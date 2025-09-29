Otobüste, yolda, evde hep yanınızda olacak! Kulaklık modellerinde indirim başladı

Günlük hayatın koşturmacasında bazen küçük detaylar bile büyük fark yaratıyor. Yolda, sporda ya da evde işlerinizi yaparken müziğin size eşlik etmesi, günün temposunu çok daha keyifli hale getiriyor. İşte tam da bu noktada kulaklıklar devreye giriyor; hem konfor hem de özgürlük sunarak anın tadını çıkarmanızı sağlıyor. Üstelik şu anda en sevilen modellerde indirim var. İşte indirimdeki ürünlerden bazıları...

1. HUAWEI FreeBuds SE 3 Kulaklık

Kullananlar ne diyor?

"Aylardır kullanıyorum. Çok memnunum. Bir sorun olmadı, ses gayet yeterli ve güzel."

"Günlük kullanım için yeterli bence. Ben memnunum. Tüm özellikleri belirtildiği gibi."

2. Spigen Audio TWS S10 Bluetooth Kablosuz Kulaklık

Kullananlar ne diyor?

"Spigen markasına güvenerek Türk pazarına yeni sunduğu bu kulaklığı merak ederek aldım. Gerçekten fiyat–performans açısından başarılı bir kulaklık. Malzeme kalitesi iyi, ses performansı da fiyatına göre oldukça tatmin edici. En çok hoşuma giden özelliği ise çoklu cihaz bağlantısı oldu. Örneğin PC’de video izlerken telefona gelen aramaya bakınca, videoyu otomatik olarak durdurması gerçekten kullanışlı."

"Ben fiyatına göre başarılı buldum. Uygulaması ile tek tuşla modlar arası hızı geçiş yapabiliyorum. Anc gayet yeterli iyi görünüyor. Ses kalitesi ve mikrofon başarılı."

3. Baseus Bass 35 Max ENC Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık

Kullananlar ne diyor?

"Harika renk! Mükemmel ses."

"Fiyatına göre gayet iyi bir kulaklık! Ses kalitesi güzel, ses seviyesi orta düzeyde, pili uzun süre gidiyor. Kullanımı rahat ve malzemesi de kaliteli."

4. Spigen Audio TWS P10 Bluetooth Kablosuz Kulaklık

Kullananlar ne diyor?

"Rahat ve uyumlu, iyi çalışıyor, şarj için de kullanılabilen kullanışlı bir kutuya sahip."

"Fiyatını kesinlikle hak ediyor. Ses kontrolü gayet iyi. Mutlaka alınmalı. Üstelik fiyatı da oldukça makul."

5. Sennheiser HD 200 PRO Kulaklık

Kullananlar ne diyor?

"Kulaklığın ses kalitesi mükemmel. Seinheiser beklentimizi çok iyi bir şekilde karşılamış. Frekans aralığı geniş ve oldukça dengeli."

"Ses mükemmel çıkıyor. İyi bir ses kartıyla desteklendiğinde müthiş kaliteli ses alabilirsiniz."

6. Spigen Audio TWS P10 Bluetooth Kablosuz Kulaklık

Kullananlar ne diyor?

"ANC’si çok iyi. Pil ömrü de gayet başarılı."

"Küçük kutusu sayesinde günlük kullanım için oldukça pratik ve taşınması kolay."

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

7. SteelSeries Arctis Nova 3P Wireless Siyah Gaming Kulaklık

Kullananlar ne diyor?

"Daha denediğim ilk anda farkı hissettim. Şarjı baya gidiyor ve uygulaması da çok kullanışlı. 3 boyutlu ses teknolojisi, ai gürültü engelleyici, mikrofon ve ses profilleri, oyunlara özel profiller, mikrofon kalitesi vs baya iyi. Ayrıca baya hafif."

"Öncelikle malzeme kalitesi harika. Plastik ya da metal malzeme ne fark eder diyordum ama metal kafa bandı kısmı çok sağlam, kolay kolay hasar verebileceğiniz bir yapıda değil ve çok güzel hissettiriyor. Kulaklığın kafa bandı çok rahat ayrıca kulak kısımlarının tek kol olması kulaklarda baskı olmamasını sağlıyor. "

8. Spigen Audio Kulak Üstü P10 Bluetooth Kablosuz Kulaklık

Kullananlar ne diyor?

"Kesinlikle fiyatının hakkını veriyor. Ses kalitesi harika."

"Ses bas tiz mükemmel, bu fiyatlara daha iyisi yoktur. Süngerler çok iyi kapatıyor ve ince değil. App Store’da uygulaması var, android de vardır. Uygulamada EQ modları ve ANC, şeffaf, normal seçimleri var. Dört dokunuşa kadar aksiyon ayarlama var burada oyun modu açma da va. LG TV'ye de bağlanıyor. Muhtemelen Samsung vs. diğer TV'lerde de kulaklık olarak bağlanır. Yürüyüş ve gece bir şeyler izlerken artık Spigen! Çok şık görünüyor bir de."

9. Sudio A1 Purple Rain Bluetooth Kulaklık

Kullananlar ne diyor?

"Az önce kutusundan çıkardım ve sesini gerçekten çok beğendim, tüm enstrümanlar net bir şekilde duyuluyor, bas ve tizler de bence kusursuz. Benim için kulak yapısına uyumu harika ve rengini de çok sevdim."

"Harika bir ürün, Apple AirPods gibi çalışıyor. Ses netliği ve kalitesi gerçekten çok iyi. Hızlı şarj oluyor, işlevselliği de gayet başarılı."

10. Spigen Audio TWS P20 Bluetooth Kablosuz Kulaklık

Kullananlar ne diyor?

"Birkaç gün denedim ve gerçekten çok etkilendim. Gürültü engelleme özelliği arka plan seslerini iyi şekilde bloke ediyor, böylece müzik ve görüşmeler net ve odaklı hissediliyor. Kulak yapısına uyumu rahat ve sabit, hareket halindeyken bile yerinden oynamıyor. Ses kalitesi net, baslar güçlü, orta sesler dengeli. Pil ömrü ise bir günü rahatça çıkarıyor."

"Gerçekten etkileyici bir kulaklık! Normalde kulakiçi kulaklıkları takmayı sevmediğim için over-ear kulaklık kullanırım ama bunlar oldukça rahat ve kulağa tam oturuyor. Bir gün boyunca test ettim ve hiç düşmediler. Oldukça başarılı. Oğlum da kendi Soundcore P30i’sine kıyasla benzer, hatta daha iyi bulduğunu söyledi. En çok etkileyen özellik ise gürültü engelleme! Yanımda duran oğlumun konuşmasını bile duyamadım. Çağrı kalitesi de oldukça net görünüyor ama henüz rüzgarda denemedim."

Bu içerik 29 Eylül 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.