Petzzshop'ta Sevgi Dolu İndirimler kampanyası başladı

Hayatımıza neşe ve sadakat katan dostlarımız için en değerli armağan, onların sağlığına ve mutluluğuna özen göstermek. Petzzshop’un 4 Ekim’e özel Sevgi Dolu İndirimler kampanyasıyla bu kez söz sırası sizde. Kuru mamalar, ödül mamaları, aksesuarlar ve dahası! İndirimli ürünlerle dostunuzun günlük ihtiyaçlarını karşılamak artık çok daha kolay. Kampanya 4 Ekim'e kadar devam edecek! İşte detaylar...

1. Royal Canin'de sepette %41 indirim

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’ne özel Royal Canin, evcil dostlarınıza sağlıklı ve mutlu bir yaşam sunarken size de cazip bir fırsat sunuyor. Sepette %41 indirim ayrıcalığıyla dilediğiniz ürünü alabilir, onların ihtiyaçlarını avantajlı fiyatlarla karşılayabilirsiniz. Kampanya sadece 4 Ekim’e kadar geçerli. Bu fırsatı kaçırmayın!

2. Chompo köpek mamalarında sepette %26 indirim

Köpeğinizin keyfini yerine getirecek atıştırmalıkları almak için bundan daha iyi bir zaman olamaz! Chompo kurutulmuş köpek ödül mamalarında %26 indirim sizi bekliyor. Sağlıklı ve lezzetli içerikleriyle gönül rahatlığıyla tercih edebileceğiniz bu özel fırsat 4 Ekim’e kadar geçerli. Minik dostunuza ödülünü verirken siz de avantajlı alışverişin tadını çıkarın!

3. Royal kısır kedi maması alışverişinde PetzzCats Tavuk Etli Konserve hediye

Kısır kedinizin sağlığını desteklerken aynı zamanda günlük bakımını da kolaylaştıracak harika bir fırsat var! Royal Canin kısır kedi maması alışverişinizde PetzzCats Tavuk Etli Konserve Kedi Maması hediye ediliyor. Hem kedinizin ihtiyacı olan besinleri en kaliteli şekilde karşılayabilir hem de pratik ve hijyenik bir çözüme ücretsiz sahip olabilirsiniz.

4. Royal Canin kuru mama alışverişinde konserve ve pouch yaş mama hediye

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’ne özel, evde mama kabını heyecanla bekleyen minik dostlar için harika bir kampanya başladı! Royal Canin kuru mama alışverişlerinizde yanında konserve ve pouch yaş mamalar hediye ediliyor. Üstelik Royal Canin kedi mamalarında %44’e varan indirimler var. Evcil dostunuz her sabah mamasını heyecanla beklerken siz de hem onun sağlıklı beslenmesini güvence altına alabilir hem de indirimli alışverişin keyfini sürebilirsiniz.

5. Pro Performance kuru köpek maması alışverişine Challenge konserve hediye

Pro Performance kuru köpek mamalarıyla hem dostunuzun beslenmesini güçlendirin hem de yanında gelen Challenge konserve köpek mamasıyla onu şımartın! Üstelik köpek mamalarında %44’e varan dev bir indirim de var. Sağlıklı, lezzetli ve avantajlı...

6. Pro Performance kuru kedi maması alana Petzz Cats konserve hediye

Pro Performance kuru kedi mamaları şimdi hem indirimli hem de hediyeli! %44’e varan avantajlı fiyatlarla sepetinize eklediğiniz mamaların yanında Petzz Cats konserve kedi maması da hediye geliyor. Kediniz için sağlıklı ve dengeli bir beslenme rutini oluşturmaya ne dersiniz?

7. Flamingo köpek ödül mamalarında sepette %50'ye varan indirim var

Köpeğinizin mutluluğunu taçlandıracak lezzetler şimdi çok daha cazip! Flamingo köpek ödül mamalarında mevcut indirimlere ek olarak sepette %50'ye varan indirim fırsatı sunuluyor. Hem sağlıklı içerikleri hem de lezzetiyle dostunuzun vazgeçilmezi olacak bu ödüller, eğitimden oyun saatlerine kadar her anı daha keyifli hale getirecek. Avantajlı fiyatlarla stoklar tükenmeden keşfetmek için bu özel kampanyayı kaçırmayın!

8. Animonda köpek konserve mamaları sepette yarı fiyatına düşüyor

Köpeğinizin damak zevkine hitap eden Animonda konserve mamaları şimdi çok daha avantajlı! Sepette %50'ye indirim ayrıcalığıyla hem kaliteli beslenme sağlayabilir hem de bütçenizi koruyabilirsiniz. Günlük öğünleri lezzet şölenine dönüştüren fırsat, dostunuzu mutlu etmenin en kolay yolu olacak.

9. Reflex Plus büyük boy kedi ve köpek kuru mamaları indirimde

Reflex Plus’un büyük boy kedi ve köpek kuru mamaları şimdi Petzzshop’ta indirimli fiyatla satışta! Dostlarınızın sağlıklı beslenmesine katkı sağlayan bu özel mamalar, kaliteli içeriğiyle onların günlük ihtiyacını karşılarken bütçenize de dost oluyor. Sağlıklı, lezzetli ve şimdi çok daha uygun fiyatlı Reflex Plus mamalarını kaçırmayın!

10. Advance kedi kuru mama alımlarında Garden Mix ödül mamaları hediye

Evcil dostunuz için mama seçerken sadece besleyici değil, aynı zamanda keyifli bir deneyim de yaşatmak ister misiniz? Advance kedi kuru mamaları, sağlıklı içerikleriyle onların günlük ihtiyacını karşılarken şimdi özel bir kampanyayla daha cazip hale geliyor. 4 Ekim’e kadar geçerli bu fırsatta, Advance marka kedi kuru mama alışverişinizde Garden Mix ödül mamaları hediye!

11. Hills kuru kedi maması alımlarında Beaphar Duo Active Malt T hediye

Kedinizin sağlıklı beslenmesi kadar onun günlük yaşamını kolaylaştıracak küçük dokunuşlar da önemlidir. Hills kuru kedi mamaları, dengeli içeriğiyle dostunuzun ihtiyacı olan tüm besinleri karşılarken, şimdi özel bir kampanyayla çok daha avantajlı hale geliyor. 4 Ekim’e kadar geçerli bu fırsatta, Hills kuru kedi maması alımlarınızda kedinizin sindirimini destekleyen ve tüy yumağı oluşumunu azaltan Beaphar Duo Active Malt T hediye ediliyor.

12. Eco nature ve Lavital kuru mamalarında indirim var

Evcil dostunuz için mama seçerken hem besleyici içeriklere hem de avantajlı fırsatlara önem veriyorsanız, bu kampanya tam size göre! Eco Nature ve Lavital kuru mamaları şimdi indirimli fiyatlarla Petzzshop’ta! Besleyici içerikleriyle dostlarınızın sağlıklı gelişimini destekleyen bu özel mamalar, lezzetiyle de onların favorisi. Kedinizin ya da köpeğinizin günlük ihtiyacını güvenle karşılamak için bu fırsatı değerlendirin. Sağlıklı, kaliteli ve avantajlı alışverişin keyfini çıkarın!

13. Schesir konserve ve sıvı ödül mamalarında sepette %50'ye varan indirim

Evcil dostunuza sağlıklı ve lezzetli bir öğün sunmanın yolu kaliteli seçimlerden geçer. Doğal içerikleriyle öne çıkan Schesir, kediler ve köpekler için hem konserve hem de sıvı ödül mamalarıyla beslenme deneyimini üst seviyeye taşıyor. Şimdi ise 4 Ekim’e kadar geçerli özel bir fırsatla bu ürünlerde sepette %50'ye varan indirim sizi bekliyor.

14. OYAK Grup Premium Segment mamalarda indirim var

OYAK Grup Premium Segment ürünlerinde şimdi %44 indirim fırsatı sizi bekliyor! Kaliteli içeriği ve yüksek standartlarıyla öne çıkan bu özel ürünler, evcil dostlarınızın sağlıklı beslenmesini desteklerken bütçenize de avantaj sağlıyor. Mama alışverişini çok daha uygun fiyatlarla yapabileceğiniz bu kampanyayı kaçırmayın.

Bu içerik 25 Eylül 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

