Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Jack & Jones boxer setlerinde %30'a varan indirim başladı
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Jack & Jones boxer setlerinde %30'a varan indirim başladı

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek MYNET YAZARI
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rahatlık, yalnızca ayakkabınızın ya da tişörtünüzün değil, iç giyiminizin de size sunduğu bir ayrıcalıktır. Çünkü günün her anında vücudunuza en yakın duran parçanın sizi sıkmaması, terletmemesi ve güven vermesi gerekir. İşte bu noktada kaliteli, nefes alan, sıkmayan, konforlu bir boxer erkeklerin olmazsa olmaz iç giyim ürünleri arasında yer alır. Kaliteli ve uygun fiyatlı boxer arıyorsanız Jack & Jones indirimindeki modellere mutlaka bakmalısınız. İşte detaylar...

Gün boyu rahat hissetmenin sırrı aslında en çok göz önünde olmayan parçalarda saklı. Boxer seçerken hem konforun hem de kalitenin önemli olduğunu herkes bilir. İşte tam da bu noktada Jack & Jones, uzun ömürlü kumaşları ve şık tasarımlarıyla ile günlük hayatın her anında size eşlik edecek modeller sunuyor. Üstelik kısa süreliğine indirimde, işte sizin için seçtiklerimiz...

1. Jack & Jones Navy Blazer Boxer

Jack & Jones boxer setlerinde %30 a varan indirim başladı 1

Kullananlar ne diyor?

  • "Fiyat performans. Tam beden."
  • "Sevdiğim marka. Beklediğim kalite. Kendi bedeninizi alabilirsiniz. Kumaşı çok rahat."
Ürünü İncele

2. Jack & Jones Jaclounge Strib WB Trunks 3 Pack Boxer

Jack & Jones boxer setlerinde %30 a varan indirim başladı 2

Kullananlar ne diyor?

  • "Oğlum bir süredir boxer’da bu markayı kullanıyor. Çok rahat."
  • "Kumaşı gerçekten çok rahat."
Ürünü İncele

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Jack & Jones boxer setlerinde %30 a varan indirim başladı 3

3. Jack & Jones Erkek Jacoliver Trunks 5 Pack Boxer Şort

Jack & Jones boxer setlerinde %30 a varan indirim başladı 4

Kullananlar ne diyor?

  • "Jack&Jones kalitesini anlatmaya gerek yok."
  • "Mükemmel gerçekten teşekkürler."
Ürünü İncele

4. Jack & Jones Erkek Jacoliver Trunks 5 Pack Boxer Şort

Jack & Jones boxer setlerinde %30 a varan indirim başladı 5

Kullananlar ne diyor?

  • "Mükemmel gerçekten teşekkürler."
  • "Günlük kullanıma uygun. Tavsiye ederim."
Ürünü İncele

5. Jack & Jones Jacbase Microfiber Trunks 3-Pack Noos Boxer

Jack & Jones boxer setlerinde %30 a varan indirim başladı 6

Kullananlar ne diyor?

  • "Kumaş kalitesi, inceliği, esnekliği, kalıbı mükemmel."
  • "Uyumlu ve rahat. Varlığını hissettirmeden işini yapıyor. Ben beğendim, tavsiye ederim."
Ürünü İncele

6. Jack & Jones Erkek Boxer (5'li paket)

Jack & Jones boxer setlerinde %30 a varan indirim başladı 7

Kullananlar ne diyor?

  • "Tam kalıp, kumaş kalitesi mükemmel."
  • "Süper boxer. Bedeni tam oldu. Çok rahat."
Ürünü İncele

Bu içerik 2 Ekim 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Levi's indirimi başladı! Sezon favorileri burada

Levi's indirimi başladı! Sezon favorileri burada

 ŞOK'a Braun tıraş makinesi geliyor!

ŞOK'a Braun tıraş makinesi geliyor!

 Espresso tutkunları buraya! Smeg'in en sevilen makinesi indirime girdi

Espresso tutkunları buraya! Smeg'in en sevilen makinesi indirime girdi

 Kimsenin söylemediği bebek bakımı gerçekleri ve hayat kurtaran ürünler

Kimsenin söylemediği bebek bakımı gerçekleri ve hayat kurtaran ürünler

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
boxer boxer erkek
İş birliği İçerikleri
Hem hafif hem şık! "İyi ki aldım!" diyeceksiniz...

Hem hafif hem şık! "İyi ki aldım!" diyeceksiniz...

BİM'e Kiğılı polarlar geliyor!

BİM'e Kiğılı polarlar geliyor!

A101'e Samsung Galaxy Z Flip 7 cep telefonu geliyor!

A101'e Samsung Galaxy Z Flip 7 cep telefonu geliyor!

A101'e Samsung Galaxy Z Flip 7 cep telefonu geliyor!

A101'e Samsung Galaxy Z Flip 7 cep telefonu geliyor!

Espresso tutkunları buraya! Smeg kahve makinesinde fırsat zamanı

Espresso tutkunları buraya! Smeg kahve makinesinde fırsat zamanı

Levi's indirimi başladı! Sezon favorileri burada

Levi's indirimi başladı! Sezon favorileri burada

Levi's indirimi başladı! Sezon favorileri burada

Levi's indirimi başladı! Sezon favorileri burada

ŞOK'a Braun tıraş makinesi geliyor!

ŞOK'a Braun tıraş makinesi geliyor!

Evinize sonbahar dokunuşu katacak o ürünlerle tanışın

Evinize sonbahar dokunuşu katacak o ürünlerle tanışın

Yemek yapmanızı kolaylaştıracak küçük ama etkili ürünler

Yemek yapmanızı kolaylaştıracak küçük ama etkili ürünler

Bebek bakımında olmazsa olmaz ürünler

Bebek bakımında olmazsa olmaz ürünler

En sevilen iPad modellerini sizin için karşılaştırdık

En sevilen iPad modellerini sizin için karşılaştırdık

En sevilen iPad modellerini sizin için karşılaştırdık

En sevilen iPad modellerini sizin için karşılaştırdık

Sezonun trend rengi: Buz mavisi kombin önerileri

Sezonun trend rengi: Buz mavisi kombin önerileri

Bu sonbahar bir başka olacak! Kullanmaya doyamayacağınız ürünler

Bu sonbahar bir başka olacak! Kullanmaya doyamayacağınız ürünler

Ünlülerden gardırobunuzu next level’a taşıyacak kombinler

Ünlülerden gardırobunuzu next level’a taşıyacak kombinler

Bu ceketler ve trençkotlar sepete eklenmeyi hak ediyor

Bu ceketler ve trençkotlar sepete eklenmeyi hak ediyor

Onsuz bir kış düşünülemez! Adidas Terrex Polar Ceket indirimde

Onsuz bir kış düşünülemez! Adidas Terrex Polar Ceket indirimde

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
Hem hafif hem şık! "İyi ki aldım!" diyeceksiniz...

Hem hafif hem şık! "İyi ki aldım!" diyeceksiniz...

BİM'e Kiğılı polarlar geliyor!

BİM'e Kiğılı polarlar geliyor!

A101'e Samsung Galaxy Z Flip 7 cep telefonu geliyor!

A101'e Samsung Galaxy Z Flip 7 cep telefonu geliyor!

Espresso tutkunları buraya! Smeg kahve makinesinde fırsat zamanı

Espresso tutkunları buraya! Smeg kahve makinesinde fırsat zamanı

Levi's indirimi başladı! Sezon favorileri burada

Levi's indirimi başladı! Sezon favorileri burada

ŞOK'a Braun tıraş makinesi geliyor!

ŞOK'a Braun tıraş makinesi geliyor!

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Faruk Özlü 21 yıl sonra 'Ülkemizin gidişatını değiştiren toplantı' diyerek ilk kez açıkladı: 'Bir devrim, bir milattır'

Faruk Özlü 21 yıl sonra 'Ülkemizin gidişatını değiştiren toplantı' diyerek ilk kez açıkladı: 'Bir devrim, bir milattır'

Bir kişinin ölümüne sebep oldu! Yüzde yüz kusurlu bulundu: 30 bin TL ceza aldı, 10 taksitle ödeyecek

Bir kişinin ölümüne sebep oldu! Yüzde yüz kusurlu bulundu: 30 bin TL ceza aldı, 10 taksitle ödeyecek

Hem hafif hem şık! The North Face Antora Ceket indirimde

Hem hafif hem şık! "İyi ki aldım!" diyeceksiniz...

Bakan Ersoy müjdeyi verdi: Kültür Yolu Festivali ilk kez Malatya'da

Bakan duyurdu: Kültür Yolu Festivali ilk kez Malatya'da

Patronunun aracını kaçırdı, polis ekiplerinden kaçtı! 14 yaşındaki sürücü gazetecileri tehdit etti

Yaşı: 14! Araba kaçırdı polislerle kovalamaca yaşadı! Gazetecileri tehdit etti

Tarsus’ta 1 kişinin öldüğü asansör kazasıyla ilgili 3 gözaltı

Tarsus’ta 1 kişinin öldüğü asansör kazasıyla ilgili 3 gözaltı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.