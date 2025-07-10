Hayatınızı kolaylaştıracak bir cihaz: Apple iPhone 16 Pro Max indirimle sizi bekliyor

Teknoloji her geçen gün daha fazlasını sunarken, neyin gerçekten işinize yarayacağını seçmek zorlaşıyor. İşte tam bu noktada iPhone 16 Pro Max devreye giriyor; hız, güç, güvenlik ve estetik bir arada. İster profesyonel içerikler üretin, ister günlük hayatınızı kolaylaştıracak akıllı çözümler arayın, bu model beklentilerinizin ötesine geçmek için tasarlandı. Şu anda Prime Day’e özel indirimdeyken, hem ihtiyaçlarınıza cevap veren hem de uzun vadede yatırım niteliği taşıyan bir cihaza sahip olmanın tam zamanı. Ürün hakkında detaylar şu şekilde...

Apple iPhone 16 Pro Max (1 TB) - Natürel Titanyum

iPhone 16 Pro Max (1 TB) teknolojiyi yalnızca takip etmiyor, yeniden tanımlıyor. Gücünü A18 Pro çipten alan bu model; gelişmiş kamera sisteminden yüksek yenileme hızına, görsel zekadan Apple Intelligence desteğine kadar her detayda profesyonel kullanıcıların ihtiyaçlarına odaklanıyor. USB-C ile hızlanan veri aktarımı, eylem düğmesiyle özelleştirilebilir deneyim ve 33 saate varan video oynatma süresiyle gün boyunca kesintisiz performans sunuyor. İster içerik üretin, ister fotoğrafçılıkla ilgilenin ya da işlerinizi yönetin; bu cihaz, yoğun tempolu bir hayatın tüm dinamiklerine akıllıca eşlik ediyor. Titanyum tasarımı ve Dynamic Island arayüzüyle hem dayanıklı hem de etkileyici.

Kullananlar ne diyor?

"Sorunsuz teslim edildi. 14 Pro'dan geçtim, fark olmaz diye düşünüyordum ancak telefonu elime alır olmaz ekran boyutu inanılmaz derecede fark etti."

"12 saat gibi kısa bir sürede teslim aldım, telefon işlemci, kamera ve ekran kalitesi olarak çok iyi."

Nakit ihtiyacınız varsa 75.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Bu içerik 8 Temmuz 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.