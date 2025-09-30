Bu ceketler ve trençkotlar sepete eklenmeyi hak ediyor

Sonbaharın kendini yavaş yavaş hissettirdiği bu günlerde ceket ve trençkotlar gardıroplarda yerini almaya başladı. Hem ofise giderken şık bir kombinde hem de hafta sonu rahat bir buluşmada kullanılabilecek bu modeller, gardırobunuzun en çok iş gören parçaları arasında yerini alıyor. Biz de yağmur geçirmeyen kumaşlardan rüzgarı kesen modellere kadar, bu sonbaharda tarzınızı yükseltirken sizi sıcak tutacak ceket ve trençkotlardan oluşan bir liste hazırladık. Hazırsanız içeriğe geçelim!

1. Günlük giyimin vazgeçilmezi: The North Face Evolve II Triclimate 3in1 Erkek Ceket

Sonbaharın değişken havasına tam uyum sağlayan Evolve II Triclimate, adeta üç ceketi bir arada sunuyor. Dış katmanı, su ve rüzgar geçirmez yapısıyla yağmurdan kara kadar her türlü sert hava koşulunda sizi korurken içteki polar katmanı sıcaklığı muhafaza ediyor. İsterseniz sadece poları isterseniz sadece dış katmanı ya da ikisini birlikte kullanarak farklı hava koşullarına göre kombinleyebilirsiniz. Hafif yapısıyla üzerinizde ağırlık yapmayan ceket, nefes alabilir kumaşıyla da terletmeden gün boyu rahat hissettirir.

Kullanıcılar ne diyor?

“Bu ceket, en olumsuz hava koşulları için gerçekten mükemmel ve çıkarılabilir polar astarı sayesinde sonbaharda bile kullanılabilir. Gerçekten mükemmel bir ürün ancak düşük sıcaklıklarla karşı karşıya kaldığınızda dikkatli olun; altına sıcak bir şeyler giymeniz gerekecek.”

“The North Face markalı birkaç giysiye sahibim ve kalite, performans, konfor ve dayanıklılık konusunda hiçbir zaman hayal kırıklığına uğramadım.”

The North Face ceketin yanında Altınyıldız Classics Kapüşonlu Dik Yaka Erkek Trençkot ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

2. Feminen ve klasik: Jack & Jones Sophi Kadın Trençkot

Sade ve zamansız bir stil için dolabınızda bulunması gereken Jack & Jones Sophi kadın trençkot, sonbahar aylarında hem rahat hem de zarif bir görünüm yaratıyor! Hafif ve nefes alabilen kumaşı gün boyu konfor verirken düğmeli kapama detayıyla pratik bir kullanım imkanı yaratıyor. Bel kemeriyle hoş bir siluet oluşturan trençkotu ister günlük kombinlerinizde basic tişört ve mom jean ile tamamlayabilir isterseniz de elbise ve topuklu ayakkabılarla zamansız bir şıklık yakalayabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

“Kalitesi çok iyi, kumaşı kalın ve hatta biraz su geçirmez gibi duruyor.”

“En az 2-3 beden büyük bir kesimi var. XL giyen S beden alsa anca olur.”

Jack & Jones trençkotun yanında ONLY Trençkot ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

3. Her tarza uyan: Levi's The Trucker Erkek Ceket Mont

Levi's Trucker ceket, yıllar geçse de modası asla eskimeyen parçalardan biri. %100 pamuk kumaşıyla doğal bir duruş sunarken düğmeli ön tasarımı ve göğüs cepleriyle klasik görünümü tamamlıyor. Regular fit kesimi sayesinde hem günlük kombinlere hem de daha şık parçalarla kolayca uyum sağlayan ceket, mevsim geçişlerinde ve sonbaharda jean ve tişört ile bluz üzerine atıldığında tarzınızı anında yükselten zamansız bir seçenek.

Kullanıcılar ne diyor?

“Çok tereddütlüydüm ama iyi ki almışım harika bir ceket! 174 boy, 85 kilo, üst bedenim geniş olduğu halde M beden harika oldu, kumaşı kaliteli, renk tam istediğim gibi kesinlikle tavsiye ederim.”

“Kumaş kalitesi güzel. İyi fiyata Levi's kalitesi. Boy 1,74, kilo 80 civarı olması lazım. Normal olarak L gömlek ve tişört giyerim, yine L aldım, pişman olmadım. Gayet güzel oturdu, tam beklediğim gibi, kolları da uzun gelmedi.”

Levi's ceket montun yanında Levi's Type 3 Sherpa Trucker Ceket ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

4. İyi kombinlerin anahtarı: Only Onlvalerie Kadın Trençkot

Uzun boyu, kruvaze yakası ve düğme detayıyla klasik trençkot tasarımını yeniden yorumlayan Only Onlvalerie, sonbahar kombinlerinin vazgeçilmezi olmaya aday! Belden bağlamalı kemeriyle vücut hatlarını ortaya çıkarırken şık ve feminen bir duruş sergileyen trençkotu günlük kullanımda jean ve basic tişörtlerle uydurarak spor bir hava yaratabilir ya da elbise ve topuklu ayakkabılarla sofistike bir görünüm yakalayabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

“Rüzgar geçirmez, kaliteli malzeme, iyi oturuyor, güzel ve rahat. Makinede sorunsuz bir şekilde yıkanabilir. Çok beğendim.”

“Orta mevsim için harika bir trençkot. Resimle birebir uyuşuyor. Fiyatına göre fazlasıyla tatmin edici. Tavsiye ediyorum.”

Only trençkotun yanında DeFacto Regular Kalıp Smokin Yaka Düğme Kapamalı Pamuklu Kısa Trençkot ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

5. Soğuklara meydan okuyan: Altınyıldız Classics Kapüşonlu Dik Yaka Erkek Trençkot

Vizon rengi ve dik yaka tasarımıyla dikkat çeken Altınyıldız Classics trençkot, sonbahar aylarında şıklığınızı tamamlayan gerçek bir kurtarıcı! Rüzgar geçirmez yapısı sayesinde değişken havalara karşı ekstra koruma sağlarken hafif kumaşıyla gün boyu konfor sunuyor. Kapüşon detayıyla sportif bir hava katan modeli jean ve sneaker ile giyerek casual bir look yaratabilir, klasik pantolonlarla daha şehirli bir görünüm yakalayabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

“Kaliteli ve duruşu güzel, kolları uzun geldi tadilat yaptırdım çok güzel oldu.”

“Mevsimlik, ince bir ürün. Tavsiye ederim.”

Altınyıldız Classics trençkotun yanında DeFacto Slim Fit Kemerli Trençkot ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

6. Her stille uyan: Mina Aise Oversize Kadın Trençkot

Oversize kesimi ve taş tonuyla Mina Aise trençkot, günlük kombinlerinize sofistike bir hava katıyor! Çizgi desenli astarı, sade tasarımı ve geniş kesimiyle rahat bir kullanım yaşatıyor. Jean ve spor ayakkabılarla günlük bir görünüm oluşturabilir ya da topuklu ayakkabı ve kumaş pantolonla daha klasik bir hava yakalayabilirsiniz. Hem konforlu hem de zarif bir parça arıyorsanız Mina Aise trençkot tam size göre!

Mina Aise trençkotun yanında Jack & Jones Jxmandy Ceket Mont ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

7. Dolabınızın olmazsa olmaz parçası: Tommy Hilfiger Tjm Essential Casual Erkek Bomber Ceket

Sonbaharın en trend parçalarından biri olan Tommy Hilfiger ceket, günlük stilinize farklı bir hava katıyor. Lacivert rengiyle sade ama dikkat çekici bir görünüme sahip ceket, sıcak tutan kumaşıyla mevsim geçişlerinde ve sonbaharda ideal bir tercih haline geliyor. İster kot pantolonla spor bir görünüm yaratın ister seyahatlerde pratik bir kurtarıcı olarak yanınıza alın Tommy Hilfiger ceket, her kombininizle uyum yakalıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Kaliteli ve güzel ceket, gerçekten beğendim.”

“Hafif, iyi yapılmış, biraz sıkı ama biraz esnek olduğu için vücuda iyi uyum sağlıyor.”

Tommy Hilfiger bomber ceketin yanında adidas MultiI 2L Rain Erkek Spor Dış Giyim ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

8. Sade ve estetik: Mavi Boyfriend Trençkot

Hem fonksiyonel hem de cool bir dış giyim parçası olan Mavi’nin haki renkli boyfriend trençkotu, rahat ve minimal görünümüyle sonbahar aylarında stilinize taze bir dokunuş yapıyor! %100 pamuk kumaşıyla nefes alabilen yapısı, gün boyu ferahlık verirken çıkarılabilir kemeriyle farklı parçalarla kolaylıkla uyum yakalıyor. Mavi trençkotla günlük giyiminizde basic tişört ve sneaker ile spor bir hava yakalayabilir, kumaş pantolon ve topuklu botlarla klasik bir şıklık elde edebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

“Pamuklu bir kumaşı var. Bir veya iki beden küçük alınmalı.”

“Ürün aşırı bol bence. 2 beden küçük alınması gereken bir ürün ama kalitesini çok beğendim.”

Mavi trençkotun yanında Levi's Original Trucker Kadın Ceket Mont ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

9. Estetik ve fonksiyonelliği buluşturan: Danger Fit Kalıp Erkek Trençkot

Klasik ve modern çizgileri bir araya getiren Danger Fit kalıp erkek trençkot, sonbahar aylarında stil sahibi görünmenin en basit yolu! Suya dayanıklı ve nefes alabilen kumaşı sayesinde aniden değişen hava koşullarına karşı sizi korurken hafif yapısıyla da gün boyu konfor sağlayan trençkotu, spor bir görünüm için jean ve sneaker ile kombinleyebilir ya da ofis giyimi için kumaş pantolon ve loafer ayakkabılarla tamamlayabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

“Kendi bedenimi aldım, giydim ve tam oturdu. Bu fiyata böyle güzel mevsimlik bir ceket zor bulunur. Tek eleştireceğim yanı makinede yıkamaya uygun olmayışı. Yalnızca kuru temizleme yazıyor üzerinde.”

“Ürün çok şık ve kaliteli, kumaş kalitesi de çok güzel, tam olarak fiyat performans ürünü diyebiliriz.”

Danger trençkotun yanında Danger Erkek Mont Ceket ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

10. Dolabınıza renk katan: DeFacto Su Geçirmez Regular Fit Trençkot

Hem zarif hem de işlevsel bir parça arıyorsanız DeFacto trençkot tam size göre. %100 polyester yapısıyla hafif ama dayanıklı, su geçirmez özelliğiyle de yağmurlu günlerde en büyük kurtarıcınız oluyor. Normal kalıbıyla rahat bir kullanım yaşatırken dışarı çıkarken ya da işe giderken kombinlerinizi tamamlayan modern bir hava katıyor. Gardırobunuzda kullanışlı ve stil sahibi bir parça arıyorsanız DeFacto trençkot olmazsa olmaz bir parça!

Kullanıcılar ne diyor?

“Gözüktüğünden çok daha güzel geldi. Bedeni çok iyi oldu.”

“Omuzları tam oturdu, boyu dizlerimi tam kapatıyor. Kolları da tam. Trençkotlar oversize olduğu için kendime göre bulamamıştım. Kısa boylular tercih edebilir. Su geçirmez olduğu için hışırtılı bir kumaşı var ama sıkıntı değil. Ürünü beğendim, tavsiye ediyorum.”

DeFacto trençkotun yanında Pastelastore Kadın Pamuk Gabardin Uzun Kruvaze Trençkot ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.