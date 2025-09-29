Seyahat tutkunları buraya! Travelers Club Valiz'de dev fırsat

Yola çıkmayı planlıyor, hafif ama güven veren bir valiz arıyorsanız doğru seçimle her anı daha kolay hale getirebilirsiniz. İş seyahatinden hafta sonu kaçamağına kadar her senaryoya uyum sağlayan Travelers Club 20 inç Odyssey Valiz, bugüne özel %70 indirimli fiyatıyla öne çıkıyor. İncelemek isterseniz ürün aşağıda sizi bekliyor.
Travelers Club 20 inç Odyssey Bagaj, sağlam yapısı ve gelişmiş işlevselliğiyle öne çıkan bir seçenek. Sert kabuklu dış yüzeyi eşyalarınızı darbelere karşı korurken, tam astarlı iç sıkıştırma sistemi düzeni korumanıza yardımcı oluyor. X-tra geniş teleskopik sap sayesinde kolay manevra imkânı sunan set, kauçuk üst ve yan saplarıyla da rahat bir taşıma deneyimi sağlıyor. 8 tekerlekli 360 derece dönebilen tekerlekleri sorunsuz hareket kabiliyeti sunarken, dört yan saplama özelliği bagajı sabit tutarak devrilmeleri önlüyor. Hem dayanıklılığı hem de pratik kullanımıyla uzun yolculuklarda güvenilir bir yol arkadaşı oluyor.
Kullanıcılar ne diyor?
