Kışa yatırım yapma zamanı! Adidas Terrex indirimi başladı

Soğuk havalar kapıyı çalmadan akıllı bir yatırım yapmaya ne dersiniz? Kışın hem şehir hayatında hem de outdoor aktivitelerde konforu ve dayanıklılığıyla öne çıkan Adidas Terrex modelleri, şimdi indirimli fiyatlarıyla karşınızda. Su geçirmez yapıları, güçlü zemin tutuşları ve uzun süreli konfor sunan teknolojileriyle bu ürünler, sizi sadece bu sezon değil, önümüzdeki yıllarda da yarı yolda bırakmayacak. İşte indirimdeki ürünlerden bazıları...

1. Adidas Terrex Free Hiker 2.0 Low Gore Tex Erkek Outdoor Ayakkabı

Adidas TERREX Free Hiker 2.0, su geçirmez GORE-TEX membranı sayesinde yağışlı havalarda bile ayaklarınızı kuru tutarken, BOOST teknolojisiyle her adımda enerji geri dönüşümü sağlayarak uzun yürüyüşleri keyfe dönüştürüyor. Continental™ kauçuk tabanı sayesinde ister ıslak ister kuru zeminde güvenle ilerleyebilir, hafif ve destekleyici yapısıyla gün boyu rahat edebilirsiniz. Üstelik bu ayakkabı, en az %20 oranında geri dönüştürülmüş ve yenilenebilir malzemelerden üretilerek hem doğada hem de sürdürülebilirlik yolculuğunda sağlam bir adım atmanıza yardımcı oluyor.

2. Adidas Terrex Skychaser Ax5 Gore-tex Yürüyüş Ayakkabısı

Adidas Terrex Skychaser AX5 Gore-Tex, su geçirmez ve nefes alabilen GORE-TEX membranı sayesinde yağmur, çamur ya da dere geçişleri sizi yavaşlatmıyor ayaklarınız kuru ve rahat kalıyor. LIGHTMOTION EVA orta tabanı, uzun yürüyüşlerde ihtiyaç duyduğunuz yastıklamayı sunarken Continental™ kauçuk dış tabanı, ister ıslak ister kuru zemin olsun güçlü tutuş sağlıyor. Katmanlı mesh üst yüzeyi dayanıklılık ve nefes alabilirliği bir arada sunan ürün, OrthoLite® iç taban ekstra konforla yolculuğunuzu destekliyor.

3. Adidas Terrex Trailmaker 2 Lea Erkek Outdoor Ayakkabı

Hem dayanıklılık hem de konfor arayanlar için tasarlanan Adidas Terrex Trailmaker 2 Lea, birinci sınıf nubuk üst yüzeyi aşınmaya karşı direnç sağlıyor, biyo bazlı EVA orta tabanı adımlarınızı hafifletip bulutlarda yürüyormuş hissi veriyor. Continental™ kauçuk dış tabanı, kaygan ya da engebeli yüzeylerde yüksek zemin tutuşu ile güveni elden bırakmıyor ve körüklü dili ve klasik bağcıklı yapısı ekstra konfor katıyor.

4. Adidas Terrex Daroga Plus Canvas Shoes

Gün içinde yürüdüğünüz yol bazen bir şehir kaldırımı, bazen engebeli bir patika olabilir. Böyle anlarda sizi yarı yolda bırakmayacak bir ayakkabıya ihtiyaç duyarsınız. Adidas Terrex Daroga Plus Canvas Shoes, hem rahatlık hem de güven hissiyle bu ihtiyaca yanıt veriyor. Hafif yapısı sayesinde uzun yürüyüşlerde bile ayakta yorgunluk hissi oluşturmazken, zemin fark etmeksizin sağlam adımlar atmayı kolaylaştırıyor.

5. Adidas Terrex AX2S Spor Ayakkabı

Adidas Terrex AX2S, günlük hareketliliği ve outdoor aktiviteleri daha konforlu hale getirmek için tasarlanmış hafif bir model. Aşınmaya karşı dayanıklı file üst yüzeyi ve sentetik katmanları sayesinde uzun süreli kullanıma uygun. Biyo bazlı EVA orta tabanı yumuşak adımlar sunarken, Traxion dış tabanı farklı zeminlerde güçlü tutuş sağlıyor. Tek parça dili ve bağcıklı yapısı ayağa rahat bir şekilde oturuyor, kumaş astarı ise ekstra konfor katıyor.

6. Adidas Terrex Anylander Rain.rdy Hiking Shoes

Zorlu patika koşullarında ekstra destek arayanlar için özel olarak tasarlanan Adidas Terrex Anylander R.Rdy, yarım bilekli yapısıyla bileklerinizi taşlardan ve tozdan korurken her zeminde kuvvetli tutuş yapan tırtıklı Traxion tabanıyla da kaymalara karşı güven veriyor. EVA orta tabanı her adımda yumuşak bir his verirken uzun yolculuklarda bile performansınızı yüksek tutuyor. Ayrıca, çevre dostu geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilmiş olan ayakkabı, doğada macera arayanların yanı sıra çevreye duyarlı olanların da tercih listesinde üst sıralara yerleşiyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Rahatlar. Bir güvenlik görevlisi olarak ayağımda 12 saat çalışıyorum ve günde kilometre harcıyorum ve güçlük çekmiyorum.”

“Köpeğimle birlikte 5-6 km koşuyorum. Uyum mükemmel ve benim için en önemli şey sağlam bir tabandı. Genelde çakıllı bisiklet yolundayım. Gevşek sivri taşlar sorun olmuyor.”

7. Adidas Terrex Agravic Speed Unisex Arazi Tipi Koşu Ayakkabısı

Koşuya çıktığınızda sadece hızınız değil, zemine verdiğiniz tepki, ayağınızın nefes alıp almadığı ya da her adımda vücudunuza binen yük de performansınızı belirler. Adidas Terrex Agravic Speed W, bunların hepsini dikkate alan ve gerçekten koşucuyu düşünen bir model. Lightstrike Pro yastıklama sayesinde yalnızca hafiflik değil, eklemlerinizi yormayan bir destek hissedersiniz. Tek parça dili ve nefes alabilen üst yüzeyi, tozun ve sıcak havanın ayakkabının içine dolmasını engeller; böylece sadece hızınıza odaklanırsınız. Islak zemin, sert toprak ya da kayalık fark etmeksizin Continental™ kauçuk taban ile tereddüt etmeden adım atarsınız.

8. Adidas Terrex Tracerocker 2 Gore Tex Kadın Outdoor Ayakkabı

Adidas Terrex Tracerocker 2 Gore Tex Kadın Outdoor Ayakkabı; konfor, dayanıklılık ve performansı bir araya getiriyor. Su geçirmez ve nefes alabilen GORE-TEX membranı ayakları kuru tutarken, özel tasarlanmış kauçuk dış tabanı farklı zeminlerde güçlü tutuş sağlayarak kayma riskini azaltıyor. İç kısmındaki yastıklama ve bilek desteği ekstra denge kazandırıyor.

9. Adidas Terrex Ax4 Mid Gore Text Yürüyüş Ayakkabısı

Adidas Terrex AX4 Mid Gore-Tex, su geçirmez ve nefes alabilen GORE-TEX membranı sayesinde yağmurda, çamurda ya da tozlu patikalarda ayaklarını kuru tutarken aynı zamanda hava almasını sağlıyor. Tek parça dili ve dolgulu bilek desteği ayağı sıkıca sararak ekstra koruma ve rahatlık sağlarken, Continental™ kauçuk dış tabanı farklı zeminlerde güçlü tutuş sunuyor. Suni deri içermeyen tasarımıyla üretilen model, ister günlük yürüyüşlerde ister zorlu parkurlarda güvenilir bir yol arkadaşı olacak.

10. Adidas Terrex Boat Lace Climacool Ayakkabı

Adidas Terrex Boat Lace Climacool Ayakkabı, ClimaCool teknolojisi sayesinde ayağı serin tutarak sıcak havalarda bile nefes aldıran model, dayanıklı dış yapısıyla zorlu koşullara karşı güven veriyor. Hafifliği ve fonksiyonelliğiyle uzun yürüyüşlerden su kenarındaki aktivitelere kadar özgürce hareket etmenizi sağlarken, siyah rengin zarif duruşu kombinlerinize modern bir dokunuş katıyor.

Kullananlar ne diyor?

"Önü geniş ayaklar için çok iyi, ayağın doğal yapısına çok uygun, serin, hafif ve kaymıyor. Sıcak havalar için nokta atışı. Şu ana kadar kullandığım onlarca Adidas arasında en iyiler arasına girdi diyebilirim. Tavsiye edilir."

"Çok fazla orijinal ayakkabı kullandım en beğenerek aldığım ayakkabı oldu. Çok rahat ve çok güzel duruyor.Orijinal ürün."

