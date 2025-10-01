Fiyatı düştü! Smeg 50's Style Retro Espresso Kahve Makinesi'nde %25 indirim

İkonik 50’ler tarzı tasarımları ve ileri teknolojileriyle öne çıkan Smeg kahve makineleri ile filtre kahve keyfini doyasıya yaşayabilir, gerçek İtalyan espressosunun tadına varabilir, mutfağınıza hem estetik hem de işlevsellik katacak modellerle kahve ritüelinizi bambaşka bir seviyeye taşıyabilirsiniz. Şanslısınız çünkü markanın en beğenilen espresso makinesi bugüne özel %25 indirimli. "Ben espresso değil filtre kahve makinesi istiyorum!" diyorsanız içeriğimizde birbirinden şık indirimde olan iki ürün daha sizi bekliyor. İşte detaylar...

1. Smeg 50's Style Retro Espresso Kahve Makinesi Glossy Red

Smeg 50’s Style Retro Espresso Kahve Makinesi Glossy Red, şık tasarımıyla mutfağınıza nostaljik bir hava katarken, gerçek İtalyan kahve deneyimini evinize taşıyor. Termoblok ısıtma sistemi ve 15 bar pompa basıncı sayesinde hızlı ve sabit bir demleme sıcaklığı sunarak kahvenin aromasını en iyi şekilde ortaya çıkarır. Hem öğütülmüş kahve hem de kahve pedleri ile kullanılabilen makine, espresso için üç ışıklı kontrol düğmesiyle kullanıcı dostu bir deneyim sağlıyor. Cappuccino için süt köpürtme fonksiyonu, çıkarılabilir paslanmaz çelik fincan taşıyıcı ve çift duvarlı süzgeç parçalarıyla fonksiyonelliği artıran model, günlük kahve keyfinizi profesyonel bir barista dokunuşuyla buluşturuyor.

Kullananlar ne diyor?

"Harika ve çok sağlam."

"Aşırı memnunum. Süper kullanışlı."

2. Smeg DCF02BLEU Filtre Kahve Makinesi

Smeg DCF02BLEU filtre kahve makinesi, şık 50’s Style tasarımı ve parlak siyah rengiyle mutfaklara estetik bir dokunuş katarken, aynı zamanda fonksiyonel özellikleriyle öne çıkıyor. 12 fincana kadar kahve demleme kapasitesi bulunan makine, aroma fonksiyonu sayesinde kahvenizi dilediğiniz yoğunlukta hazırlamanıza imkân tanıyor. Paslanmaz çelik ve cam detaylarıyla dayanıklılık sunan model, ayarlanabilir su sertliği, damlamayı önleme sistemi ve kireç temizleme alarmı gibi pratik özellikleriyle günlük kahve deneyimini daha konforlu hale getiriyor. Programlanabilir otomatik başlatma özelliği ile kahvenizi istediğiniz saatte hazır bulabilir, sıcak tutma modu sayesinde ise 40 dakikaya kadar taptaze kahve keyfi yaşayabilirsiniz.

Kullananlar ne diyor?

"Sofistike kahve zevkleriniz yoksa iyi bir filtre kahve beklentinizi karşılıyor. Kendi filtresi var (5 kaşık kahveye kadar), 4 no’lu kağıt filtre de kullanılıyor (9 kaşıkla demliğe kahve partikülleri geçebiliyor). Kaşığı büyükçe. 10 fincana kadar demlenebilir demişler."

"Şık bir cihaz isterseniz oldukça kaliteli üretilmiş ve şık bir cihaz."

3. Smeg DCF02CREU Filtre Kahve Makinesi

Smeg DCF02CREU filtre kahve makinesi, 50’ler tarzı ikonik tasarımıyla mutfağınıza estetik bir dokunuş katarken, aynı zamanda pratik kullanım sunuyor. 12 fincana kadar kahve demleme kapasitesiyle kalabalık sofralara da hitap eden cihaz, aroma fonksiyonu sayesinde kahvenizi dilediğiniz yoğunlukta hazırlama imkânı veriyor. Paslanmaz çelik ve cam malzemelerin şıklığıyla öne çıkan model, kaymaz tabanı, damlamayı önleme sistemi ve ayarlanabilir su sertliği gibi detaylarla da günlük kahve keyfinizi zahmetsiz hale getiriyor. Programlanabilir otomatik başlatma özelliğiyle, kahvenizin istediğiniz saatte hazır olmasını sağlayabilir; hazırlandığında ise 40 dakika boyunca sıcak tutma fonksiyonu sayesinde kahvenizi taptaze içebilirsiniz.

Kullananlar ne diyor?

"Daha önce farklı marka kahve makinesi deneyimlerim oldu. aynı kahvenin farklı makinelerde tadı nasıl bu kadar değişir ve güzel olur."

"Smeg kalitesi harika."

