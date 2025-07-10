Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Hayatınızı kolaylaştıracak bir cihaz: Apple iPhone 16 Pro Max indirimle sizi bekliyor
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Hayatınızı kolaylaştıracak bir cihaz: Apple iPhone 16 Pro Max indirimle sizi bekliyor

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek MYNET YAZARI
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zamanla yarışanlar, içerik üretenler, profesyonel dünyada kesintisiz bağlantı arayanlar... Herkesin ortak derdi: güvenilir bir cihaz. iPhone 16 Pro Max, sadece güçlü değil, aynı zamanda hayatı hızlandıran bir asistan gibi çalışıyor. Birden fazla işlemi aynı anda yürütenlere, ultra net videolar çekenlere ya da şarj endişesi taşımak istemeyenlere fazlasıyla hitap ediyor. Üstelik Prime Day'e özel indirimde! İhtiyacınız olan hız ve akıllı bir cihazsa, kararınızı fazla ertelemeyin. İşte detaylar...

Teknoloji her geçen gün daha fazlasını sunarken, neyin gerçekten işinize yarayacağını seçmek zorlaşıyor. İşte tam bu noktada iPhone 16 Pro Max devreye giriyor; hız, güç, güvenlik ve estetik bir arada. İster profesyonel içerikler üretin, ister günlük hayatınızı kolaylaştıracak akıllı çözümler arayın, bu model beklentilerinizin ötesine geçmek için tasarlandı. Şu anda Prime Day’e özel indirimdeyken, hem ihtiyaçlarınıza cevap veren hem de uzun vadede yatırım niteliği taşıyan bir cihaza sahip olmanın tam zamanı. Ürün hakkında detaylar şu şekilde...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Faiz yok, masraf yok! İşte 6 ay taksitli 60.000 TL'ye varan kredi Faiz yok, masraf yok! İşte 6 ay taksitli 60.000 TL'ye varan kredi

Apple iPhone 16 Pro Max (1 TB) - Natürel Titanyum

Hayatınızı kolaylaştıracak bir cihaz: Apple iPhone 16 Pro Max indirimle sizi bekliyor 1

iPhone 16 Pro Max (1 TB) teknolojiyi yalnızca takip etmiyor, yeniden tanımlıyor. Gücünü A18 Pro çipten alan bu model; gelişmiş kamera sisteminden yüksek yenileme hızına, görsel zekadan Apple Intelligence desteğine kadar her detayda profesyonel kullanıcıların ihtiyaçlarına odaklanıyor. USB-C ile hızlanan veri aktarımı, eylem düğmesiyle özelleştirilebilir deneyim ve 33 saate varan video oynatma süresiyle gün boyunca kesintisiz performans sunuyor. İster içerik üretin, ister fotoğrafçılıkla ilgilenin ya da işlerinizi yönetin; bu cihaz, yoğun tempolu bir hayatın tüm dinamiklerine akıllıca eşlik ediyor. Titanyum tasarımı ve Dynamic Island arayüzüyle hem dayanıklı hem de etkileyici.

Kullananlar ne diyor?

  • "Sorunsuz teslim edildi. 14 Pro'dan geçtim, fark olmaz diye düşünüyordum ancak telefonu elime alır olmaz ekran boyutu inanılmaz derecede fark etti."

  • "12 saat gibi kısa bir sürede teslim aldım, telefon işlemci, kamera ve ekran kalitesi olarak çok iyi."
Ürünü İncele

Nakit ihtiyacınız varsa 75.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Hayatınızı kolaylaştıracak bir cihaz: Apple iPhone 16 Pro Max indirimle sizi bekliyor 2

Bu içerik 8 Temmuz 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Prime Day başladı! Stanley, Apple ve daha pek çok marka indirimde

Prime Day başladı! Stanley, Apple ve daha pek çok marka indirimde

 Prime Day'e özel spor ayakkabılarda %50 indirim başladı

Prime Day'e özel spor ayakkabılarda %50 indirim başladı

 Camper Smith Ayakkabı'daki Prime Day'e özel %40 indirimi kaçırmayın

Camper Smith Ayakkabı'daki Prime Day'e özel %40 indirimi kaçırmayın

 Karaca, Tefal, Arzum... Mutfak ürünlerinde fiyatlar en dipte

Karaca, Tefal, Arzum... Mutfak ürünlerinde fiyatlar en dipte

 Kişisel bakım markalarında Prime Day'e özel indirimleri keşfedin

Kişisel bakım markalarında Prime Day'e özel indirimleri keşfedin

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
Apple iPhone
İş birliği İçerikleri
Her ortamda sizi fark ettirecek o koku: Versace The Dreamer

Her ortamda sizi fark ettirecek o koku: Versace The Dreamer

Yaz sıcaklarında konfor ayağınızda! Crocs Classic Sandalet indirimde

Yaz sıcaklarında konfor ayağınızda! Crocs Classic Sandalet indirimde

Stanley termoslarda Prime Day indirimi başladı, kaçırmayın

Stanley termoslarda Prime Day indirimi başladı, kaçırmayın

Karaca, Tefal, Arzum... Mutfak ürünlerinde fiyatlar en dipte

Karaca, Tefal, Arzum... Mutfak ürünlerinde fiyatlar en dipte

Kişisel bakım markalarında Prime Day'e özel indirimleri keşfedin

Kişisel bakım markalarında Prime Day'e özel indirimleri keşfedin

Camper Smith Ayakkabı'daki Prime Day'e özel %40 indirimi kaçırmayın

Camper Smith Ayakkabı'daki Prime Day'e özel %40 indirimi kaçırmayın

Camper Smith Ayakkabı'daki Prime Day'e özel %40 indirimi kaçırmayın

Camper Smith Ayakkabı'daki Prime Day'e özel %40 indirimi kaçırmayın

Adidas, Puma, Skechers, Vans... Marka spor ayakkabılarda dev fırsat

Adidas, Puma, Skechers, Vans... Marka spor ayakkabılarda dev fırsat

Prime Day'in indirimleriyle gülümseten yıldız markaları burada

Prime Day'in indirimleriyle gülümseten yıldız markaları burada

BİM'e Altınyıldız polo tişört geliyor!

BİM'e Altınyıldız polo tişört geliyor!

HP ProBook 450 G10 Dizüstü Bilgisayar indirimde, kaçırmayın

HP ProBook 450 G10 Dizüstü Bilgisayar indirimde, kaçırmayın

Kahve tutkunlarını sevindirecek o fırsat burada!

Kahve tutkunlarını sevindirecek o fırsat burada!

Kahve tutkunlarını sevindirecek o fırsat burada!

Kahve tutkunlarını sevindirecek o fırsat burada!

Çok satanlarda birinci! Stanley Quencher Termos indirime girdi

Çok satanlarda birinci! Stanley Quencher Termos indirime girdi

Cilt analizi yapan Philips i9000 Tıraş Makinesi günün fırsat ürünü oldu

Cilt analizi yapan Philips i9000 Tıraş Makinesi günün fırsat ürünü oldu

Türkiye’den ucuza seyahat edilebilecek 10 yurt dışı rotası

Türkiye’den ucuza seyahat edilebilecek 10 yurt dışı rotası

En uygun araç kiralama nasıl yapılır? Tüm ipuçları burada

En uygun araç kiralama nasıl yapılır? Tüm ipuçları burada

UV korumalı, su ve leke tutmaz... "Columbia'nın en iyi ürünlerinden!"

UV korumalı, su ve leke tutmaz... "Columbia'nın en iyi ürünlerinden!"

Tümünü Gör
Benzer En Yeniler İçerikleri
Her ortamda sizi fark ettirecek o koku: Versace The Dreamer

Her ortamda sizi fark ettirecek o koku: Versace The Dreamer

Yaz sıcaklarında konfor ayağınızda! Crocs Classic Sandalet indirimde

Yaz sıcaklarında konfor ayağınızda! Crocs Classic Sandalet indirimde

Stanley termoslarda Prime Day indirimi başladı, kaçırmayın

Stanley termoslarda Prime Day indirimi başladı, kaçırmayın

Karaca, Tefal, Arzum... Mutfak ürünlerinde fiyatlar en dipte

Karaca, Tefal, Arzum... Mutfak ürünlerinde fiyatlar en dipte

Kişisel bakım markalarında Prime Day'e özel indirimleri keşfedin

Kişisel bakım markalarında Prime Day'e özel indirimleri keşfedin

Camper Smith Ayakkabı'daki Prime Day'e özel %40 indirimi kaçırmayın

Camper Smith Ayakkabı'daki Prime Day'e özel %40 indirimi kaçırmayın

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Kaynaklar açıkladı: OpenAI'dan Google Chrome'a rakip geliyor! Yapay zeka tarayıcı savaşı mı başlıyor?

OpenAI'dan Google Chrome'a rakip geliyor!

Türk Telekom’un fark yaratan projelerine IPRA’dan altın ödül

Türk Telekom’un fark yaratan projelerine IPRA’dan altın ödül

Samsung Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7, Galaxy Z Flip7 FE ve Galaxy Watch8 ailesi duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatları!

Galaxy Z Fold7, Z Flip7, Z Flip7 FE ve Watch8 duyuruldu

Yapay zeka Grok çıldırmıştı! X yönetiminden dikkat çeken istifa: "Hayatımın fırsatı olacağını biliyordum"

Grok çıldırmıştı! X yönetiminden dikkat çeken istifa

İçerik ve reklamın doğal buluşması: Mediazone Native Formatları

İçerik ve reklamın doğal buluşması: Mediazone Native Formatları

Mediazone’un kapsayıcı kitle profili: Gençlerden karar vericilere herkes burada

Mediazone’un kapsayıcı kitle profili: Gençlerden karar vericilere herkes burada

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.