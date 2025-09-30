Adidas MT ESS FZ FL Erkek Outdoor Polar Ceket indirime girdi

Soğuk günlerde üzerinize aldığınız tek bir parça bile ruh halinizi değiştirebilir. Bazen sizi sıcacık tutan bir kumaş, bazen de hareketinizi kısıtlamadan eşlik eden bir tasarım gününüzü kolaylaştırır. İşte tam da bu noktada Adidas’ın hem sürdürülebilir hem de fonksiyonel dokunuşlarla tasarladığı MT ESS FZ FL Erkek Outdoor Polar Ceket öne çıkıyor. Üstelik şu an indirimli fiyatıyla satışa sunulan bu ceket, sadece bedeninizi değil, tarzınızı da koruyan güçlü bir katman olma özelliği taşıyor.

Adidas MT ESS FZ FL Erkek Outdoor Polar Ceket

Adidas MT ESS FZ FL Erkek Outdoor Polar Ceket, konforu ve fonksiyonelliği aynı anda sunan özel bir parça. %100 geri dönüştürülmüş polyester kumaştan üretilmesiyle çevre dostu bir tercih olurken, hafif ve yumuşak yapısıyla gün boyu rahatlık sağlıyor. Dik yakası ve tam fermuarlı tasarımı rüzgâra karşı korurken, elastik manşetler ve ayarlanabilir etek ucu vücudunuza uyum sağlayarak hareket özgürlüğünüzü koruyor. Yan fermuarlı cepler küçük eşyalarınızı güvenle saklama imkânı verirken, göğüsteki Terrex detayı sportif bir şıklık katıyor. Hem şehirde hem doğada kullanabileceğiniz bu ceket, şıklık ve işlevi bir arada isteyenler için ideal bir seçim.

Kullananlar ne diyor?

"Hafif ve yumuşak dokulu."

"Güzel bir ürün. Tavsiye ederim."

