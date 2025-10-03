Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Hem şık hem dayanıklı! Merrell'da indirim başladı
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Hem şık hem dayanıklı! Merrell'da indirim başladı

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek MYNET YAZARI
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gardırobunuzu yenilerken en çok aranan şey, uzun süre kullanabileceğiniz kaliteli ve güvenilir parçalardır. Zira bir kez aldıktan sonra yıllarca aynı konforu sunan ürünler, hem bütçeniz hem de stiliniz için en doğru yatırımdır. Merrell, dayanıklı yapısı ve modern tasarımlarıyla bu konuda öne çıkan markalardan biri. Üstelik markanın en sevilen ürünlerinde kaçırılmayacak bir indirim başladı. Detaylar içeriğimizde...

Günlük yaşamda rahatlık ve şıklığı bir arada sunan parçalar, günün temposuna ayak uydurmanın en kolay yoludur. İyi bir sweatshirt, hafif bir tişört ya da konforlu bir ayakkabı, hem stilinizi tamamlar hem de hareket özgürlüğünüzü artırır. Kalitesiyle öne çıkan Merrell, bu ihtiyaçlara yanıt veren güvenilir markalardan biri. Merrell ürünleri arasında sweatshirtlerden pantolonlara, yürüyüş ve koşu ayakkabılarından botlara kadar geniş bir seçenek bulunuyor. Üstelik şu anda markanın ürünlerinde cazip indirimler var. İşte detaylar...

1. Merrell Smith M Sweatshirt

Hem şık hem dayanıklı! Merrell da indirim başladı 1

Kullananlar ne diyor?

"Ürün Merrell kalitesini devam ettiriyor, gayet güzel. Sadece ön logo baskı kısmı umarım yıkama ve kullanım süresinde deforme olmaz. 2 mm kalınlığında plastikimsi bir baskı. Buna bağlı sorun yaşamazsam fiyat-performans ürünü kesinlikle."

"%80 pamuk %20 polyester, kalıbı güzel bedeninizi alabilirsiniz."

Ürünü İncele

2. Merrell TemY W T-shirt

Hem şık hem dayanıklı! Merrell da indirim başladı 2

Kullananlar ne diyor?

  • "Gayet kaliteli bir ürün."
  • "Çok güzel. Tavsiye ederim."
Ürünü İncele

3. Merrell Alverstone Mid Gtx Erkek Trekking Ve Yürüyüş Ayakkabısı

Hem şık hem dayanıklı! Merrell da indirim başladı 3

Kullananlar ne diyor?

  • "Islak zemin performansı yeterli. Buz ve kar performansını henüz deneme fırsatım olmadı."
  • "Kalitesi süper, tavsiye ederim. Ayağa tam oturuyor. Kalıbı normal çıktı."
Ürünü İncele

4. Merrell Moab Speed 2 MID GTX Yürüyüş Botu

Hem şık hem dayanıklı! Merrell da indirim başladı 4

Kullananlar ne diyor?

  • "İnanılmaz hafif."
  • "Çok rahat."
Ürünü İncele

5. Merrell Agility Peak 5 Erkek Patika Koşu Ayakkabısı

Hem şık hem dayanıklı! Merrell da indirim başladı 5

Kullananlar ne diyor?

  • "Çok rahat bir ayakkabı 1 numara büyük alınabiliyor."
  • "Kaliteli ve rahat."
Ürünü İncele

6. Merrell Edgar M Pantolon

Hem şık hem dayanıklı! Merrell da indirim başladı 6

Kullananlar ne diyor?

  • "Çok rahat bayıldım."
  • "Tavsiye ederim."
Ürünü İncele

Nakit ihtiyacınız varsa 75.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Hem şık hem dayanıklı! Merrell da indirim başladı 7

Bu içerik 3 Ekim 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Jack & Jones boxer setlerinde %30'a varan indirim başladı

Jack & Jones boxer setlerinde %30'a varan indirim başladı

 Evinizde barista kalitesinde kahve içmenin yolu!

Evinizde barista kalitesinde kahve içmenin yolu!

 Bu ürünleri alanların ortak yorumu: "Keşke önceden alsaydım!"

Bu ürünleri alanların ortak yorumu: "Keşke önceden alsaydım!"

 BİM'e Kiğılı polarlar geliyor!

BİM'e Kiğılı polarlar geliyor!

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
merrell merrell ayakkabı merrell bot
İş birliği İçerikleri
Evinizde barista kalitesinde kahve içmenin yolu!

Evinizde barista kalitesinde kahve içmenin yolu!

Bu ürünleri alanların ortak yorumu: "Keşke önceden alsaydım!"

Bu ürünleri alanların ortak yorumu: "Keşke önceden alsaydım!"

Jack & Jones boxer setlerinde %30'a varan indirim başladı

Jack & Jones boxer setlerinde %30'a varan indirim başladı

Hem hafif hem şık! "İyi ki aldım!" diyeceksiniz...

Hem hafif hem şık! "İyi ki aldım!" diyeceksiniz...

BİM'e Kiğılı polarlar geliyor!

BİM'e Kiğılı polarlar geliyor!

A101'e Samsung Galaxy Z Flip 7 cep telefonu geliyor!

A101'e Samsung Galaxy Z Flip 7 cep telefonu geliyor!

A101'e Samsung Galaxy Z Flip 7 cep telefonu geliyor!

A101'e Samsung Galaxy Z Flip 7 cep telefonu geliyor!

A101'e Samsung Galaxy Z Flip 7 cep telefonu geliyor!

A101'e Samsung Galaxy Z Flip 7 cep telefonu geliyor!

Espresso tutkunları buraya! Smeg kahve makinesinde fırsat zamanı

Espresso tutkunları buraya! Smeg kahve makinesinde fırsat zamanı

Levi's indirimi başladı! Sezon favorileri burada

Levi's indirimi başladı! Sezon favorileri burada

ŞOK'a Braun tıraş makinesi geliyor!

ŞOK'a Braun tıraş makinesi geliyor!

Evinize sonbahar dokunuşu katacak o ürünlerle tanışın

Evinize sonbahar dokunuşu katacak o ürünlerle tanışın

Evinize sonbahar dokunuşu katacak o ürünlerle tanışın

Evinize sonbahar dokunuşu katacak o ürünlerle tanışın

Yemek yapmanızı kolaylaştıracak küçük ama etkili ürünler

Yemek yapmanızı kolaylaştıracak küçük ama etkili ürünler

Bebek bakımında olmazsa olmaz ürünler

Bebek bakımında olmazsa olmaz ürünler

En sevilen iPad modellerini sizin için karşılaştırdık

En sevilen iPad modellerini sizin için karşılaştırdık

Sezonun trend rengi: Buz mavisi kombin önerileri

Sezonun trend rengi: Buz mavisi kombin önerileri

Bu sonbahar bir başka olacak! Kullanmaya doyamayacağınız ürünler

Bu sonbahar bir başka olacak! Kullanmaya doyamayacağınız ürünler

Tümünü Gör
Benzer En Yeniler İçerikleri
Evinizde barista kalitesinde kahve içmenin yolu!

Evinizde barista kalitesinde kahve içmenin yolu!

Bu ürünleri alanların ortak yorumu: "Keşke önceden alsaydım!"

Bu ürünleri alanların ortak yorumu: "Keşke önceden alsaydım!"

Jack & Jones boxer setlerinde %30'a varan indirim başladı

Jack & Jones boxer setlerinde %30'a varan indirim başladı

Hem hafif hem şık! "İyi ki aldım!" diyeceksiniz...

Hem hafif hem şık! "İyi ki aldım!" diyeceksiniz...

BİM'e Kiğılı polarlar geliyor!

BİM'e Kiğılı polarlar geliyor!

A101'e Samsung Galaxy Z Flip 7 cep telefonu geliyor!

A101'e Samsung Galaxy Z Flip 7 cep telefonu geliyor!

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Ölüm saniyeler içinde geldi! Konya'da dehşete düşüren kaza: Kırmızı ışıkta bekleyen araç kağıt gibi ikiye bölündü

Kağıt gibi ikiye bölündü: Dehşete düşüren anlar kamerada

Kocaeli Kitap Fuarı’nda ağaçlar kitap açtı

Kocaeli Kitap Fuarı’nda ağaçlar kitap açtı

Yol verme tartışması kavgaya dönüştü! Motokurye, direksiyondaki sürücüyü yumrukladı

Yol verme tartışması kavgaya dönüştü! Motokurye, direksiyondaki sürücüyü yumrukladı

Bursa’da açık havada sinema keyfi

Bursa’da açık havada sinema keyfi

Tarihi Yenişehir Panayırı, yoğun ilgi gördü

Tarihi Yenişehir Panayırı, yoğun ilgi gördü

Samsun’da yürüyüşle sağlıklı yaşam farkındalığı

Samsun’da yürüyüşle sağlıklı yaşam farkındalığı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.