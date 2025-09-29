Seyahat tutkunları buraya! Travelers Club Valiz'de dev fırsat

Yola çıkmayı planlıyor, hafif ama güven veren bir valiz arıyorsanız doğru seçimle her anı daha kolay hale getirebilirsiniz. İş seyahatinden hafta sonu kaçamağına kadar her senaryoya uyum sağlayan Travelers Club 20 inç Odyssey Valiz, bugüne özel %70 indirimli fiyatıyla öne çıkıyor. İncelemek isterseniz ürün aşağıda sizi bekliyor.

Güvenli ve konforlu bir seyahat için: Travelers Club 20 inç Odyssey Valiz

Travelers Club 20 inç Odyssey Bagaj, sağlam yapısı ve gelişmiş işlevselliğiyle öne çıkan bir seçenek. Sert kabuklu dış yüzeyi eşyalarınızı darbelere karşı korurken, tam astarlı iç sıkıştırma sistemi düzeni korumanıza yardımcı oluyor. X-tra geniş teleskopik sap sayesinde kolay manevra imkânı sunan set, kauçuk üst ve yan saplarıyla da rahat bir taşıma deneyimi sağlıyor. 8 tekerlekli 360 derece dönebilen tekerlekleri sorunsuz hareket kabiliyeti sunarken, dört yan saplama özelliği bagajı sabit tutarak devrilmeleri önlüyor. Hem dayanıklılığı hem de pratik kullanımıyla uzun yolculuklarda güvenilir bir yol arkadaşı oluyor.

Kullanıcılar ne diyor?

"Bu çanta harika! Çok sevimli bir renk. Size söyleyeyim, bu çantayı ağzına kadar kıyafetler ve iki çift botla paketledim ve hala kapalı ve normal boyutta görünmeyi başardı! Onu Boston'un tuğla yollarından ve NYC metro sisteminden geçtim ve tüm çarpmaları bir şampiyon gibi geçti. Bu çantayı daha fazla tavsiye edemedim, alın!"

"Bu çok pahalı olmayan güzel bir şey."

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Bu içerik 29 Eylül 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.