarıyor. Prime Alışveriş Festivali’nde Levi’s kalitesini dolabınıza taşımak için bundan daha iyi bir zaman olamaz!

Kullanıcılar ne diyor?

“Oldukça şık ve zamansız bir parça. Tüm kadınların böyle bir parçayı dolaplarında bulundurmalarını tavsiye ediyorum.”

“Beden olsun kumaş kalitesi ve spor ile western kesim sevenler için olsun, en ideal gömlek diyorum.”

Levi's gömleğin yanında Levi's Perfect V-Neck Tee Kadın Tişört ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

