Jack & Jones boxer setlerinde %30'a varan indirim başladı

Gün boyu rahat hissetmenin sırrı aslında en çok göz önünde olmayan parçalarda saklı. Boxer seçerken hem konforun hem de kalitenin önemli olduğunu herkes bilir. İşte tam da bu noktada Jack & Jones, uzun ömürlü kumaşları ve şık tasarımlarıyla ile günlük hayatın her anında size eşlik edecek modeller sunuyor. Üstelik kısa süreliğine indirimde, işte sizin için seçtiklerimiz...

1. Jack & Jones Navy Blazer Boxer

Kullananlar ne diyor?

"Fiyat performans. Tam beden."

"Sevdiğim marka. Beklediğim kalite. Kendi bedeninizi alabilirsiniz. Kumaşı çok rahat."

2. Jack & Jones Jaclounge Strib WB Trunks 3 Pack Boxer

Kullananlar ne diyor?

"Oğlum bir süredir boxer’da bu markayı kullanıyor. Çok rahat."

"Kumaşı gerçekten çok rahat."

3. Jack & Jones Erkek Jacoliver Trunks 5 Pack Boxer Şort

Kullananlar ne diyor?

"Jack&Jones kalitesini anlatmaya gerek yok."

"Mükemmel gerçekten teşekkürler."

4. Jack & Jones Erkek Jacoliver Trunks 5 Pack Boxer Şort

Kullananlar ne diyor?

"Mükemmel gerçekten teşekkürler."

"Günlük kullanıma uygun. Tavsiye ederim."

5. Jack & Jones Jacbase Microfiber Trunks 3-Pack Noos Boxer

Kullananlar ne diyor?

"Kumaş kalitesi, inceliği, esnekliği, kalıbı mükemmel."

"Uyumlu ve rahat. Varlığını hissettirmeden işini yapıyor. Ben beğendim, tavsiye ederim."

6. Jack & Jones Erkek Boxer (5'li paket)

Kullananlar ne diyor?

"Tam kalıp, kumaş kalitesi mükemmel."

"Süper boxer. Bedeni tam oldu. Çok rahat."

