Seyahat tutkunları buraya! Travelers Club Valiz'de dev fırsat
Seyahat tutkunları buraya! Travelers Club Valiz'de dev fırsat

Tuğçe Gülçiçek
Valiz seçimi, seyahatlerinizde sandığınızdan çok daha büyük bir fark yaratır. İster kısa bir tatil, ister iş seyahati olsun, pratik bir valiz yolculuğunuzu daha keyifli hale getirir. Travelers Club 20 inç Odyssey Valiz bu noktada öne çıkan seçeneklerden biri. Üstelik şu anda dev bir indirim ile satışta! İşte detaylar...

Yola çıkmayı planlıyor, hafif ama güven veren bir valiz arıyorsanız doğru seçimle her anı daha kolay hale getirebilirsiniz. İş seyahatinden hafta sonu kaçamağına kadar her senaryoya uyum sağlayan Travelers Club 20 inç Odyssey Valiz, bugüne özel %70 indirimli fiyatıyla öne çıkıyor. İncelemek isterseniz ürün aşağıda sizi bekliyor.

Güvenli ve konforlu bir seyahat için: Travelers Club 20 inç Odyssey Valiz

Seyahat tutkunları buraya! Travelers Club Valiz de dev fırsat 1

Travelers Club 20 inç Odyssey Bagaj, sağlam yapısı ve gelişmiş işlevselliğiyle öne çıkan bir seçenek. Sert kabuklu dış yüzeyi eşyalarınızı darbelere karşı korurken, tam astarlı iç sıkıştırma sistemi düzeni korumanıza yardımcı oluyor. X-tra geniş teleskopik sap sayesinde kolay manevra imkânı sunan set, kauçuk üst ve yan saplarıyla da rahat bir taşıma deneyimi sağlıyor. 8 tekerlekli 360 derece dönebilen tekerlekleri sorunsuz hareket kabiliyeti sunarken, dört yan saplama özelliği bagajı sabit tutarak devrilmeleri önlüyor. Hem dayanıklılığı hem de pratik kullanımıyla uzun yolculuklarda güvenilir bir yol arkadaşı oluyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Bu çanta harika! Çok sevimli bir renk. Size söyleyeyim, bu çantayı ağzına kadar kıyafetler ve iki çift botla paketledim ve hala kapalı ve normal boyutta görünmeyi başardı! Onu Boston'un tuğla yollarından ve NYC metro sisteminden geçtim ve tüm çarpmaları bir şampiyon gibi geçti. Bu çantayı daha fazla tavsiye edemedim, alın!"
  • "Bu çok pahalı olmayan güzel bir şey."
Ürünü İncele

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Seyahat tutkunları buraya! Travelers Club Valiz de dev fırsat 2

Bu içerik 29 Eylül 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

bagaj valiz büyük boy valiz kabin boy valiz kabin valizi orta boy valiz valiz seti
